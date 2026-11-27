Toată lumea vorbește despre Super El Niño, dar meteorologii anunță o posibilă răsturnare de situație. Surpriza vine în câteva luni

2 minute de citit Publicat la 22:42 27 Noi 2026 Modificat la 23:16 27 Noi 2026

Unul dintre cele mai puternice fenomene El Niño din ultimele decenii se apropie de apogeu, dar situația s-ar putea schimba radical în 2027. Foto: Severe Weather Europe

Unul dintre cele mai puternice fenomene El Niño din ultimele decenii se apropie de apogeu, dar situația s-ar putea schimba radical în 2027. Sub suprafața Oceanului Pacific au apărut deja primele semne ale unei răciri care ar putea duce la dispariția rapidă a fenomenului și la apariția La Niña, cu efecte asupra vremii din întreaga lume. Noua prognoză publicată de Severe Weather Europe arată că schimbarea ar putea influența inclusiv temperaturile și ninsorile din Europa în iarna 2027-2028.

El Niño și La Niña sunt două fenomene climatice opuse, care apar în Oceanul Pacific și influențează circulația aerului, temperaturile și precipitațiile în multe regiuni ale lumii.

El Niño apare atunci când apele de la suprafața Pacificului tropical sunt mai calde decât în mod normal, în timp ce La Niña este asociată cu răcirea acestora.

În prezent, fenomenul El Niño este deosebit de puternic. Potrivit analizei Severe Weather Europe, în unele zone din estul Pacificului, temperatura apei a depășit cu peste 6 grade Celsius valorile normale.

Specialiștii estimează că fenomenul va atinge intensitatea maximă în decembrie 2026, după care va începe să slăbească.

El Niño ar putea dispărea rapid în 2027. Ce arată noile prognoze

Deși apele de la suprafața oceanului sunt încă foarte calde, în adâncuri a început deja să se formeze o zonă de apă mai rece. Acesta este unul dintre primele semne că situația s-ar putea inversa în lunile următoare.

Potrivit unui model experimental de prognoză dezvoltat de Severe Weather Europe, El Niño ar urma să slăbească rapid spre sfârșitul iernii și în primăvara anului 2027. Până la începutul verii, temperaturile oceanului ar putea reveni aproape de normal, iar din vară ar putea începe formarea fenomenului La Niña.

Acesta s-ar putea intensifica în toamnă și în iarna 2027-2028. Modelul indică o probabilitate de aproximativ 90% pentru apariția La Niña în iarna 2027-2028 și de circa 65% pentru ca fenomenul să fie puternic. Aceste procente provin însă dintr-un model experimental și nu reprezintă o certitudine.

Și unele prognoze experimentale americane indică posibilitatea unei tranziții asemănătoare. O astfel de schimbare nu ar fi neobișnuită. Toate cele patru episoade foarte puternice El Niño analizate de Severe Weather Europe, din 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016, au fost urmate de La Niña în iarna următoare.

Ce ar putea însemna La Niña pentru iarna din Europa

Efectele cele mai clare ale fenomenului sunt observate, de regulă, în America de Nord, unde La Niña poate favoriza pătrunderea aerului arctic în anumite regiuni ale Statelor Unite și Canadei.

În Europa, influența este mai puțin directă, iar prognozele sunt mai greu de făcut.

Totuși, analiza iernilor în care La Niña a urmat unui episod El Niño arată o tendință de temperaturi mai scăzute decât normalul în estul și centrul Europei. În unele zone centrale ale continentului au fost înregistrate și ninsori mai abundente.

Asta nu înseamnă că România va avea sigur o iarnă mai geroasă sau cu mai multă zăpadă în 2027-2028. Datele arată doar cum a evoluat vremea în episoade asemănătoare din trecut, nu cum va fi în fiecare țară anul viitor.

O altă posibilă consecință a tranziției este creșterea activității uraganelor în Atlantic. În mai multe sezoane în care El Niño a fost urmat de La Niña, numărul și intensitatea furtunilor tropicale au fost peste valorile obișnuite.

Meteorologii atrag însă atenția că prognozele făcute cu atât de mult timp înainte au un grad ridicat de incertitudine. Un rol important îl vor avea și evoluția vânturilor de deasupra Pacificului, dar și comportamentul vortexului polar, care poate influența pătrunderea maselor de aer foarte rece.

Următoarele luni vor arăta dacă răcirea apelor din Pacific continuă și dacă La Niña se va instala într-adevăr în a doua jumătate a anului 2027.