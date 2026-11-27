Atac cibernetic la Ministerul Muncii și Pensiilor din Marea Britanie: Mai multe servicii au fost suspendate

1 minut de citit Publicat la 12:55 27 Noi 2026 Modificat la 12:55 27 Noi 2026

Ministerul Muncii şi Pensiilor din UK a fost ţinta unui atac cibernetic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Muncii şi Pensiilor din Regatul Unit a anunţat vineri că a fost ţinta unui atac cibernetic, ceea ce l-a determinat să îşi suspende unele dintre servicii „ca măsură de precauţie”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Ministerul colaborează „îndeaproape” cu agenţiile guvernamentale pentru securitate cibernetică, inclusiv cu Centrul Naţional de Securitate Cibernetică (NCSC), pentru a „investiga şi restabili serviciile online cât mai curând posibil”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

Ministerul nu a specificat originea acestui incident, care survine pe fondul creşterii ameninţărilor cibernetice şi a întreruperilor la nivel mondial în ultimele săptămâni.

În trecut, Regatul Unit a fost ţinta unui val de atacuri cibernetice care au vizat, printre altele, producătorul auto Jaguar Land Rover, retailerul Marks & Spencer, magazinul universal Harrods şi lanţul de supermarketuri Co-op.

În august, trei aeroporturi britanice aparţinând Manchester Airports Group (MAG) au fost, de asemenea, vizate.

În această săptămână, serviciile de securitate britanice, inclusiv o autoritate legată de MI5, au emis o alertă companiilor cu sediul în Regatul Unit care furnizează arme şi echipamente armatei ucrainene cu privire la riscul unui sabotaj rusesc.

Ele au recomandat acestor companii să îşi reducă expunerea digitală, să îşi îmbunătăţească capacitatea de a detecta şi raporta activităţi de recunoaştere ostile şi să îşi identifice şi să îşi protejeze activele critice.