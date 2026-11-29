Kremlinul îl numește pe ministrul apărării german „profund analfabet”, după ce Wadephul a spus că Europa va avea pace „în ciuda Rusiei”

1 minut de citit Publicat la 18:02 29 Noi 2026 Modificat la 18:02 29 Noi 2026

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Regimul de la Kremlin a făcut afirmații extrem de dure la adresa ministrului german al apărării, Johann Wadephul, despre a spus că face afirmații care „denotă un analfabetism profund”. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a criticat o declarație făcută de Wadephul la Adunarea Parlamentară a NATO.

Wadephul a declarat, luni, la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, desfăşurată la Berlin, că „trebuie să recunoaştem că vom avea pace şi stabilitate în Europa doar în ciuda Rusiei, nu împreună cu Rusia. Aceasta este analiza noastră lucidă”.

Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al dictatorului rus, Vladimir Putin, a susținut că Wadephul „nu era într-o stare lucidă” când a făcut declarația.

„Este extrem de neobişnuit să auzi astfel de declaraţii din partea unui ministru de externe”, a spus Ușakov.

Și purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin a sărit să-l critice pe Wadephul, spunând că acesta „nu înțelege istorie”. Zaharova a spus că perioadele în care relațiile ruso-germane au fost „normale” au „servit intereselor ambelor țări” și că perioadele de confruntare „au fost întotdeauna în detrimentul Germaniei”. Nu e clar în care dintre cele două situații plasează Zaharova, de exemplu, pactul cu naziștii făcut de URSS pentru împărțirea Europei de Est în sfere de influență.