Publicat acum 20 minute

Ministrul Finanțelor a evitat să spună dacă pensiile vor fi majorate în 2027 și a declarat că un răspuns va fi oferit după dezbaterea bugetului.

„Vom aproba calendarul săptămâna viitoare și, la finalul dezbaterii pe buget, vom avea răspunsul la aceste întrebări.

Există intenția să le creștem, există mai multe modalități pe care le studiem. Vom vedea cât este anvelopa și este o decizie politică pe care o iau miniștrii și prim-ministrul”.

Nazare a mai spus, întrebat despre scăderea deficitului:

„Datele noastre sunt certe, sunt clare și le publicăm lunar. Acestea sunt cuprinse în execuția bugetară, care va fi publicată pe site. Ultima execuție, cea din octombrie, va fi publicată astăzi. Aceasta consemnează o reducere a deficitului față de anul trecut cu 27 de miliarde de lei.

Nu există alt document mai clar care să arate că ajustarea și-a îndeplinit efectele decât execuția fiscal-bugetară, care este un bun național, documentul de referință pentru analiza Comisiei Europene, a investitorilor și a oricăror altor entități.”