Trei tone de monede antice au fost descoperite într-un mormânt străvechi

2 minute de citit Publicat la 22:06 29 Noi 2026 Modificat la 22:06 29 Noi 2026

Foto: Hepta

Arheologii care au făcut săpături într-un mormânt din perioada dinastiei Han Timpurii, în China, au descoperit o structură neobișnuită, lungă de 10 metri, formată din aproximativ 2,25 milioane de monede de cupru, conform Heritage Daily. Mormântul a fost identificat pentru prima dată în 1986, în urma unor lucrări de exploatare a unei cariere din provincia Henan, China. Arheologii au securizat perimetrul și au început săpăturile, descoperind un mormânt de mari dimensiuni, datând din perioada dinastiei Han Timpurii.

Potrivit relatărilor, un muncitor agricol care lucra în carieră a scăpat accidental un ciocan de fier într-o cavitate subterană. După ce au auzit un sunet neobișnuit venind de sub pământ, muncitorii au alertat autoritățile responsabile de protejarea patrimoniului cultural, deoarece în zona înconjurătoare mai fuseseră descoperite morminte antice.

În interiorul camerei funerare se afla un ansamblu lung de 10 metri, alcătuit din aproximativ 2,25 milioane de monede de cupru, cu o greutate totală estimată la trei tone.

Mormântul lui Liang Gongwang

Examinarea obiectelor funerare și a documentelor istorice i-a determinat pe cercetători să atribuie mormântul lui Liang Gongwang, descris în sursă drept un nepot al împăratului Jing din dinastia Han.

Împăratul Jing a domnit între anii 157 și 141 î. en. și a adoptat măsuri menite să reducă puterea teritorială și politică a principilor regionali.

În ciuda cantității uriașe de monede depuse în interiorul său, mormântul a fost descris drept relativ modest în comparație cu unele morminte princiare mai vechi.

Cercetătorii au sugerat că acest lucru ar putea reflecta schimbările intervenite în statutul conducătorilor regionali în perioada dinastiei Han Timpurii, deși dimensiunile ansamblului de monede indică faptul că înmormântarea a presupus în continuare resurse considerabile.

Folosirea a milioane de monede pentru realizarea unui ansamblu lung de 10 metri este deosebit de neobișnuită și diferențiază acest mormânt de practicile funerare mai convenționale, în care monedele erau depuse alături de persoana decedată, ca ofrande.

Arta funerară din perioada dinastiei Han Timpurii

Săpăturile au scos la iveală și Si Shen Yun Qi Tu, o pictură murală elaborată, cu o suprafață de aproximativ 16,8 metri pătrați.

Pictura înfățișează mai multe creaturi mitologice, printre care Dragonul, Tigrul Alb și Pasărea Roșie, care făceau parte din simbolistica cosmologică și funerară a dinastiei Han Timpurii.

Aceasta se numără printre cele mai vechi picturi murale funerare de acest tip, provenite din morminte ale elitelor chineze, care s-au păstrat până în prezent.

Compoziția oferă informații importante despre concepțiile privind moartea și nemurirea în perioada timpurie a dinastiei Han de Vest, precum și despre tradițiile artistice folosite în amenajarea mormintelor persoanelor de rang înalt.

Pictura murală a fost ulterior desprinsă și mutată pentru conservare. Mormântul și obiectele descoperite în interiorul său continuă însă să le ofere arheologilor informații despre obiceiurile funerare ale elitelor chineze din perioada dinastiei Han Timpurii.

Alături de decorațiunile pictate, depozitul de trei tone de monede de cupru demonstrează amploarea resurselor investite în amenajarea mormântului, dar și caracterul neobișnuit al practicilor funerare asociate persoanei înmormântate acolo.