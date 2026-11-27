Zelenski l-a atacat dur pe Trump într-un interviu la BBC pentru „prietenia” cu Putin. „E ca și cum ai fost prieten cu Hitler”

4 minute de citit Publicat la 20:18 27 Noi 2026 Modificat la 20:33 27 Noi 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a criticat dur pe Donald Trump pentru că l-a numit pe Vladimir Putin „prieten” spunând că „e ca și cum ai spune că ai fost prieten cu Adolf Hitler în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”. Într-un interviu pentru BBC News, președintele Ucrainei s-a plâns că SUA nu presează suficient Rusia în negocierile de pace și a numit „ciudat” faptul că Trump a postat o fotografie în care îl îmbrățișează pe Putin.

„Desigur, depinde de președintele Statelor Unite, dar... e ciudat. E un agresor și un ucigaș... Nu poate fi un prieten. Pur și simplu nu poate fi”, a spus el, adăugând că „e ca și cum ai spune că ai fost prieten cu Adolf Hitler în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”.

De la întâlnirea cu Trump din Biroul Oval în 2025, care a fost un haos total, Zelenski a fost mult mai atent la modul în care gestionează relațiile cu Statele Unite. Cei doi emisari ai lui Trump au încercat să negocieze un acord de pace între Rusia și Ucraina pentru a pune capăt pierderilor uriașe de vieți omenești, dar adesea par mai în ton cu poziția Moscovei decât cu cea a Kievului.

Ultima rundă de negocieri de pace, mediată la Abu Dhabi la începutul acestei luni, nu a înregistrat niciun progres evident.

„Cu cât știm mai multe, cu atât mai multe probleme”, a spus Zelenski, subliniind că discuțiile sunt așteptate să fie reluate în decembrie.

Joi, Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social că, la întâlnirea cu Putin din China, săptămâna trecută, a îndemnat Rusia să „înceteze orice agresiune militară împotriva teritoriilor din Europa” și a spus că este de părere că un acord de pace cu Ucraina este „o posibilitate reală”.

Însă, din declarațiile sale publice, Rusia pare să fi regresat la pozițiile sale inițiale, iar Zelenski a dezvăluit că nu este clar dacă negociatorii europeni vor fi la masă, așa cum anunțaseră trimișii SUA. Kremlinul se opune ideii.

Ucraina are nevoie urgentă ca discuțiile să avanseze și să pună capăt celor cinci ani extenuanți de invazie la scară largă a Rusiei. Atacurile rusești din întreaga țară au devenit din ce în ce mai frecvente și mai mortale: numărul civililor uciși a atins un nivel record.

Așadar, Zelenski a cerut „aliați reali și de ajutor, care pot împinge Rusia” să obțină rezultate și a îndemnat SUA să se ridice la înălțimea reputației sale de țară puternică, cu „putere și respect”.

„Când încerci să fii foarte neutru față de agresor... înseamnă că susții victimele și, de asemenea, îl susții pe agresor. Nu este corect”, a spus el.

Întrebat, joi, despre faptul că l-a numit pe Putin „prieten”, Trump le-a spus reporterilor: „Vrem să nu mai ucidă. Aș putea spune că nu este un prieten... Vreau să fac o înțelegere. Aș putea intra și spune: Nu te plac, și atunci am avea aceeași problemă pe care o avem cu Zelenski și Putin. Știi... cea mai mare problemă a acelei înțelegeri este faptul că aveți doi lideri care se urăsc cu adevărat unul pe celălalt”.

Alertele aeriene aproape non stop sunt acum o parte epuizantă a vieții ucrainenilor de zi cu zi. În timp ce rachetele balistice rusești vizează centralele electrice și podurile, drone cu reacție sunt lansate zilnic în centrul Kievului și în alte orașe mari.

Ucraina a lansat sute de drone asupra unor ținte din Rusia, ca răspuns. Zelenski a declarat că armata este acum capabilă să distrugă aproximativ 70% dintre cele mai rapide drone din Rusia, o statistică care, potrivit lui, este în creștere.

Însă există un deficit „foarte, foarte mare” de interceptoare pentru a opri rachetele balistice și a spus că americanii întârzie livrările sistemelor Patriot.

„Păcat că s-au concentrat pe Orientul Mijlociu și l-au ajutat mai mult... Păcat. Avem mari semne de întrebare în legătură cu asta”, a spus Zelenski.

De asemenea, el a confirmat că sistemul american de comunicații prin satelit, Starlink, și versiunea sa militară, Starshield, sunt încă restricționate în zonele ocupate ale Ucrainei.

Unitățile de drone ucrainene au descris problemele lor pentru BBC, deoarece dronele lor interceptoare nu mai pot ajunge din urmă Shahedele rusiei.