Nicușor Dan, despre boicotarea recepției de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni: „Cine vrea vine, cine nu vrea nu vine”

1 minut de citit Publicat la 12:50 27 Noi 2026 Modificat la 13:20 27 Noi 2026

Președintele nu a oferit însă cifre privind numărul celor care au refuzat invitația. FOTO: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a făcut vineri, la Bruxelles, precizări despre refuzul unor persoane care l-au sprijinit în campania prezidențială din 2025 de a participa la recepția organizată de 1 Decembrie la Palatul Cotroceni. Șeful statului a subliniat că prezența la eveniment nu este obligatorie și că fiecare invitat decide dacă dorește să participe.

Întrebat dacă știe câți dintre cei invitați au confirmat participarea și ce mesaj le transmite celor care au anunțat că vor boicota recepția, Nicușor Dan a declarat: „Eu am invitat niște oameni. Cine vrea vine, cine nu vrea nu vine. Există o demnitate, o solemnitate a acestui moment. Nu cred că trebuie să-l trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că niște oameni ar fi bine să fie acolo. Dacă dumnealor nu consideră, foarte bine.”

Președintele nu a oferit însă cifre privind numărul celor care au refuzat invitația și nici nu a precizat câți dintre cei contactați și-au confirmat prezența la evenimentul de Ziua Națională.

Reacțiile de nemulțumire la adresa șefului statului au apărut în ultimele zile pe rețelele sociale, unde mai multe persoane publice care l-au susținut în cursa electorală din 2025 au făcut publice invitațiile primite de la Administrația Prezidențială și au anunțat că nu vor merge la recepție.

Printre cei care au decis să nu participe se află și Andrei Roșu, unul dintre susținătorii lui Nicușor Dan din timpul campaniei prezidențiale.