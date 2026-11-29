Cum a ajuns unul dintre oamenii de știință din spatele dietei mediteraneene să fie prins în războiul lui Trump cu Harvard

9 minute de citit Publicat la 23:30 29 Noi 2026 Modificat la 23:30 29 Noi 2026

Walter Willet. sursa foto: Getty

Unul dintre cei mai importanți specialiști în nutriție din lume, Walter Willett, a ajuns o victimă colaterală a războiului dintre Donald Trump și Harvard, deși cercetările sale despre legătura dintre alimentație și boli corespund exact priorităților secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. Înghețarea granturilor l-a obligat pe epidemiologul de 81 de ani să strângă bani din donații ca să țină în funcțiune congelatoarele cu sânge și ADN de la peste 150.000 de participanți la studii, scrie The New York Times.

Munca lui Walter Willett a revoluționat felul în care se mănâncă în toată lumea.

Cercetările lui au determinat Statele Unite și aproape alte 60 de țări să interzică grăsimile trans. A contribuit la demontarea mitului că alimentele cu conținut scăzut de grăsimi sunt întotdeauna mai sănătoase, arătând că ceea ce contează este tipul de grăsime. Iar campania lui pentru o „piramidă alimentară a dietei mediteraneene” a schimbat felul în care mănâncă milioane de americani.

Așa că, atunci când Robert F. Kennedy Jr. a preluat funcția de secretar al Sănătății în administrația Trump, promițând că se va ocupa de legătura dintre alimentație și boli, Willett, un specialist în nutriție de la Harvard cu renume internațional, părea pregătit să aibă o influență majoră.

Apoi, în mai 2025, a primit un e-mail de la conducerea universității, cu un subiect sumbru: „Reziliere federală”.

Administrația Trump, care acuza Harvard că permite răspândirea antisemitismului în campus, înghețase granturi de 2,2 miliarde de dolari pentru universitate, inclusiv două granturi importante acordate lui Willett.

După ce primise finanțare de la Institutele Naționale de Sănătate (NIH) timp de aproape jumătate de secol, Willett, în vârstă de 81 de ani, a devenit una dintre victimele unor politici care dau peste cap sistemul de cercetare ce a transformat Statele Unite într-o superputere științifică.

Cele 2-3 milioane de dolari pe care le primea anual de la NIH finanțau două studii uriașe, care au urmărit obiceiurile alimentare a aproximativ 300.000 de oameni în ultimii 50 de ani.

Willett spune că echipa sa, formată din câteva zeci de cadre universitare, specialiști în gestionarea datelor și asistenți de cercetare, sprijină oameni de știință din întreaga lume.

Studiile au produs descoperiri despre rolul alimentației în cancer, bolile cardiovasculare, diabet și alte boli cronice, dar și despre obezitate și alimentele ultraprocesate, toate subiecte care îl interesează pe secretarul Sănătății.

„O cantitate uluitoare din ceea ce știe lumea despre alimentație și sănătate se datorează muncii lui Walter și a colegilor săi”, a declarat Kelly Brownell, profesor emerit de politici publice la Universitatea Duke și fost director al World Food Policy Center din cadrul acesteia. „Să întrerupi asta fie și pentru o secundă este un atac deplorabil asupra binelui public”.

Pierderea finanțării a aruncat activitatea lui Willett în haos. Avea congelatoare pline cu sânge și ADN de la peste 150.000 de participanți la studii.

Împreună cu colaboratorii săi din centre medicale universitare, a strâns bani de la fundații private și a obținut un „împrumut-punte” de la Harvard, ca să țină congelatoarele în funcțiune și să continue munca.

Unii dintre participanții la studii au donat și ei bani, spune el. Chiar și așa, au fost nevoiți să concedieze cinci oameni.

În septembrie, la cinci luni după ce fondurile fuseseră blocate, un judecător federal le-a deblocat. Lupta în instanță continuă însă, iar dacă Harvard pierde, Willett ar putea rămâne din nou fără granturi. Cercetătorii cu experiență pe care a trebuit să-i concedieze și-au găsit alte locuri de muncă, spune el, iar el nu a angajat alții noi, pentru că nu le poate garanta siguranța postului.

„Suntem încă în aer”, a spus Willett.

În timp ce administrația Trump își desfășura campania de presiune asupra universităților, multe instituții au făcut înțelegeri, au plătit amenzi sau și-au adaptat strategiile de cercetare.

Harvard s-a numărat printre cele care au ripostat, susținând că cerințele administrației, inclusiv obligația de a angaja un auditor independent care să verifice dacă profesorii și cursurile oferite reflectă „diversitatea punctelor de vedere”, încălcau libertatea academică.

Dar, așa cum arată experiența lui Willett, chiar și în caz de victorie, pagubele pot fi greu de depășit. Unele dintre cele mai inovatoare cercetări finanțate de Statele Unite, inclusiv studiile lui Willett, construiesc cunoaștere de-a lungul deceniilor. Chiar și o întrerupere scurtă poate pune o astfel de muncă în pericol.

„Încă rezistăm”, a spus Willett. „Dar planificarea pe termen lung devine dificilă. Angajările devin dificile și pierdem oameni”.

Întrebată de The New York Times, Emily Hilliard, purtătoarea de cuvânt a lui Kennedy, a declarat că NIH „nu are nicio obligație să finanțeze aceiași cercetători deceniu după deceniu”.

Într-o declarație trimisă pe e-mail, ea a precizat că „universitățile care acceptă banii contribuabililor trebuie să își respecte obligațiile privind drepturile civile și să combată hărțuirea antisemită atunci când aceasta încalcă legea federală. Nicio instituție nu primește un tratament de favoare din cauza prestigiului sau a rezultatelor sale în cercetare”.

Willett avea deja un CV impresionant, o diplomă în medicină de la Universitatea din Michigan, un master în sănătate publică la Harvard și trei ani în care predase la o facultate de medicină din Tanzania, când s-a întors la Harvard în 1977, ca să-și finalizeze doctoratul în epidemiologie. Avea atunci 32 de ani.

Cu un an înainte, o echipă de cercetători de acolo începuse un studiu despre obiceiurile de sănătate a 121.700 de asistente medicale, cu scopul de a le urmări ani, chiar decenii la rând.

Ideea din spatele acestui studiu de referință, Nurses' Health Study, era că asistentele, fiind profesioniste în domeniul sănătății, vor putea raporta informațiile corect. Ele serveau drept eșantion reprezentativ pentru populația feminină în general.

Inițial, studiul s-a concentrat pe contraceptivele orale și cancer, dar în 1980 Willett l-a extins, ca să cerceteze și legătura dintre alimentație și boli. Ulterior, a început un al doilea studiu, care urmărea bărbați care lucrau în domeniul sănătății. A publicat peste 2.300 de lucrări științifice și este considerat pe scară largă părintele fondator al epidemiologiei nutriționale.

Într-un interviu din 1992, Willett se plângea de lipsa datelor științifice în domeniul nutriției.

„De exemplu, există multe recomandări că ar trebui să mâncăm mai puține ouă”, spunea el atunci. „Te-ai aștepta să existe măcar câteva studii care să arate că oamenii care mănâncă mai multe ouă fac mai multe infarcturi, dar nu există niciunul”.

Echipa lui a făcut această cercetare și a anunțat în 1999 că un ou pe zi nu face rău. În 2020, au actualizat studiul și au constatat că rezultatele inițiale rămân valabile.

„Abordarea epidemiologică a fost cea mai interesantă inovație din domeniul nutriției”, a declarat Marion Nestle, unul dintre cei mai importanți experți americani în politici de nutriție. „Aceste studii au fost absolut neprețuite, pentru că urmăreau oamenii în timp și puteau corela alimentația lor cu starea lor de sănătate”.

Studiile epidemiologice obișnuite arată doar corelații, nu relații de cauză și efect, iar Nestle spune că datele „nu sunt perfecte”, pentru că, în orice studiu bazat pe chestionare, unii oameni își vor raporta inevitabil greșit propriul comportament. Ea spune însă că cercetările lui Willett „au indicat o direcție”, au pus bazele unor studii ulterioare și au scos la iveală „corelații la care nu se aștepta nimeni”.

De-a lungul acestor decenii, guvernul a finanțat generos munca lui Willett. Dar încă din primele zile ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, lucrurile au devenit tumultuoase. Elon Musk și Departamentul său pentru Eficiență Guvernamentală au disponibilizat și concediat sute de angajați federali. În acel haos, Willett nu reușea să dea de „responsabilul de program” de la NIH, care îi supraveghea granturile.

„O vreme nu am putut comunica”, a spus el. „Nu mai era nimeni la celălalt capăt al telefonului și ne era greu să aflăm ce se întâmplă”.

În martie 2025, administrația Trump a anunțat Harvard că analizează granturi și contracte federale de 9 miliarde de dolari acordate universității. În aprilie, după ce Harvard a refuzat să-i accepte cerințele, administrația a înghețat finanțarea de 2,2 miliarde de dolari.

Harvard a dat-o în judecată, iar Willett a depus o declarație într-un proces separat, intentat de Asociația Americană a Profesorilor Universitari în numele cadrelor didactice de la Harvard.

În vara aceea, blândul epidemiolog a fost vedeta unui miting organizat în fața unui tribunal din Boston. Apoi, în septembrie, a venit decizia de deblocare a finanțării, pe care administrația a atacat-o.

Anul acesta, administrația a dat Harvard în judecată, acuzând universitatea de antisemitism, în încercarea de a-i bloca finanțarea federală. Un judecător a respins procesul în august, dar administrația a atacat și această hotărâre.

Harvard contestă și decizia luată anul trecut de Trump de a-i interzice să primească noi studenți străini, din motive de securitate națională. Un judecător federal a anulat interdicția, dar o curte de apel a audiat argumentele părților în acest caz luna trecută.

Administrația încearcă și să limiteze perioada pe care studenții străini o pot petrece în Statele Unite. Willett spune că doi cercetători postdoctorali din laboratorul său, unul din China și celălalt din Iran, se tem că vor fi nevoiți să plece înainte să-și termine pregătirea.

Președintele Harvard, Alan Garber, le-a spus recent unor jurnaliști că, deși este îngrijorat că oamenii de știință pleacă din Statele Unite în alte țări, „adevărata amenințare” este ca Statele Unite să nu mai atragă cercetători talentați din toată lumea.

Willett spune că acest lucru se întâmplă deja. Unul dintre foștii săi cercetători postdoctorali s-a întors în țara lui natală, China, la Universitatea Peking.

„Începuse să devină inconfortabil aici, atât din punctul de vedere al finanțării, cât și al vizelor”, a spus Willett, „iar când ți se oferă o poziție foarte, foarte bună la cea mai bună universitate din China, cum să refuzi?”

În octombrie, Willett a mers în China ca să participe la o reuniune științifică despre longevitatea sănătoasă, găzduită de Universitatea Tsinghua, care a recrutat-o pe Margaret Chan, fost director general al Organizației Mondiale a Sănătății, ca să conducă o nouă Școală de Sănătate Publică.

Acolo, spune el, a trebuit să se abțină de la a împărtăși cercetătorilor chinezi studii nepublicate, ca să respecte regulile guvernului american privind „controlul exporturilor”.

Lucrul acesta l-a durut, pentru că schimbul de date „este felul în care comunică știința”. Willett spune că Harvard a înființat un birou care „verifică potențialele colaborări și comunicări”, iar el respectă cu strictețe recomandările primite de la acest birou, dar și de la președintele universității și de la decanul său, în parte pentru că până și o „încălcare minoră poate fi folosită ca armă împotriva Harvard”.

Frustrarea lui Willett față de administrație s-a văzut pe deplin în septembrie, când Calley Means, arhitectul agendei „Eat Real Food” („Mâncați mâncare adevărată”) a lui Kennedy, a venit la Harvard ca să discute cu el despre politicile de nutriție, în cadrul unei conferințe pentru jurnaliști.

Cercetările lui Willett au contribuit la revizuirile anterioare ale ghidurilor alimentare ale guvernului federal. Nu a fost însă consultat atunci când Kennedy a actualizat ghidurile și a întors piramida alimentară cu susul în jos, punând carnea roșie în vârf.

Willett privește cu scepticism aceste schimbări, care contrazic rezultatele cercetărilor sale, inclusiv un studiu de referință care arată că, consumul de carne roșie este asociat cu un risc mai mare de cancer de colon.

Nu e de acord nici cu promovarea de către Kennedy a seului de vită, o grăsime topită asemănătoare unturii. Willett spune că „nu există nici cea mai mică dovadă” că seul de vită ar fi mai sănătos decât uleiul de măsline, un element de bază al dietei mediteraneene.

În discuția cu Means, a atacat direct. A spus că echipa lui Kennedy „a aruncat la gunoi trei ani de analiză foarte atentă a dovezilor și a literaturii de specialitate”, realizată de alți experți în pregătirea revizuirii, înainte ca Kennedy să preia funcția.

Means, care și-a dat demisia brusc luna trecută, a replicat că Trump și Kennedy i-au mobilizat pe americani în jurul alimentației sănătoase într-un fel în care Willett nu reușise.

„Am creat o mișcare politică folosindu-ne în principal de teme politice ale stângii, pe care Walter a lucrat toată viața”, a spus Means, adăugând: „Pentru că e o chestiune partizană, nu ni te alături, iar asta mi se pare foarte trist”.

Chiar și așa, Means a spus că îl admiră pe veteranul profesor de la Harvard: „Vreau să fie clar, am un respect enorm pentru Walter. Sincer, mi-a influențat viața”.