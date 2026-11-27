Un spital uriaș, de peste 300 de milioane de euro, se construiește la Timișoara. Când va fi gata și ce dotări va avea

Un spital uriaș, de peste 300 de milioane de euro, se construiește la Timișoara. Foto: Captură video

Se lucrează în ritm alert pe şantierul Institutului Regional de Oncologie din Timișoara. Lucrările au început în octombrie, iar spitalul ar trebui să fie gata în toamna lui 2029. Este cea mai mare investiție în sănătate din România în afara Bucureștiului: peste 300 de milioane de euro din fonduri europene. Institutul va avea 250 de paturi, șase săli de operație, terapie intensivă, centru de radioterapie, medicină nucleară și un centru de transplant.

Aici se vor trata pacienții din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Numai în aceste patru județe apar în fiecare an aproximativ 15.000 de cazuri noi de cancer.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Am văzut cum arată în varianta de randare, am văzut și începutul lucrărilor, acolo unde se sapă fundația. Credeți că se poate respecta termenul acesta de finalizare?

Alfred Simonis, președintele CJ Timiș: Da. Am toată încrederea că se va respecta termenul de finalizare, pentru că avem o asociere de companii românești puternice. Mai peste tot unde au lucrat, au finalizat la timp, chiar înainte de termen, investițiile. Aceeași companie a construit și Spitalul de Arși, care este gata și urmează să facem recepția acestuia, tot în Timișoara. Este o investiție extrem, extrem de importantă pentru Timiș, pentru regiunea de vest a României, care a fost ocolită foarte mulți ani de mari investiții guvernamentale, mai ales în sănătate, până de curând.

E adevărat, au început în octombrie lucrările. Noi am început anul trecut să demolăm vechea structură, pentru că aici a început, în anii '90, construirea unui spital care, din 1994 până anul trecut, a rămas la nivelul unui schelet, pe care l-am demolat după 30 de ani de când a fost construit. Nu mai corespundea standardelor actuale, nu mai respecta circuitele necesare pentru un astfel de obiectiv.

Așa cum spuneați, poate cel mai mare spital care se construiește în România, în afara Capitalei, peste 300 de milioane de euro, 65.000 de metri pătrați construiți, dotări. Este o investiție extrem, extrem de importantă, cum vă spuneam, ale cărei demersuri au început acum doi ani, mai bine de doi ani.

Am început pe finanțare PNRR. Primii bani au fost pentru demolarea vechii clădiri de pe Calea Torontalului, cum îl știm noi, „spitalul-fantomă”, cum îl știm noi, timișorenii. Am început demolarea pe PNRR, am tras de acolo bani, știind că nu avem cum să finalizăm spitalul până în august anul acesta. Dar, având în vedere că spitalele care încep pe fonduri europene își vor găsi, știam că își vor găsi undeva finanțare tot din bani europeni, am început încă din 2025 pe PNRR, iar anul acesta a fost transferat pe programul operațional.

Adrian Ursu: Spuneți-mi, vorbeați despre această asociere de firme. Ca urmare, să spunem că va fi gata clădirea în termen. Aveți pe urmă resurse: unu, să o utilați și, doi, să o populați cu cadre medicale competente și suficiente?

Alfred Simonis: Da, odată cu construirea acestui mastodont, dacă doriți, avem cuprinse și dotările în această investiție. Deci va fi complet dotat, utilat și, într-adevăr, vom avea o provocare mare pentru a înființa Institutul Regional Oncologic, pentru că nu există.

Avem o provocare să transferăm medici. Cred eu că, în acel moment, Spitalul Municipal și celelalte secții din Timișoara care tratează această patologie oncologică nu își vor mai avea rostul.

Va trebui să găsim o formulă pentru ca medicii care astăzi sunt acolo, având în vedere nivelul investiției, tehnologia pe care o aducem aici... Nu își mai are sensul.

Din păcate, așa cum ați spus dumneavoastră, incidența cancerului este crescută în partea de vest a României. De aceea era imperios necesar să facem o astfel de investiție.

Adrian Ursu: Poate veți aduce și medici dintre cei plecați, îi veți readuce la Timișoara.

Alfred Simonis: Cred că un astfel de obiectiv, care va arăta, cum ați văzut și dumneavoastră în randări, va putea să aducă atât medici din Timișoara, din județ, din afara Timișului și, de ce nu, și din afara granițelor, dacă reușim să le dăm acel statut al medicilor pe care îl merită și niște salarii decente.