Nazare a refuzat să spună dacă vor crește pensiilePublicat acum 20 minute
Ministrul Finanțelor a evitat să spună dacă pensiile vor fi majorate în 2027 și a declarat că un răspuns va fi oferit după dezbaterea bugetului.
„Vom aproba calendarul săptămâna viitoare și, la finalul dezbaterii pe buget, vom avea răspunsul la aceste întrebări.
Există intenția să le creștem, există mai multe modalități pe care le studiem. Vom vedea cât este anvelopa și este o decizie politică pe care o iau miniștrii și prim-ministrul”.
Nazare a mai spus, întrebat despre scăderea deficitului:
„Datele noastre sunt certe, sunt clare și le publicăm lunar. Acestea sunt cuprinse în execuția bugetară, care va fi publicată pe site. Ultima execuție, cea din octombrie, va fi publicată astăzi. Aceasta consemnează o reducere a deficitului față de anul trecut cu 27 de miliarde de lei.
Nu există alt document mai clar care să arate că ajustarea și-a îndeplinit efectele decât execuția fiscal-bugetară, care este un bun național, documentul de referință pentru analiza Comisiei Europene, a investitorilor și a oricăror altor entități.”
58 de ordonatori au solicitat 46 de miliarde de lei pentru cheltuielile de la finalul anuluiPublicat acum 22 minute
Alexandru Nazare a spus că 58 de ordonatori de credite au solicitat 46 de miliarde de lei pentru cheltuielile de la finalul anului.
„Pe baza informațiilor pe care le-am primit de la 58 de ordonatori, suma totală cerută pentru cheltuielile necesare finalizării anului 2026, estimată de aceștia, este de 46 de miliarde de lei. Din această sumă, 19 miliarde sunt obligații certe. Din acești 19 miliarde, circa 15 miliarde reprezintă plățile pentru magistrați și în jur de 3,7 miliarde sunt obligații certe pentru Casa de Sănătate. Mai sunt obligații certe de 500 de milioane la Ministerul Dezvoltării și alte 200 de milioane de la mai mulți ordonatori, cumulat. Aceasta este imaginea în urma solicitării.”
Naare: România a înregistrat cea mai rapidă recuperare a PIB-ului din regiunePublicat acum 27 minute
Nazare a atras atenția și asupra faptului că România se află în procedura de deficit excesiv, iar o a treia constatare ar obliga Comisia Europeană să propună suspendarea obligațiilor UE. Potrivit acestuia, prognoza de toamnă a Comisiei arată că sunt necesare măsuri suplimentare pentru corectarea deficitului.
În ceea ce privește evoluția economiei, Nazare a afirmat că România a înregistrat cea mai rapidă recuperare a PIB-ului din regiune, depășind Ungaria. El a avertizat însă că prețurile ridicate la energie au încetinit dezinflația, iar investițiile străine directe sunt în scădere. În acest context, continuarea dezvoltării economice necesită investiții publice și după încheierea PNRR.
Referindu-se la cheltuielile bugetare, Alexandru Nazare a precizat că analiza Ministerului Finanțelor indică un necesar de 19,1 miliarde de lei, în timp ce solicitările de credite suplimentare transmise de toți ordonatorii de credite au ajuns la 47,6 miliarde de lei. Acestea reflectă intențiile de cheltuieli până la finalul anului.
Ministrul a subliniat că programarea bugetară trebuie să fie mai riguroasă și să țină cont de resursele disponibile.
Nazare, avertisment privind o eventuală retrogradarePublicat acum 30 minute
Nazare a atras atenția asupra riscurilor macroeconomice cu care se confruntă România, în contextul prețurilor ridicate la energie, al scăderii investițiilor străine directe și al creșterii datoriei publice.
Acesta a avertizat că agențiile de rating anticipează o datorie de peste 63-64% din PIB, iar o eventuală retrogradare a ratingului suveran sub categoria Investment Grade ar putea genera vânzări forțate de active și presiuni asupra cursului de schimb.
Nazare a subliniat că efectele unei asemenea decizii ar fi resimțite de întreaga economie, nu doar de bugetul de stat. În prezent, ratingul suveran al României se află pe cea mai joasă treaptă a categoriei Investment Grade.
Nazare: România nu își poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscalăPublicat acum 38 minute
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că România nu își poate permite să încetinească procesul de consolidare fiscală
„În același timp, responsabilitate înseamnă să privim provocările în față, să nu le amânăm nota de plată. Dacă prima jumătate a drumului a însemnat stabilizarea, a doua jumătate, cea care începe cu bugetul anului 2027, cere inteligență decizională și rigoare. România nu își poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală. Deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.
Costurile cu dobânzile și alte obligații cresc mai rapid decât poate absorbi economia. Bugetul pentru 2027 este o oportunitate de a consolida ceea ce am obținut până acum, în 2025 și 2026. În ansamblu, fereastra pentru o ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează.
Fiecare trimestru de întârziere majorează factura de dobânzi, deteriorează structura datoriei și sporește riscul ca ajustarea să fie impusă, nu aleasă. Ajustarea fiscală realizată până în prezent este reală și este fără precedent, dar rămâne în continuare fragilă.
Este cea mai mare reducere din Uniunea Europeană. În 2025, România se situa în continuare cu 4,8 puncte procentuale peste valoarea de referință, de 3,3% din PIB. Continuarea consolidării fiscale nu este o opțiune de politică economică, ci este o necesitate pentru a evita deteriorarea severă a situației economice și financiare.
Amânarea acesteia ar majora costurile de finanțare, ar spori presiunile asupra cursului de schimb și a inflației și ar expune populația și firmele unei corecții mult mai abrupte. Deficitul anului 2026, odată cu înscrierea în ținte, va înregistra o nouă scădere, ceea ce conferă credibilitate procesului de ajustare fiscală. Cum am spus și mai devreme, deficitul pe primele 10 10 luni în raportarea cash este de 3,9% din PIB, față de 5,6 perioada corespunzătoare a anului trecut.
Ținta pentru întreg anul este de 6,2% din PIB în termeni cheie și de 6% în termeni ESA, în scădere de la 7 8 în 2025. Previziunea de toamnă a Comisiei este de 6% și cele trei agenții de rating văd această țintă între 5,8 și 6,25% și o consideră realizabilă. Atingerea țintei de deficit e importantă pentru că demonstrează că măsurile de ajustare au funcționat și consolidează credibilitatea necesară pentru 2027.
Riscul rămas se concentrează însă în ultimele luni ale anului. Acum, când solicitările de cheltuieli tind să se acumuleze. Însă disciplina bugetară trebuie menținută până la finalul anului. Bugetul anului 2027 reprezintă testul imediat al credibilității angajamentelor României, iar marja de manevră este foarte redusă. Scenariul Comisiei, în absența unor măsuri suplimentare, indică deficite de 5,8 în 2027 și de 5,6 în 2028”.
Alexandru Nazare: Am redus deficitul la 7,8% în 2025Publicat acum 48 minute
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă raportul privind situația finanțelor publice, solicitat de PSD înainte de adoptarea bugetului pentru 2027.
El a anunțat că își propune instituirea unei reguli de transparență, prin prezentarea concretă a situației bugetare, și a susținut că România se află pe o direcție corectă, confirmată și la nivel european, deși drumul către stabilitate nu va fi ușor.
„Ne propunem să instituim o regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027, prin prezentarea situației concrete. Vreau să încep cu o constatare clară, confirmată la nivel european: România se află pe o direcție corectă. Asta nu înseamnă că este un drum ușor.
Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuția bugetară la 10 luni din acest an arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât anul trecut.
Această evoluție susține încadrarea în ținta de deficit de 6,2%.
Jumătate din drum a fost parcurs spre un deficit sustenabil.
Acest efort nu a fost ușor pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Stabilizarea pe care am obținut-o nu e un scop în sine ci este fundația pe care începem să reconstruim puterea de cumprare și creșterea economică".
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține vineri, 27 noiembrie, de la ora 14:30, o conferință de presă la sediul ministerului, în cadrul căreia prezintă execuția bugetară la finalul lunii octombrie și raportul privind starea finanțelor publice.
Datele prezentate vor arăta cum au evoluat veniturile și cheltuielile statului în primele zece luni ale anului și care este situația deficitului bugetar al României.
Potrivit Agerpres, ministrul Finanțelor va prezenta atât execuția bugetară la finalul lunii octombrie, cât și raportul privind starea finanțelor publice.
În paralel, Ministerul Finanțelor lucrează la pregătirea bugetului pentru anul 2027. Alexandru Nazare a anunțat că toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar instituția pe care o conduce lucrează la definitivarea măsurilor care vor sta la baza proiectului.