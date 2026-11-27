5 minute de citit Publicat la 19:17 27 Noi 2026 Modificat la 19:17 27 Noi 2026

Într-un interval de aproximativ șase ani, ponderea datoriei publice în PIB s-a majorat cu circa 26 de puncte procentuale, Foto: Getty Images

Ministerul Finanțelor a avertizat vineri, în raportul privind starea finanțelor publice, că ponderea datoriei publice în PIB, care în prezent a depășit 60%, va continua să crească în perioada 2027 - 2028. Mai mult, costurile de finanțare sunt din ce în ce mai mari și reprezintă o vulnerabilitate pentru stabilitatea fiscală a țării noastre, relatează Agerpres.

Ministerul Finanțelor subliniază că datoria administrației publice a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani, de la 35,2% din PIB la sfârșitul anului 2019 la 58,9% din PIB la sfârșitul anului 2025 și la 61,1% din PIB la 31 august 2026. Concomitent cu majorarea stocului datoriei publice și a costurilor de finanțare, cheltuielile cu dobânzile au devenit categoria de cheltuieli bugetare cu cea mai accelerată dinamică, crescând de la 1,9% din PIB în anul 2023 la aproximativ 3% din PIB în anul 2026.

„Deși ponderea datoriei publice în PIB se menține sub media Uniunii Europene, de 82,9%, principalele vulnerabilități ale României sunt asociate ritmului de acumulare a datoriei publice și costurilor de finanțare a acesteia. Potrivit traiectoriei fiscal-bugetare pe termen mediu, ponderea datoriei publice în PIB va continua să crească în perioada 2027-2028, stabilizarea acesteia fiind condiționată de respectarea țintelor de deficit și de continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară”, se menționează în raport.

Avertismentul ministerului: cheltuielile cu dobânzile nu trebuie să crească

În acest context, subliniază sursa citată, construcția bugetului pe anul 2027 are o dublă relevanță:

reducerea deficitului bugetar contribuie la limitarea necesarului de împrumut și la stabilizarea graduală a ponderii datoriei publice în PIB;

credibilitatea cadrului fiscal-bugetar constituie un factor determinant pentru menținerea ratingului suveran în categoria recomandată investițiilor și pentru asigurarea accesului la piețele financiare în condiții favorabile;

„Limitarea creșterii cheltuielilor cu dobânzile este esențială pentru refacerea spațiului fiscal, întrucât majorarea acestor cheltuieli restrânge resursele bugetare disponibile pentru finanțarea investițiilor, a serviciilor publice și a celorlalte priorități de dezvoltare economică și socială”, se arată în raport.

Datoria publică va crește

Acesta mai semnalează că principala vulnerabilitate a României nu derivă însă exclusiv din nivelul actual al datoriei publice, ci din ritmul accelerat de acumulare a acesteia și din creșterea costurilor de finanțare. Într-un interval de aproximativ șase ani, ponderea datoriei publice în PIB s-a majorat cu circa 26 de puncte procentuale, concomitent cu o creștere semnificativă a costurilor de împrumut.

„Depășirea valorii de referință de 60% din PIB în anul 2026, în condițiile în care deficitul bugetar se află deja pe o traiectorie descendentă, reflectă efectele cumulate ale dezechilibrelor fiscal-bugetare din anii anteriori. Deficitele bugetare ridicate înregistrate începând cu anul 2020 au determinat contractarea unor volume semnificative de împrumuturi, în timp ce obligațiile de rambursare aferente datoriei existente au contribuit la menținerea unui necesar brut de finanțare ridicat.

Începând cu anul 2023, refinanțarea progresivă a datoriei contractate anterior la costuri mai reduse, în condițiile unor rate de dobândă semnificativ mai ridicate, a determinat creșterea costului mediu al portofoliului de datorie publică și, implicit, a cheltuielilor bugetare cu dobânzile”, explică autorii raportului.

La 31 august 2026, datoria administrației publice, determinată potrivit metodologiei europene, a atins nivelul de 1.230,1 miliarde lei, reprezentând 61,1% din PIB, comparativ cu 784,2 miliarde lei, respectiv 49,4% din PIB, la sfârșitul anului 2023. Astfel, într-un interval de mai puțin de trei ani, stocul datoriei publice s-a majorat cu aproximativ 446 miliarde lei, din care 173 miliarde lei numai în anul 2025.

Din perspectiva rezidenței creditorilor, structura datoriei publice este relativ echilibrată, 50,4% fiind deținută de creditori rezidenți și 49,6% de creditori nerezidenți. Cu toate acestea, România înregistrează cea mai ridicată pondere a datoriei publice externe în totalul datoriei publice dintre statele din Europa Centrală și de Est, ceea ce determină o expunere ridicată la modificările percepției investitorilor internaționali și ale condițiilor de finanțare pe piețele externe, se arată în raport.

O vulnerabilitate suplimentară rezultă din structura pe valute a portofoliului de datorie publică. La 31 august 2026, numai 44,7% din datoria publică era denominată în lei, 44,9% în euro și 10,2% în dolari americani. Ponderea datoriei denominate în valută a crescut de la 51,8% la sfârșitul anului 2023 la 55,3% în august 2026, pe fondul utilizării într-o proporție tot mai ridicată a finanțării de pe piețele internaționale și a instrumentelor europene de finanțare, inclusiv PNRR și SAFE.

„Această structură amplifică expunerea portofoliului de datorie publică la riscul valutar, o eventuală depreciere a monedei naționale determinând majorarea valorii în lei a datoriei denominate în valută și, implicit, a ponderii acesteia în PIB. Reducerea sustenabilă a ponderii datoriei externe și a datoriei denominate în valută presupune, în primul rând, continuarea consolidării fiscal-bugetare și diminuarea necesarului net de finanțare a statului. Reducerea graduală a deficitelor bugetare va permite o flexibilitate mai mare în stabilirea structurii surselor de finanțare, valorificarea capacității de absorbție a pieței interne și optimizarea structurii pe valute a portofoliului de datorie publică, în condițiile unui echilibru adecvat între costurile și riscurile aferente finanțării”, se mai menționează în raport.

Din analiza structurii portofoliului de datorie publică rezultă trei implicații relevante din perspectiva sustenabilității finanțelor publice și a gestionării riscurilor aferente finanțării statului.

În primul rând, expunerea semnificativă la riscul valutar. O depreciere a monedei naționale cu 10% ar determina, potrivit analizelor de sensibilitate, majorarea ponderii datoriei publice în PIB cu aproximativ 3,3 puncte procentuale, exclusiv ca urmare a reevaluării în lei a datoriei denominate în valută, fără contractarea unor împrumuturi suplimentare.

În al doilea rând, este vorba despre dependența ridicată de finanțarea asigurată de investitorii nerezidenți. Ponderea acestora, de aproape 50% din stocul datoriei publice, amplifică expunerea României la modificările percepției investitorilor internaționali asupra riscului suveran și la deteriorarea condițiilor de finanțare pe piețele externe. Această vulnerabilitate este evidențiată inclusiv de S&P printre factorii care fundamentează menținerea perspectivei negative a ratingului suveran.

În al treilea rând, o altă implicație este concentrarea datoriei publice la nivelul administrației publice centrale. Datoria autorităților administrației publice locale reprezintă numai 2,3% din stocul total al datoriei administrației publice. În consecință, dinamica datoriei publice este determinată preponderent de necesarul de finanțare al bugetului de stat, inclusiv de resursele necesare acoperirii dezechilibrelor celorlalte componente ale bugetului general consolidat, prin transferuri și subvenții.

Raportul mai semnalează că dobânzile plătite de administrația publică s-au dublat ca pondere în PIB în cinci ani, de la 1,4% în 2020 la 2,8% în 2025 (ESA), și ajung la 3,2-3,4% din PIB în 2026-2028 în prognozele agențiilor (3,1% în 2027 și 2,4% în 2029 în scenariul Ministerului Finanțelor, care presupune reducerea deficitului cu un punct procentual pe an), respectiv la nivelul investițiilor finanțate din bugetul național și la aproape 10% din veniturile bugetare. În execuția cash a bugetului general consolidat, dobânzile au urcat de la 1,9% din PIB în 2023 la 2,1% în 2024 și 2,6% în 2025, iar pentru 2026 sunt estimate la circa 3% din PIB. Moody's a consemnat 42 miliarde lei plătite până în august 2026, două treimi din cele circa 64 miliarde lei așteptate pe întregul an.

Potrivit reprezentanților MF, creșterea cheltuielilor cu dobânzile este determinată de doi factori cu contribuții comparabile: majorarea stocului datoriei publice și creșterea graduală a costului mediu al portofoliului de datorie, ca urmare a contractării de împrumuturi la rate ale dobânzii mai ridicate, atât pentru finanțarea deficitelor bugetare, cât și pentru refinanțarea datoriei ajunse la scadență.