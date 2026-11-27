Summitul UE se încheie în haos, cu o zi mai devreme. Negocierile pe buget s-au blocat în linii roșii: „Mult teatru politic”

3 minute de citit Publicat la 10:01 27 Noi 2026 Modificat la 10:06 27 Noi 2026

Liderii europeni nu au acceptat propunerea de buget a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Foto: Profimedia Images

Consiliul European extraordinar convocat la Bruxelles s-a încheiat mai devreme cu o zi, după ce liderii statelor membre nu au reușit să ajungă la un compromis privind viitorul buget al UE pentru perioada 2028-2034, relatează vineri DPA, citată de Agerpres.

"Multă muncă de pregătire este necesară pentru a ajunge la o concluzie", a declarat cancelarul german Friedrich Merz joi seară, după ce a anunțat că liderii nu se vor reuni din nou, vineri, pentru o a doua zi de discuții, așa cum era planificat.

"E nevoie de un Consiliu European 'rău' pentru a avea unul 'bun'. A fost mult teatru politic. Nu am avut negocieri detaliate", a declarat un diplomat citat de Euronews la adăpostul anonimatului.

Liderii UE nu au reușit să se înțeleagă în privința modului în care să finanțeze noile priorități, între care Apărarea și Competitivitatea, păstrând în același timp subvențiile pentru Agricultură și plățile pentru regiunile mai sărace.

Consiliul European a fost convocat de președintele Antonio Costa într-o tentativă de reconcilia pozițiile între țările UE mai înstărite, care contribuie cu o parte relativ mare la bugetul comun, și țările care se tem că-și vor pierde subvențiile.

Summitul a fost "un pas necesar" în demersul de a ajunge la poziții convergente, a declarat Costa după consultări. Liderii urmează să-și continue discuțiile la următoarea reuniune a Consiliului, programată pentru luna decembrie la Bruxelles.

Compromisul lui Antonio Costa nu a fost acceptat de liderii UE

Înainte de reuniune, cancelarul Merz și-a reiterat cererea de a limita volumul bugetului, pentru a evita o creștere semnificativă a contribuției Germaniei. Pe lângă Germania, mai solicită tăieri Austria, Olanda, Danemarca, Finlanda, Suedia și Belgia.

Weekendul trecut, Antonio Costa a prezentat o nouă propunere de compromis, care prevede o sumă totală de 1,78 trilioane de euro pentru 2028 - 2034, cu circa 204 miliarde de euro mai mică decât propunerea inițială a Comisiei Europene.

Chiar și așa, varianta președintelui Consiliului European nu este considerată suficient de bună de unele state.

"Cred că sunt în poziția de a spune că există, cu siguranță, o anumită mișcare spre o reducere și mai mare", a afirmat Merz după discuțiile cu liderii UE.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a cărei țară beneficiază de subvențiile UE, a avertizat în privința tăierilor fondurilor pentru regiunile mai sărace.

Meloni: Suntem la ani lumină distanță de un acord

"Nu suntem pregătiți să ne punem semnătura pe un buget potrivit căruia va trebui să dăm mai mult pentru a primi mai puțin", a declarat ea la Bruxelles, estimând că UE se află "la ani lumină distanță" de un acord asupra bugetului.

Întrebat de un jurnalist despre eventuale noi corecții ale propunerii sale, Antonio Costa nu a răspuns dacă va accepta noi tăieri din bugetul multianual.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat pe ceilalți lideri ai UE să ajungă la un compromis până la sfârșitul anului, înainte de alegerile prezidențiale din primăvara lui 2027.

"Dacă nu se ajunge la un acord până la 31 decembrie, atunci discuțiile se vor relua în a doua jumătate a anului", a precizat Macron.

Problema bugetului multi-anual presează asupra calendarului electoral în UE

Un prim tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța este programat pe 18 aprilie. Macron, care este în perioada finală a celui de al doilea mandat de președinte, nu poate candida din nou.

Lipsa unui acord privind bugetul multianual al UE pentru perioada de programare 2028-2034 în următoarele săptămâni ar însemna "mult mai multă presiune" și riscul de a nu avea un buget finalizat la timp, a spus Macron.

Merz a fost de acord cu apelul președintelui francez de a ajunge la un acord la următorul summit al UE din decembrie.

"Cred că ar fi bine pentru Europa dacă am reuși acest lucru și sunt de acord că trebuie să facem totul pentru a obține acest rezultat", a apreciat cancelarul german.

În schimb, Meloni a respins stabilirea unei date limită pentru negocieri.

"Nu voi lăsa ca o dată limită să dicteze rezultatul acestei chestiuni. Nu am o dată fixă, am condiții. Atunci când acordul va fi unul pe care îl voi considera acceptabil și corect pentru Italia, îl voi semna. Înainte de asta, nu sunt pregătită să semnez nimic", a avertizat ea.