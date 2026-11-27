Referitor la taxa digitală, care ar urma să vizeze companiile de tehnologie, Nicușor Dan a declarat că nu cunoaște toate detaliile propunerii. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a explicat, vineri, după participarea la reuniunea extraordinară a Consiliului European, cum ar urma să contribuie România la bugetul Uniunii Europene prin noile resurse europene, respectiv taxele care ar urma să fie colectate la nivelul UE.

Una dintre contribuțiile invocate la nivelul Uniunii Europene vizează echipamentele electrice și electronice vândute, dar care nu sunt colectate ulterior ca deșeuri. Începând din 2028, statele membre ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro anual prin această nouă contribuție, calculată la o valoare de 2,25 euro pentru fiecare kilogram. Suma este cu 25 de cenți peste nivelul propus inițial de Comisia Europeană, iar costurile ar putea fi transferate în prețurile unor produse precum frigiderele, telefoanele și panourile fotovoltaice.

„Există o diferență între cât vor să plătească țările net contributoare și cât ne dorim cu toții să fie bugetul.

Atunci, soluția a fost așa-numitele noi resurse, care sunt, în linii mari, niște taxe europene. Unele dintre ele există deja și atunci țările ar urma ca o parte din taxele pe care deja le instituie să le verse în bugetul UE. Unele dintre ele sunt noi. Aceasta este o taxă care există, este deja instituită în România. Este una dintre taxele pentru care se propune ca România, în loc să dea bani din bugetul ei pentru bugetul UE, să verse o parte din banii pe care îi colectează către bugetul UE.”

Explicațiile lui Nicușor Dan despre taxele pe electrocasnice și tutun

Președintele a oferit și exemple de taxe deja existente în România, explicând cum funcționează mecanismul prin care o parte din sumele colectate la nivel național ar putea ajunge la bugetul Uniunii Europene.

„Un vânzător de produse electrocasnice, prin rețeaua pe care o are, ar trebui să recicleze mare parte din produsele pe care le vinde. De exemplu, trebuie să dea o reducere dacă clientul vine cu un frigider vechi. Ar trebui să existe o rețea de reciclare a produselor. În practică, ea nu există. Și atunci statul taxează vânzătorul de electrocasnice. Aceasta este o taxă pe care statul o ia de la vânzător. Pe de altă parte, vânzătorul include această taxă în prețul cu care vinde produsul către client. Este ceva ce există. Adaosul de preț este deja inclus în prețul pe care românii îl plătesc. Nu înseamnă o scumpire a produselor. La fel și în cazul taxelor pe tutun. Din acciza pe tutun, o parte din acești bani se duc spre bugetul UE.”

Ce spune Nicușor Dan despre taxa digitală

Referitor la taxa digitală, care ar urma să vizeze companiile de tehnologie, Nicușor Dan a declarat că nu cunoaște toate detaliile propunerii. El a precizat însă că există un acord mai vechi și că, în linii mari, statele europene susțin introducerea unei astfel de taxe.

„Pe taxa digitală, aici mărturisesc că nu cunosc întregul context. A fost un acord în urmă cu șase ani. Am constatat că, în linii mari, țările europene doresc instituirea acestei taxe, care să fie o taxă pe companiile de tehnologie și să suplinească o cerere nouă către state de a contribui din bugetul lor național.”