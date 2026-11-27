Schimbări pentru cumpărătorii de pe Temu din toată Europa. Platforma, obligată să modifice modul în care afișează reducerile

3 minute de citit Publicat la 14:05 27 Noi 2026 Modificat la 14:05 27 Noi 2026

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de Temu. Foto: Getty Images

Platforma de comerț online Temu s-a angajat să schimbe mai multe dintre practicile sale comerciale, după o acțiune coordonată de Comisia Europeană și autoritățile pentru protecția consumatorilor din statele membre. Noile măsuri vizează reducerile false, recenziile înșelătoare, mesajele care îi presează pe clienți să cumpere și jocurile prin care utilizatorii sunt atrași să petreacă mai mult timp în aplicație, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Angajamentele platformei au fost acceptate joi de Rețeaua de Cooperare pentru Protecția Consumatorilor (CPC), în urma unei investigații coordonate de Comisia Europeană și conduse de autoritățile competente din Belgia, Germania și Irlanda.

Angajamentele asumate de Temu includ:

Informații mai clare și mai ușor accesibile despre companie și servicii de asistență pentru clienți, inclusiv mai multe modalități de contact pentru consumatori, un serviciu de asistență telefonică și un chatbot disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European (SEE).

Proceduri mai simple pentru retragerea din contract, retururi și rambursări, inclusiv procesarea rambursărilor în termen de 14 zile și punerea la dispoziție a unui formular de retragere din contract în toate limbile oficiale ale UE și SEE.

Recenzii ale consumatorilor mai de încredere, printr-o protecție mai bună împotriva recenziilor false, inclusiv un sistem de detectare a acestora, care verifică evaluările înainte de publicare. Temu s-a angajat, de asemenea, să ofere un instrument ușor accesibil pentru raportarea recenziilor și mai multă transparență privind modul în care acestea sunt evaluate și clasificate, cu explicații clare despre calcularea ratingurilor cu stele și despre posibilitățile de sortare a recenziilor de către utilizatori.

Informații mai clare despre prețuri, inclusiv o diferențiere clară între reducerile reale, în care prețul a fost într-adevăr diminuat, și simplele comparații cu un preț general de referință. Temu s-a angajat, de asemenea, să afișeze clar toate taxele și comisioanele aplicabile înainte de finalizarea comenzii.

Eliminarea mesajelor care exercită presiuni asupra cumpărătorilor pentru a-i determina să finalizeze achizițiile, precum avertismentele de tipul „aproape epuizat”, de pe pagina principală Temu și din listele de produse.

Eliminarea mecanismelor de gamificare forțată din toate versiunile site-ului, aplicației și reclamelor Temu destinate UE și SEE. Acestea includ funcții care îi obligau pe consumatori să participe la jocuri, precum „învârte roata”, pentru a putea accesa platforma.

Afirmații mai clare și susținute de dovezi privind protecția mediului, în cadrul programului Temu de donații pentru mediu.

Un proces de finalizare a comenzii mai clar. Site-ul Temu nu preciza suficient de clar că plasarea unei comenzi pentru un produs presupune obligația de a-l plăti. Acum, toate versiunile site-ului Temu destinate UE și SEE includ un buton clar de confirmare, cu formularea „Comandă și plătește”.

Comisia Europeană a cerut și informații mai clare despre schema de donații pentru mediu promovată de platformă, astfel încât afirmațiile privind beneficiile ecologice să poată fi susținute.

O altă modificare vizează finalizarea comenzilor. Temu va trebui să afișeze un buton clar de confirmare, cu formularea „Comandă și plătește”, pentru ca utilizatorii să înțeleagă că plasarea comenzii presupune și obligația de a achita produsele.

Temu riscă amenzi dacă nu respectă angajamentele

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de Temu, care se aplică în toate statele UE și în Spațiul Economic European.

În cazul în care compania nu respectă măsurile promise, autoritățile pot lua măsuri de sancționare, inclusiv aplicarea unor amenzi de până la 4% sau chiar mai mult din cifra de afaceri anuală a Temu în statele membre vizate, precizează Comisia Europeană.

Acțiunea autorităților europene împotriva platformei a început în noiembrie 2024, când Comisia Europeană și rețeaua CPC au notificat Temu cu privire la mai multe practici comerciale considerate contrare legislației europene privind protecția consumatorilor. Instituțiile au identificat probleme legate de reduceri false, vânzări sub presiune și mecanisme de gamificare.

În paralel, Comisia Europeană desfășoară o procedură formală împotriva Temu în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). La 17 noiembrie 2026, instituția a anunțat că a constatat preliminar că platforma nu a luat măsuri suficient de eficiente pentru a limita riscul comercializării unor produse ilegale sau nesigure.

Printre problemele identificate preliminar se numără controalele ineficiente privind conformitatea produselor, un sistem slab de moderare a conținutului și un mecanism de sancționare care nu funcționează eficient.

Comisia Europeană a precizat că angajamentele privind protecția consumatorilor trebuie respectate și în viitoarele versiuni ale site-ului și aplicației Temu, astfel încât autoritățile să poată interveni dacă platforma revine la practicile vizate.