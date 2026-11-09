Pedro Sanchez ar urma să piardă alegerile din Spania. Partidul Popular are nevoie de Vox, de extremă dreapta, pentru majoritate

1 minut de citit Publicat la 17:14 09 Noi 2026 Modificat la 17:14 09 Noi 2026

Conservatorii din Spania (Partidul Popular) ar urma să câștige alegerile parlamentare din Spania, de la sfârșitul acestei luni, însă ar avea nevoie de o partidul Vox, de extremă dreapta, pentru a putea face majoritate și forma guvernul, arată cele mai recente sondaje, informează, luni, Reuters, citat de Agerpres. Alegerile din Spania vor vea loc în data de 29 noiembrie.

Campania electorală care începe pe 13 noiembrie se aşteaptă să fie dominată de subiecte precum locuinţele, imigraţia şi corupţia, dar şi de repercusiunile accidentului feroviar mortal de luna trecută care a dus la demisia ministrului transporturilor, Oscar Puente.

Cifrele nu arată bine pentru Pedro Sanchez

Un sondaj SocioMetrica publicat de ziarul El Español a estimat aproximativ 200 de locuri în camera inferioară cu un total de 350 de mandate pentru PP şi Vox împreună. Socialiştii ar obţine 108 locuri, cu două mai mult decât în sondajul anterior.

Sondajul, bazat pe 5.460 de interviuri online şi cu o marjă de eroare de 3 puncte procentuale, a arătat un transfer net de 832.000 de alegători de la stânga la dreapta.

Un sondaj realizat de 40dB pentru El Pais a arătat că diferenţa dintre PP şi PSOE s-a redus la 2 puncte procentuale, în timp ce socialiştii au avansat cu 1,8 puncte procentuale faţă de sondajul anterior, ajungând la 29,9% din intenţiile de vot, dar dreapta combinată ar obţine o majoritate de aproximativ 190 de mandate.

40dB a intervievat 2.000 de respondenţi online, iar marja de eroare a fost de 2,2 puncte procentuale.

Un sondaj Sigma Dos publicat de El Mundo arată că socialiştii au recuperat o parte din terenul pierdut după criză şi acum au şanse să obţină 105 locuri, dar sunt mult în urma celor 199 de locuri pe care le-ar obţine, împreună, PP şi Vox.

Sondajul, realizat pe 4.172 de respondenţi, are o marjă de eroare de 2,1 puncte procentuale.

Un sondaj IMOP pentru El Confidencial s-a concentrat pe transferurile de voturi mai degrabă decât pe proiecţiile de mandate, arătând o scădere a loialităţii alegătorilor faţă de PSOE şi o creştere pentru PP, în mare parte pe seama susţinătorilor Vox.

Partidele stângii radicale nu au reuşit, luna trecută, să ajungă la un acord asupra unei liste comune de candidaţi, reducând şansele premierului Sanchez de a rămâne la putere la conducerea unei coaliţii de stânga.

Potrivit sondajelor, coaliţia Frontul Amplu este pregătit să câştige între 10 şi 15 mandate în Parlament, în timp ce rivala sa, Podemos, riscă să îşi piardă reprezentarea parlamentară.