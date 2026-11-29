Proteste de amploare la Istanbul. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a denunța sărăcia, corupția și presiunile asupra presei

1 minut de citit Publicat la 19:40 29 Noi 2026 Modificat la 19:40 29 Noi 2026

Mitingul a fost organizat de mai multe sindicate, asociații, partide de opoziție și organizații ale societății civile/ Sursă foto: Facebook/ Birleşik Metal-İş

Mii de persoane s-au adunat duminică la Istanbul, în pofida ploii, la apelul a peste o sută de organizații politice și ale societății civile din Turcia, pentru a denunța sărăcia, corupția și represiunea care vizează mass-media și opoziția, a relatat presa turcă, informează AFP și dpa, citată de Agerpres.

Organizat de mai multe sindicate, asociații, partide de opoziție și organizații ale societății civile, mitingul a avut loc în Kartal, în partea asiatică a Istanbulului.

„Astăzi, acest loc nu este plin doar de muncitori. Aici se află toți cei care refuză să se supună sărăciei și nedreptății și care refuză să tacă în fața opresiunii”, a declarat Ozkan Atar, președintele sindicatului muncitorilor din metalurgie Birlesik Metal-Is, în fața demonstranților.

„Este imperativ să cerem ca cei responsabili de actele de corupție să fie trași la răspundere. Suntem indignați de jefuirea resurselor noastre de către cercul privilegiat care îi înconjoară pe cei aflați la putere. Vrem democrație, libertate, egalitate și pace”, a adăugat el.

„Justiție, pâine și libertate”, „Nu sărăciei și corupției”, „Puțină viață, muncă multă: ajunge!”, „Pentru pensionari, foamete; pentru cei apropiați de putere, lux”, „Un buget pentru oameni, nu pentru hoți”, se putea citi pe pancarte.

„Atacurile asupra democrației au consecințe foarte profunde pentru economia țării. Turcia este târâtă spre o mare sărăcie și mizerie”, le-a declarat reporterilor Ozgur Celik, șeful filialei din Istanbul a principalului partid de opoziție, Noul Partid.

Opoziția este ținta a numeroase atacuri în Turcia, adesea în instanțe. Cea mai recentă hotărâre îl privează pe primarul închis al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, de posibilitatea de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale, anulându-i diploma universitară.

Conform cifrelor oficiale, Turcia se confruntă în prezent cu o rată anuală a inflației de aproximativ 30%. Grupul independent de cercetare Enag a estimat rata anuală a inflației la circa 45% în luna octombrie.

Săptămâna trecută, mii de oameni au ieșit pe străzi în Istanbul pentru a protesta față de închiderea a numeroase instituții media ale opoziției.