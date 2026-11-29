Circulația a fost oprită pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, din cauza viscolului. Aglomerație pe DN 1 și DN 7

1 minut de citit Publicat la 17:02 29 Noi 2026 Modificat la 17:02 29 Noi 2026

Traficul rutier este oprit pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman. Sursa foto: Facebook/Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Traficul rutier este oprit duminică pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, din cauza viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române. De asemenea, este aglomerație și pe DN1 Ploieşti - Brașov și pe DN 7 Piteşti- Sibiu.

„Din cauza viscolului puternic şi a zăpezii ce este adusă pe partea carosabilă, traficul rutier este oprit pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, respectiv DN 65E Roşiori de Vede-Furculeşti şi DN 51A Zimnicea-Piatra. Se acţionează pe aceste două segmente de drum cu utilaje pentru deszăpezire”, a transmis Centrul INFOTRAFIC.

Potrivit autorităților, traficul este aglomerat pe DN 1, pe sensul de urcare dinspre Ploiești spre Brașov, între stațiunile Comarnic și Bușteni. Pe sensul opus, circulația se desfășoară cu dificultate în zonele Azuga și Bușteni, din județul Prahova.

Trafic intens este și pe DN 7, între Pitești și Sibiu, în localitățile Bascov, Dedulești, Călimănești și Căciulata, în ambele sensuri.

Pe autostrăzile A1 București - Pitești, A2 București - Constanța, A3 București - Ploiești și A7 Ploiești - Bacău, circulația se desfășoară în general pe carosabil uscat, fără precipitații.

De asemenea, intervenții au loc și pe DN7C - Transfăgărășan, în județul Argeș.

De altfel, încă de sâmbătă, Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) au anunțat intervenții pe mai multe sectoare ale rețelei naționale, în condițiile în care precipitațiile și vântul afectează circulația rutieră.

Autoritățile le recomandă șoferilor să adapteze viteza la starea carosabilului și să plece la drum cu autovehiculele echipate corespunzător pentru sezonul rece.