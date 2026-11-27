Alegeri anticipate în Spania: Extrema dreapta are șanse să ajungă la guvernare. Pedro Sanchez: „Duminică vor fi două drumuri diferite”

2 minute de citit Publicat la 08:34 27 Noi 2026 Modificat la 08:37 27 Noi 2026

Premierul spaniol, Pedro Sanchez. Partidul Socialist pe care îl conduce este dat învins în sondaje de Partidul Popular (PP, dreapta), dar diferenţa s-a redus în ultimele zile. Partidul Vox, de extremă dreapta, e cotat pe locul 3 în sondaje. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a avertizat joi, în timpul ultimei dezbateri televizate a campaniei electorale, cu privire la un posibil „regres” al drepturilor dacă dreapta şi extrema dreaptă vor ajunge să guverneze împreună după alegerile legislative de duminică, notează AFP, preluată de Agerpres.

„Duminică vor fi două drumuri foarte diferite. Unul duce spre o Spanie a trecutului, o Spanie a tăierilor bugetare, a îngheţării salariilor şi, de asemenea, a punerii sub semnul întrebării a cuceririlor sociale (...). Şi există un alt drum, care duce spre o Spanie prosperă, o Spanie modernă, o Spanie pro-europeană”, a pledat el.

Partidul Socialist pe care îl conduce este dat învins în sondaje de Partidul Popular (PP, dreapta), dar diferenţa s-a redus în ultimele zile.

Confruntat în ultimele luni cu o multitudine de crize - dosare judiciare care îi vizează pe apropiaţii săi, accidente feroviare care au provocat 115 morţi în 2026 în ţară, criza migraţiei din Ceuta din această vară sau criza locuinţelor -, Pedro Sanchez, aflat la putere de opt ani, a dat din nou asigurări că doreşte să „persevereze” pentru ca Spania să continue „să fie un motor de creştere economică în Europa şi un reper moral”.

„Aceste alegeri sunt despre faptul ca Spania să aibă în continuare un guvern care consolidează sectorul public, şi nu unul condus de cei (care vor să taie din cheltuielile publice) cu foarfeca”, a continuat el, vizând PP şi Vox, partidul de extremă dreapta.

A treia forţă politică a ţării, Vox s-ar putea impune drept arbitrul viitorului parlament dacă PP ar ieşi pe primul loc duminică fără majoritate absolută, aşa cum anticipează sondajele.

O alianţă între dreapta şi extrema dreaptă la puterea centrală din Madrid ar fi o premieră în Spania de la sfârşitul dictaturii în 1975.

În timpul unei dezbateri de două ore, pe alocuri confuze, cu numeroase schimburi dure de replici privind criza locuinţelor, economia, serviciile publice, lupta împotriva corupţiei şi imigraţia, liderul PP, Alberto Nunez Feijoo, şi-a acuzat la rândul său rivalul de stânga că „fuge” de responsabilităţi.

„Spania are nevoie de răspunsuri, de adevăr, de decenţă şi de (o mai bună) administrare”, a afirmat el, prezentându-se drept un bun "administrator" şi invocând experienţa sa de preşedinte al regiunii Galicia timp de 13 ani. La rândul său, Santiago Abascal, de la Vox, l-a catalogat pe actualul şef al guvernului drept „inamicul public numărul unu”, aflat în fruntea unei „mafii” care „a favorizat o imigraţie masivă”, principalul unghi de atac al campaniei sale.