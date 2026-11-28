Alertă de ninsori și viscol în România: A nins deja în mai multe județe. Stratul de zăpadă va depăși 25 cm. Iarna ajunge și în Capitală

2 minute de citit Publicat la 08:54 28 Noi 2026 Modificat la 08:57 28 Noi 2026

În sudul țării, stratul de zăpadă ar putea depăși 25 de centimetri. FOTO: Captură video/Antena3 CNN

Ploi și ninsori puternice afectează mai multe județe din țară, aflate sub Cod galben de precipitații. Mai multe zone din Moldova sunt deja acoperite de zăpadă, iar sudul țării, inclusiv Capitala, intră sub avertizări de viscol. Meteorologii anunță un val de vreme rea, cu ninsori abundente și temperaturi care vor coborî până la -15 grade Celsius.

În sudul țării, stratul de zăpadă ar putea depăși 25 de centimetri, iar vântul puternic va viscoli omătul și va reduce vizibilitatea pe șosele. În ultimele ore s-au produs mai multe accidente, iar unii șoferi au rămas blocați pe drumuri.

Anunț de la ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod galben de vreme severă pentru weekendul 28-29 noiembrie 2026, care vizează 16 județe și municipiul București.

România va trece printr-un proces de răcire accentuată, iar precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit estimărilor ANM, în județele Mehedinți, Dolj și Olt se vor depune 15-20 de centimetri de zăpadă, izolat chiar peste 25 de centimetri. În Carpații Meridionali sunt prognozate depuneri noi de 5-10 centimetri, iar în Moldova stratul va ajunge la 4-8 centimetri.

Cele mai abundente ninsori din Oltenia sunt așteptate în intervalul sâmbătă, ora 15:00 - duminică, ora 10:00. Vântul va viscoli zăpada, astfel că grosimea stratului va putea varia considerabil chiar și în cadrul aceleiași localități.

Când începe să ningă în București

Capitala va avea parte în acest weekend de prima ninsoare a sezonului rece. Sâmbătă dimineață, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, însă, pe măsură ce temperaturile vor scădea, acestea se vor transforma în ninsoare, începând de la orele amiezii.

Meteorologii estimează că în București se va depune un strat de zăpadă de 2-4 centimetri, iar rafalele de vânt vor atinge 50-60 km/h.

Temperatura maximă, de 2-3 grade Celsius, va fi înregistrată la începutul zilei, după care valorile termice vor scădea continuu. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor ajunge la -4...-3 grade Celsius, ceea ce va favoriza înghețarea suprafețelor umede.

Duminică, precipitațiile se vor opri în Capitală, însă temperatura maximă va fi de aproximativ -1 grad Celsius. Vântul va continua să accentueze senzația de frig.

Viscol și vizibilitate sub 100 de metri în mai multe județe

Începând de sâmbătă după-amiază, ninsorile viscolite vor afecta județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, precum și, local, județele Ialomița și Constanța.

Fenomene similare sunt prognozate în Mehedinți, Dolj și Olt, unde vor cădea cele mai importante cantități de zăpadă.

În zonele afectate de viscol, vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri, iar circulația rutieră se poate desfășura în condiții dificile, chiar la începutul minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.