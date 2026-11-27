„Să-i jupoi cum ne-au jupuit și ei pe noi de 35 de ani". George Simion reia declarațiile incitatoare după ce a fost inculpat

Liderul AUR susţine că a devenit inculpat la un an şi jumătate după declaraţia făcută în martie 2025. Foto: Agerpres

Noi declaraţii controversate au fost făcute joi seară de preşedintele AUR, George Simion, la Râmnicu Vâlcea. Liderul AUR a acuzat că este victima unei acţiuni de „poliţie politică” şi a ameninţat că îi va „jupui” pe cei pe care îi consideră responsabili de abuzuri, explicând că se referă la înlăturarea acestora din funcţii şi la pierderea privilegiilor.

George Simion a făcut declarațiile în contextul în care, joi, a fost pus sub acuzare pentru instigare publică după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, a spus că „cei care au comis lovitura de stat”, în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale, „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

„O să vorbesc în continuare despre nedreptăţi şi despre fiecare abuz pe care îl văd. Aşa că toţi cei care mă întreabă de acasă şi dintre voi cum sunt, sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociţi care se cred stăpâni peste ţară şi peste noi. Şi să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnităţi, să-i las fără piele de şinşilă pe ei şi să-i jupoi cum ne-au jupuit şi ei pe noi de 35 de ani", a declarat Simion, în faţa membrilor AUR prezenţi la conferinţa organizată la Râmnicu Vâlcea.

Ce spune Simion despre dosarul în care este inculpat

Simion a spus că ar fi preferat să discute cu membrii partidului despre problemele oamenilor, însă evoluţiile recente l-au determinat să abordeze situaţia sa juridică.

„Din păcate, astăzi trebuie să vorbim despre ceva ce noi credeam că România a lăsat definitiv în urmă în decembrie 1989. Trebuie să vorbim despre poliţia politică (…) Venind pe drum, am apucat să citesc parte din dosar. Marele dosar, marea crimă pe care am săvârşit-o şi timp de o lună de zile şi eu şi alţi lideri suveranişti am fost ascultaţi. Toate telefoanele, telefoanele familiei am fost monitorizaţi”, a mai afirmat liderul AUR.

Simion a precizat că dosarul în care a fost inculpat se bazează pe o declaraţie politică: „Am făcut o declaraţie, o declaraţie politică. Nu ştiam că o declaraţie politică poate deveni motiv de urmărire penală. Am zis-o şi recent şi zic şi în faţa voastră astăzi în Vâlcea, eu consider că ceea ce trăim arată cât de adâncă a devenit criza democratică din România. Am ajuns într-un punct în care liderii opoziţiei sunt persecutaţi politic. Aţi văzut 55 de zile de arest pentru Călin Georgescu şi arestul continuă doar că este la domiciliu”.

„Locatarul de la Cotroceni, încurcă-lume Nicuşor Dan, face declaraţii. A început să facă declaraţii în ultima vreme. Cred că iar îşi ia vitaminele şi pastilele. Şi spune lucruri trăznite. Se teme de rezultatul unor alegeri. Nu întâmplător astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că el a spus în ultimele săptămâni cât de speriat este de aceste alegeri. Proşti sunt cei care l-au pus acolo”, a mai afirmat George Simion.

Acuzațiile lansate de Simion

Liderul AUR susţine că a devenit inculpat la un an şi jumătate după declaraţia făcută în martie 2025, în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu.

„Am devenit inculpat pentru o declaraţie politică făcută în martie 2025, când candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă. Uite că un an şi jumate mai târziu, de când a început să glăsuiască Nicuşor Dan, şi-a adus aminte statul român de vorbele mele”.

„Eu astăzi am fost chemat în faţa procurorilor, nu pentru că am comis vreo ilegalitate, nu pentru că am făcut ceva, pentru că n-am furat, n-am deturnat fonduri publice, n-am pus mâna pe banii românilor (…) Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică, cum spun sute de mii de români care nu mai pot, a afirmat liderul AUR.

Acesta consideră că dosarul va ajunge în instanţă în perioada următoare. „O să fie trimitere în judecată foarte, foarte curând, e clar”, a spus Simion.

El a adăugat că ancheta nu îl va determina să renunţe la criticile la adresa celor pe care îi consideră responsabili de abuzuri.