Mesajul Maiei Sandu de 1 Decembrie: România şi Moldova să se ajute reciproc pentru un viitor cum l-au dorit creatorii Unirii de la 1918

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Profimedia Images

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă România şi Moldova să „continue să se mândrească şi ajute reciproc” pentru ca viitorul lor european comun să fie „aşa cum şi l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică şi în identitate românească”, într-un mesaj transmis la recepţia dedicată Zilei Naţionale a României, redat de Moldpres.

Preşedinta Republicii Moldova spune în mesajul său că alegerile făcute de generaţia Unirii „au făcut posibilă adunarea noastră de azi, în democraţie, în limba română şi, nu doar în Bucureşti sau Alba Iulia, ci şi în Chişinău”, adăugând că „ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alţi 100 de ani”.

„Tot ce ne rămâne de făcut este să ne ridicăm la nivelul de curaj şi sacrificiu al generaţiilor trecute. Cu consecvenţă, viziune clară, integritate morală şi unitate, vom construi împreună o direcţie istorică durabilă, care să fie celebrată peste încă 100 de ani şi la Chişinău, şi la Bucureşti”, a mai spus Maia Sandu.