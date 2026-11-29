The Guardian: Date scurse din Rusia arată că peste 1.000 de militari ruși s-au sinucis de la începutul războiului din Ucraina

6 minute de citit Publicat la 23:31 29 Noi 2026 Modificat la 23:31 29 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Peste 1.000 de militari ruși s-au sinucis de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, arată o analiză exclusivă publicată de The Guardian, care a avut acces la date confidențiale ale Rosstat, agenția de statistică a statului rus. Cifrele, pe care Kremlinul nu le-a făcut niciodată publice, oferă o imagine rară asupra presiunii uriașe sub care se află armata rusă, după aproape cinci ani de război.

Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional.

La sfârșitul lui octombrie 2024, Alexei Bolgov, un sergent care păzea un cartier general militar din regiunea ocupată Donețk, i-a spus la telefon soției sale, Natalia: „E îngrozitor ce se întâmplă aici. Îți povestesc când mă întorc”.

Nu a mai ajuns acasă. Cinci săptămâni mai târziu, la scurt timp după ce împlinise 29 de ani, Bolgov s-a îndepărtat cam 300 de metri de punctul de comandă al unității sale, de lângă satul Stepove, a intrat într-o pădure și s-a împușcat, potrivit unei relatări scrise a comandantului său, pe care The Guardian a văzut-o.

„În ziua morții sale, Bolgov era retras”, a scris comandantul.

Bolgov este unul dintre cei peste 1.000 de soldați ruși înregistrați oficial ca decedați prin sinucidere de la începutul invaziei. Pe lângă aceștia, moartea altor 885 de militari, survenită în Ucraina sau în apropierea ei, a fost trecută în acte drept rănire cu armă de foc cu „intenție nedeterminată”.

Experții spun că această încadrare poate ascunde sinucideri, iar ea a fost folosită în mai multe cazuri pe care The Guardian le-a identificat, separat, ca fiind sinucideri.

Luate împreună, aceste cazuri înseamnă cam cât un regiment rusesc. Analiștii spun că datele subestimează aproape sigur numărul real al sinuciderilor, dar chiar și așa ele arată cât de greu apasă războiul asupra unei armate în care pierderile mari și disciplina dură au erodat moralul.

Sinuciderile în rândul militarilor apar în aproape orice război. O anchetă a The New York Times a arătat, de exemplu, că cel puțin 158 de soldați activi ai armatei americane s-au sinucis în 2023.

În armata rusă însă, spun analiștii militari, problema este agravată de presiunea puternică venită din partea camarazilor și a comandanților, dar și de frica de a fi trimis în misiuni de luptă extrem de periculoase. La sentimentul de disperare se adaugă contractele care, în practică, nu le lasă soldaților nicio cale de a ieși din război.

„Este evident că armata rusă folosește multă constrângere ca să-i forțeze pe oameni să înainteze. În unele cazuri îi abuzează, îi torturează, folosesc diferite forme de abuz fizic”, a declarat Rob Lee, cercetător senior la Foreign Policy Research Institute. „Așa că nu e surprinzător că unii dintre ei se sinucid”, a adăugat el.

Datele provin dintr-o arhivă de peste 11 milioane de certificate de deces, obținută de Cyber Partisans, un grup de hackeri legat de opoziția din Belarus, și de colectivul ucrainean de hackeri Silent Crow. Kremlinul nu publică date despre sinuciderile din armată și tratează cifrele privind pierderile umane ca secret de stat.

Din cele 1.087 de sinucideri ale militarilor identificate de The Guardian, cel puțin 614 au avut loc în teritoriile ocupate ale Ucrainei sau în regiunile rusești de la granița cu Ucraina, mai ales în Belgorod și Briansk. Alte 113 înregistrări nu menționează locul decesului.

Mai mult de jumătate dintre sinucideri au fost comise cu arme de foc, mai ales în apropierea frontului. Decesele au avut loc în tabere militare, pe poziții de luptă, în poligoane de antrenament și în locuințe private. Dintre sinuciderile din zona de război, 43 au fost ale unor soldați foarte tineri, de 18 sau 19 ani.

Cifrele includ și 108 bărbați sub 25 de ani care s-au sinucis în alte părți ale Rusiei, departe de front. Unii dintre ei erau probabil recruți în serviciul militar obligatoriu. Aceștia nu sunt trimiși oficial să lupte în Ucraina, dar sunt adesea presați să semneze contracte care permit trimiterea lor pe front.

Numărul sinuciderilor înregistrate a crescut pe măsură ce războiul a continuat, la fel ca numărul total al morților din armata rusă. În 2022 au fost peste 50 de cazuri, în 2024 peste 200, iar vârful a fost atins în 2025, cu 365.

Pentru 2026, deși înregistrările sunt incomplete și rămân în urma realității de pe front, baza de date arată deja aproape 300 de sinucideri, al doilea cel mai mare total anual de la începutul războiului.

Activiștii și avocații care îi ajută pe dezertorii ruși cred că numărul real este mai mare.

„Aș spune că este o estimare mică”, a declarat Ivan Ciuvilaev, purtător de cuvânt al Idite Lesom, un grup care îi ajută pe soldații ruși să dezerteze. „Evident, sunt mult mai multe”.

El a descris frontul ca pe „o cutie de conserve” din care ies foarte puține informații.

„Orice statistică Rosstat, ca orice statistică legată de război, nu e decât un raport transmis în sus pe lanțul de comandă. Un om se poate sinucide, iar pe hârtie e un erou. Părinților lui li se poate trimite chiar și vreo medalie”, a spus Ciuvilaev.

Potrivit lui, oficialii nu au prea mult interes să țină o evidență exactă, pentru că cifrele ar fi verificate mai sus pe lanțul de comandă.

Ciuvilaev și Rob Lee au sugerat și că majoritatea cazurilor în care soldații ruși și-au luat viața pe câmpul de luptă, de multe ori după ce fuseseră răniți sau când se apropia o dronă ucraineană, sunt probabil trecute drept morți în luptă, nu drept sinucideri. Astfel de episoade au fost surprinse în numeroase înregistrări video sumbre de pe front.

Golurile se văd chiar în datele Rosstat.

Serghei Savenok, locotenent-colonel în vârstă de 62 de ani din regiunea Irkuțk, s-a înrolat voluntar în septembrie 2022. Înainte de plecarea pe front, apare într-un videoclip urcat pe scena căminului cultural din localitatea sa, unde le vorbește bărbaților care plecau odată cu el.

„Eu însumi sunt din Donbas. Hai să-i facem praf, băieți, ce mama dracului! Asta e tot!”, a strigat el, în aplauzele sălii.

În iulie 2023 a fost găsit împușcat în regiunea ocupată Luhansk. Soției sale, Elena, oficialii i-au spus că a fost vorba de o sinucidere, dar numele lui nu apare printre sinuciderile din evidențele Rosstat.

În schimb, un certificat de deces care corespunde datei lui de naștere consemnează moartea ca urmare a unei răni provocate de descărcarea unei arme de foc de mână, cu intenție nedeterminată.

The Guardian a identificat 1.038 de decese din rândul militarilor cu cauze similare, dintre care 885 au avut loc în Ucraina sau într-o regiune rusească de la graniță.

Printre sinucideri nu apare nici Alexandr Lazor, un soldat de 21 de ani care a murit în vara lui 2022 lângă satul Solodke, din regiunea Donețk. Familiei i s-a spus că a fost ucis în luptă, iar în datele Rosstat apare ca decedat în urma unor „răni de război provocate de arme de foc”.

Doi soldați care au luptat alături de Lazor i-au spus însă celor de la The Guardian că membrii unității lor fuseseră informați că acesta și-a luat viața.

„Întregii noastre unități i s-a spus că s-a sinucis. Poate au hotărât să mușamalizeze, ca să nu iasă unitatea noastră prost”, a declarat unul dintre ei, care a vorbit sub protecția anonimatului, încercând să-și explice de ce moartea camaradului său nu a fost înregistrată oficial ca sinucidere.

Sinuciderile sunt doar unul dintre semnele unei armate aflate sub presiune.

Până la sfârșitul lui mai 2025, instanțele militare ruse primiseră dosare pentru 20.662 de bărbați acuzați că au refuzat să servească, cei mai mulți pentru absență nemotivată de la unitate, potrivit publicației independente Mediazona. IStories a verificat aceste date și a descoperit că cel puțin 49.000 de militari din forțele armate ruse au fost declarați dezertori sau absenți nemotivat.

Gândurile de sinucidere erau frecvente printre soldații pe care Idite Lesom i-a ajutat să dezerteze, a spus Ciuvilaev.

„Sigur că apar”, a spus el. „E următoarea oprire, după ce omul își dă seama unde a ajuns”.