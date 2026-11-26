1 minut de citit Publicat la 23:00 26 Noi 2026 Modificat la 23:00 26 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Regele Philippe al Belgiei a inaugurat, marți, ceea ce urmează să devină cea mai mare fabrică de sateliți din Uniunea Europeană, construită pentru a răspunde cererii tot mai mari de infrastructură spațială din Europa, scrie Euronews.

Fabrica se află în orașul Charleroi, din sudul Belgiei, și va fi administrată de compania belgiană Aerospacelab.

Aici vor fi produși, printre altele, sateliți pentru proiectul european Iris2, care își propune să concureze cu constelația Starlink a lui Elon Musk.

„Am crescut chiar mai repede decât ne propuseserăm”, a declarat directorul general al Aerospacelab, Benoit Deper. El a amintit că firma sa a pornit în 2018 ca un „startup minuscul” și a ajuns astăzi un proiect de amploare, cu un rol în „suveranitatea spațială” a Europei.

„Megafabrica” din Charleroi, un oraș cunoscut mai degrabă pentru aeroportul low-cost și pentru fabricile abandonate din trecutul industrial al Belgiei, va putea produce aproximativ 500 de sateliți pe an.

În septembrie, Benoit Deper și partenerii săi au obținut un contract de 2,4 miliarde de euro pentru construirea a 264 dintre cei 348 de sateliți planificați pentru constelația Iris2.

Deocamdată, însă, uriașa clădire de formă ovală, care se întinde pe aproximativ 20.000 de metri pătrați, stă goală.

Angajații se vor muta aici în ianuarie, iar producția ar trebui să înceapă până la sfârșitul lui 2028.

Europa încearcă să își dezvolte sectorul spațial, pentru a profita de oportunitățile economice tot mai mari din afara Pământului și pentru a deveni mai independentă, pe fondul îngrijorărilor legate de cât de mult se mai poate baza pe Statele Unite.