Mișcarea făcută de o mare economie a lumii: A retras 60 de tone de aur din băncile străine și le-a adus în țară

2 minute de citit Publicat la 09:57 27 Noi 2026 Modificat la 09:57 27 Noi 2026

Decizia Indiei vine într-un context în care tot mai multe bănci centrale își reevaluează locul în care păstrează rezervele de aur. Foto: Getty Images

India, una dintre cele mai mari economii ale lumii, și-a accelerat procesul de repatriere a rezervelor de aur, aducând în țară alte 60 de tone de metal prețios în acest an, din depozitele aflate în străinătate. În urma transferurilor, 84% din aurul deținut de banca centrală se află acum pe teritoriul țării, în timp ce restul rezervelor este păstrat în continuare la instituții financiare internaționale.

Decizia Indiei vine într-un context în care tot mai multe bănci centrale își reevaluează locul în care păstrează rezervele de aur, din cauza tensiunilor geopolitice și al preocupărilor legate de accesul la activele depozitate în străinătate. Germania, Olanda, Austria, Polonia și Franța se numără printre statele care au mutat în ultimii ani o parte din aurul păstrat în alte țări în depozite proprii sau în alte centre financiare.

Potrivit celui mai recent raport semestrial al Băncii Centrale a Indiei (RBI), citat de Times of India, rezervele totale de aur ale țării au ajuns la 880,52 tone la sfârșitul lunii septembrie. Din această cantitate, 740,13 tone sunt depozitate în India, iar alte 140,39 tone se află la Banca Angliei și la Banca Reglementelor Internaționale (BRI).

În ciuda creșterii cantității de aur păstrate în țară, ponderea metalului prețios în totalul rezervelor valutare a scăzut la 14,38%, de la 16,7% cu șase luni înainte.

Banca centrală a Indiei și-a majorat în continuare deținerile interne de aur, chiar dacă ponderea totală a metalului prețios în rezerve a scăzut la sfârșitul lunii septembrie, relatează și agenția Reuters.

India și-a repatriat în mod constant rezervele de aur în ultimii doi ani, pe măsură ce riscurile geopolitice au crescut.

În martie, proporția rezervelor de aur păstrate în țară era de 77%.

Ponderea aurului în totalul rezervelor valutare a scăzut la 14,38% în septembrie, de la 16,7% cu șase luni înainte.

Adecvarea rezervelor

Rezervele valutare totale ale Indiei se ridicau la 705,3 miliarde de dolari, potrivit celor mai recente date ale băncii centrale, publicate vineri.

Rezervele asigurau acoperirea necesarului de importuri pentru 9,8 luni, atunci când se situau la 668,6 miliarde de dolari la sfârșitul lunii iunie, a precizat RBI.

Raportul dintre datoria pe termen scurt și rezerve a crescut la 23% la sfârșitul lunii iunie 2026, de la 21,6% la sfârșitul lunii martie.

Raportul dintre fluxurile volatile de capital, care includ investițiile de portofoliu, și rezerve a crescut, de asemenea, la 68% la sfârșitul lunii iunie, de la 66,6% la sfârșitul lunii martie.

Cea mai mare parte a rezervelor Indiei continuă să fie investită în titluri de valoare emise de guverne străine, în timp ce 35,95 miliarde de dolari sunt depozitate la alte bănci centrale și la Banca Reglementelor Internaționale, iar 42,75 miliarde de dolari la bănci comerciale din străinătate.

„În scopul explorării unor noi strategii și produse de administrare a rezervelor, concomitent cu diversificarea portofoliului, o mică parte din rezerve este administrată de administratori externi de active”, a transmis RBI.