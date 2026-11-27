Pensia Europeană e disponibilă acum și pentru români. Contribuțiile sunt de la 50 de lei pe lună. Există facilități fiscale pe economii

6 minute de citit Publicat la 11:43 27 Noi 2026 Modificat la 11:43 27 Noi 2026

Românii pot economisi acum pentru pensie printr-un produs financiar european. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii pot economisi acum pentru pensie printr-un produs financiar disponibil la nivelul Uniunii Europene, care le permite să pună bani deoparte și să îi investească pe termen lung, inclusiv dacă ajung să lucreze sau să locuiască în alt stat european. Produsul se numește Pensia Europeană sau PEPP (Produsul Paneuropean de Pensii Personale) și este disponibil în România prin compania de investiții Finax.

Anunțul a fost făcut marți, de Finax, companie cu sediul în Slovacia, care a devenit primul furnizor de PEPP înregistrat la nivel european și care oferă acum produsul și rezidenților din România.

Contribuția minimă este de 10 euro, echivalentul a aproximativ 50 de lei. Banii sunt investiți în instrumente financiare, iar valoarea economiilor poate crește sau scădea în funcție de evoluția piețelor. Scopul este ca, în timp, participantul să acumuleze o sumă suplimentară pe care să o folosească la pensionare, pe lângă pensia de stat și eventualele pensii private.

Ce este Pensia Europeană și cum funcționează

Pensia Europeană nu este o pensie acordată de Uniunea Europeană și nici un ajutor financiar oferit de stat. Este un produs voluntar prin care o persoană economisește individual pentru perioada în care nu va mai lucra.

Mecanismul este relativ simplu: persoana își deschide un cont, depune periodic sau ocazional bani, iar compania care administrează produsul îi investește. În timp, suma acumulată depinde atât de contribuțiile făcute, cât și de rezultatele investițiilor.

De exemplu, o persoană care pune deoparte 50 de lei în fiecare lună economisește 600 de lei într-un an și 6.000 de lei în zece ani, fără a lua în calcul eventualele câștiguri sau pierderi din investiții și costurile produsului.

Spre deosebire de un cont de economii bancar, banii nu sunt păstrați pur și simplu în cont, ci sunt investiți pe piețele financiare. Finax folosește fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri, care permit investiția simultană în mai multe companii și obligațiuni.

Pe înțelesul tuturor, în loc ca economiile să depindă de evoluția unei singure companii, ele sunt distribuite între numeroase investiții. Această diversificare poate reduce riscul concentrării banilor într-un singur loc, dar nu elimină posibilitatea pierderilor.

Cât trebuie să economisești și ce se întâmplă dacă nu mai poți plăti

Potrivit Finax, contribuția minimă este de 10 euro, adică aproximativ 50 de lei, atât pentru depunerile regulate, cât și pentru cele unice.

Nu este obligatoriu ca participantul să vireze aceeași sumă în fiecare lună. Contribuțiile pot fi ajustate în funcție de veniturile și posibilitățile fiecăruia, iar plățile pot fi întrerupte și reluate ulterior.

De exemplu, cineva poate începe cu 50 de lei pe lună, poate crește suma atunci când veniturile îi permit sau poate opri temporar depunerile într-o perioadă mai dificilă financiar.

Oprirea contribuțiilor nu înseamnă că banii deja acumulați dispar. Aceștia rămân investiți, iar valoarea lor continuă să depindă de evoluția piețelor financiare.

Cum sunt investiți banii și cât costă administrarea

Finax investește economiile prin ETF-uri, adică fonduri care urmăresc evoluția unor piețe sau indici financiari și care pot include acțiuni și obligațiuni.

Compania oferă două variante de investiție, cu structuri diferite ale portofoliului. Varianta de bază are un cost total anual de 0,90% din valoarea economiilor acumulate, iar varianta alternativă are un cost de 0,92% pe an.

Aceste costuri includ comisionul companiei și cheltuielile interne ale fondurilor în care sunt investiți banii. Finax precizează că nu percepe comisioane de intrare sau de ieșire.

De exemplu, dacă o persoană are economii de 10.000 de lei, un cost anual de 0,90% ar însemna aproximativ 90 de lei pe an, calculat la această valoare. Costul efectiv variază odată cu valoarea portofoliului.

Un aspect important este că investițiile nu sunt garantate. Dacă piețele financiare scad, valoarea economiilor poate ajunge sub suma totală depusă. Prin urmare, produsul este destinat economisirii pe termen lung și nu trebuie confundat cu un depozit bancar.

Ce se întâmplă dacă te muți din România în altă țară

Unul dintre principalele avantaje ale PEPP este faptul că a fost conceput pentru persoanele care se deplasează între statele Uniunii Europene.

De exemplu, un român care începe să economisească în România și ulterior se mută în Germania sau Franța poate continua să utilizeze produsul prin intermediul subcontului național corespunzător, dacă furnizorul oferă această posibilitate în țara respectivă.

Economiile deja acumulate rămân ale participantului. Schimbarea țării de reședință nu înseamnă pierderea banilor sau necesitatea de a începe economisirea de la zero.

Totuși, avantajele fiscale și condițiile de plată pot varia în funcție de legislația statului în care persoana locuiește. Portabilitatea produsului nu înseamnă că regulile fiscale din România se aplică automat și în celelalte țări.

Ce avantaj fiscal au românii care contribuie la Pensia Europeană

Un element important pentru lansarea produsului în România este facilitatea fiscală introdusă în 2026.

Potrivit informațiilor prezentate de Finax, contribuțiile PEPP plătite de angajați pot fi deduse din baza de calcul a impozitului pe venitul salarial, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Practic, salariatul poate beneficia de o reducere a sumei asupra căreia se calculează impozitul pe salariu. Nu înseamnă că statul îi oferă 400 de euro în plus și nici că această sumă este virată direct în contul de pensie.

De exemplu, dacă un angajat contribuie cu 1.000 de lei și întreaga contribuție este eligibilă pentru deducere, la o cotă de impozit pe venit de 10%, economia de impozit poate fi de 100 de lei.

Facilitatea este distinctă de cea aplicabilă contribuțiilor la Pilonul III. În schimb, compania precizează că, în prezent, contribuțiile PEPP plătite de angajator nu beneficiază de același tratament fiscal favorabil.

Este Pensia Europeană același lucru cu Pilonul II sau Pilonul III?

Nu. PEPP este un produs suplimentar și nu înlocuiește sistemul actual de pensii din România.

Pilonul I este pensia publică, finanțată prin contribuțiile sociale. Pilonul II este sistemul de pensii administrate privat, în care ajung obligatoriu contribuții pentru persoanele incluse în sistem. Pilonul III este o formă de economisire voluntară, prin fonduri de pensii facultative.

Pensia Europeană funcționează tot pe bază de contribuții voluntare, însă are la bază un cadru comun de reglementare europeană și este concepută pentru a putea fi utilizată în mai multe state membre.

Prin urmare, o persoană poate avea în paralel pensia de stat, economiile din Pilonul II, eventuale contribuții la Pilonul III și un cont PEPP.

Când poți folosi banii economisiți

PEPP este destinat pensionării, nu cheltuielilor curente. De aceea, accesul la bani este supus unor condiții și restricții, iar retragerea anticipată nu trebuie considerată la fel de simplă ca retragerea banilor dintr-un cont bancar.

Finax recomandă consultarea documentelor contractuale și a documentului cu informații esențiale înainte de deschiderea contului, pentru ca fiecare participant să cunoască vârsta de la care poate încasa economiile, condițiile de plată și riscurile asumate.

La fel ca în cazul altor investiții, suma pe care o va primi participantul la final nu este cunoscută de la început. Ea va depinde de cât a contribuit, de perioada în care a economisit, de evoluția investițiilor și de costurile suportate.

De ce apare acum Pensia Europeană în România

Deși produsul există la nivel european din 2022, românii au putut avea acces efectiv la o ofertă locală abia acum.

Cadrul european este stabilit prin Regulamentul UE 2019/1238, iar legislația națională a fost completată prin Legea nr. 65/2023. În plus, modificările fiscale introduse prin OUG nr. 8/2026 au creat condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale începând cu 1 martie 2026.

Prin lansarea din 24 noiembrie, Finax introduce oferta sa PEPP pentru rezidenții din România, într-o piață în care economisirea suplimentară pentru pensionare rămâne o provocare.

Produsul nu promite o pensie garantată și nu rezolvă problemele sistemului public, dar le oferă românilor o posibilitate suplimentară de a pune bani deoparte pe termen lung, inclusiv atunci când își schimbă țara în care locuiesc sau muncesc.