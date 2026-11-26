3 minute de citit Publicat la 22:58 26 Noi 2026 Modificat la 22:58 26 Noi 2026

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Alegerile din Spania de săptămâna aceasta se vor centra mai ales pe costurile vieții, locuințe și politicile locative, dar și pe reputația personală a premierului Pedro Sanchez, care conduce țara de peste opt ani. Spaniolii vor decide dacă vor ca actualul lider de la Madrid să rămână la putere sau dacă-i vor da încrederea lor unei coaliții de dreapta, relatează Politico.

Duminică, spaniolii merg la vot în cadrul unor alegeri în care sondajele arată că prima șansă o au popularii (partidul de centru-dreapta). O înfrângere pentru Sanchez ar însemna plecarea de la putere a ultimului guvern socialist major de pe continent după peste opt ani de guvernare.

Sondajele recente prezic o cursă strânsă, însă în care PP are șansa să obțină majoritatea dacă face o coaliție cu extremiștii Vox ai lui Santiago Abascal.

Sondajul agregat al Politico arată că PP ar ajunge la un scor de aproximativ 31%, în timp ce PSOE-ul lui Sanchez ar ajunge pe locul doi, cu 29%. Partidul de extremă dreapta Vox este pe locul trei cu 18%.

Presiunea pe Sanchez

Prim-ministrul spaniol se află deja sub presiune considerabilă din cauza crizei din Ceuta din vară, dar și din cauza mai multor anchete de corupție care implică membri ai familiei sale.

Un sondaj realizat de PF Global pentru Politico, săptămâna trecută, arată că politica locativă și problema locuințelor rămâne principala vulnerabilitate a lui Sanchez. În sondaj, ea a figurat ca una dintre cele mai mari eșecuri ale prim-ministrului spaniol, în fața problemei migrației și a crizei din Ceuta.

Dacă PP și Vox, adversarii politici direcți ai socialiștilor spun că migrația este cel mai mare eșec al lui Sanchez, susținătorii acestuia văd problema locuințelor ca ocupând acest „podium”.

În jur de 40% dintre cei care spun că ar vota cu Partidul Socialist și peste jumătate dintre cei care ar vota cu alianța de stânga Frente Amplio (Frontul Extins) îi reproșează lui Sanchez că a eșuat pe tema politicilor locative.

În general, în jur de o treime dintre spaniolii care au răspuns la sondaj au spus că principalul determinant al votului lor va fi costul de trai.

Totuși, votanții diferitelor partide au priorități diverse – pentru votanții PP și Vox, migrația este un factor cheie în decizie, în timp ce votanții socialiștilor spun că politica locativă și de sănătate sunt factori mai importanți.

În același timp, toate partidele au probleme în a-și convinge votanții că sunt bine poziționate să le rezolve problemele.

O treime dintre respondenți au încredere că Vox va rezolva problema imigrației. Pe alte subiecte, însă, votanții sunt loiali propriilor partide. Pe tema corupției, însă, niciunul dintre partide nu este considerat de încredere.

„Referendum” asupra guvernării Sanchez

Cifrele sugerează că popularitatea personală a lui Sanchez va juca un rol central în deciziile votanților, duminică. O treime dintre respondenți au spus că pozițiile partidelor pe diverse teme-cheie le vor determina votul, însă aproape o treime au spus că eliminarea lui Sanchez de la putere este principala sursă de motivație.

Aproape 60% dintre votanții PP și Vox spun că asta-i motivează cel mai mult să voteze. Peste 80% dintre votanții celor două susțin, de asemenea, o coaliție a celor două formațiuni pentru a-l scoate pe Sanchez de la putere.

De cealaltă parte, și votanții de stânga au un calcul similar – o treime spun că ar vota tactic pentru a menține un partid în afara guvernului.

Sondajul Politico a arătat și că votul de duminică nu va fi atât de mult un concurs de popularitate, ci de nepopularitate. Votanții spanioli merg la vot să-l aleagă pe cel pe care-l displac cel mai puțin.

Niciunul dintre cei trei lideri principali nu a obținut sprijin important în sondaj. În jur de 30% au spus că au o părere bună despre Feijoo, Abascal sau Sanchez.

Peste jumătate au spus că nu-l simpatizează pe Sanchez, în timp ce 42% au spus același lucru despre Feijoo.