Radu Oprea explică de ce România a comandat încă 66 de vehicule de luptă Lynx de la Rheinmetall: „Armata are nevoie de modernizare”

Radu Oprea, ministrul Apărării. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a explicat, duminică seară, la Antena 3 CNN, de ce România a comandat un număr suplimentar de 66 de vehicule de luptă Lynx de la compania germană Rheinmetall. Potrivit acestuia, contractul a fost semnat la sfârșitul lunii mai și face parte dintr-un contract-cadru de 298 de vehicule Lynx. „66 au fost semnate acum, pentru că așa a fost convenit, pentru că ar fi existat riscul ca să nu fim în contract”, a mai adăugat ministrul.

El a mai explicat că armata română are nevoie de modernizare.

„Este un contract-cadru, cred ca a fost încheiat pe 29 mai pentru 298 de vehicule, dintre care atunci, în mai, a fost semnat primul contract subsecvent pentru 239 de vehicule. 66 au fost semnate acum, pentru că așa a fost convenit, pentru că ar fi existat riscul ca să nu fim în contract.

Termenul de livrare este 2030, este un termen ambițios și nu trebuie să aibă nicio posibilitate de a ieși cumva din acest contract, să fie vreo întârziere din partea României. Eu cred că vom avea un răspuns, pentru că aveam nevoie de transparență și aveam nevoie de transparență în momentul în care anumite decizii au fost luate în România, să fie explicate de ce au fost luate acele decizii.

Vă aduc aminte că Ordonanța 62, care a fost inițiată de către Cancelaria primului-ministru, este cea care reglementează felul în care s-au luat aceste decizii și toate deciziile au fost luate de către Cancelarie, împreună cu grupul de lucru de acolo. Acolo ar trebui să fie transparența maximă. N-a fost, din păcate, și de aici toate discuțiile pe care le-ați văzut în spațiul public. Însă este evident că Armata României are nevoie de modernizare. Modernizarea înseamnă să pot să-ți dotezi diviziile, cele de infanterie cu blindate, fie pe șenile, fie cu 8x8 pe cele Piranha pe care le avem deja și cu care sper eu, ca să putem încheia un acord-cadru în continuare pentru a încheia programul”, a declarat Radu Oprea.

Ministrul Apărării a mai adăugat că a avut și o întâlnire cu reprezentanții companiei.

„M-am întâlnit cu reprezentanții companiei de aici, din România, pentru că avem o capacitate de producție acolo unde vă aduc aminte că toți miniștrii apărării dinainte au fost și s-au pozat pentru că este o capacitate bună, o forță de muncă în care am investit împreună, pe care am pregătit-o foarte bine. Au și atribuțiile de centru de mentenanță pentru Piranha și ar fi foarte mare păcat să pierdem o astfel de capacitate, în care am investit atâția ani, dacă nu continuăm un program de care noi avem nevoie, pentru că este un program de înzestrare a Armatei României.

Încerc în cel mai scurt timp să ajungem la o concluzie împreună cu ei cum putem continua acest program”, a mai adăugat Radu Oprea.

Radu Oprea: „Negocierile ofertelor au fost la Cancelaria prim-ministrului”

Totodată, Radu Oprea a mai precizat că așteaptă raportul Corpului de Control în cazul contractului cu Rheinmetall.

El susține că verificările sunt complexe și că documentul va clarifica ce s-a întâmplat în cadrul Ministerului Apărării.

„Eu aștept raportul Corpului de Control. E o muncă laborioasă, nu e mic volumul de muncă acolo. Primesc rapoarte de la Corpul de Control întotdeauna. I-am rugat să facă o muncă de documentare foarte solidă, astfel încât raportul pe care îl vom prezenta să fie unul care să arate competența Ministerului Apărării Naționale și ceea ce s-a desfășurat în interiorul Ministerului Apărării Naționale, în partea noastră de competență. Repet, negocierile ofertelor au fost la Cancelaria prim- ministrului, pentru că așa spune reglementarea, așa spune legea”, a mai declarat ministrul Apărării.

De asemenea, întrebat dacă a discutat despre Rheinmetall în cadrul întâlnirii cu oficialul german Gunther Krichbaum, Radu Oprea a negat acest lucru. Ministrul a precizat că discuțiile au vizat securitatea la Marea Neagră.

„Germania este partenerul nostru principal economic. Sunt foarte multe companii care lucrează pe lanțurile de aprovizionare ale companiilor multinaționale germane.

Puteți să credeți sau nu, dar cu domnul Krichbaum nu am vorbit absolut nimic despre Rheinmetall. Am vorbit despre securitatea de la Marea Neagră, am vorbit despre ceea ce poate dumnealui să facă pentru România în calitatea pe care o are la Ministerul Afacerilor Externe din Germania. Îl știu pe domnul Krichbaum de mult timp, din Parlament, când domnia sa era președintele Comisiei de Afaceri Europene și eu am fost în Comisia pentru afaceri europene.

Ne știm de foarte multă vreme, era normal să avem acest dialog, dar nu am vorbit despre Rheinmetall, că nu e competența domniei sale. În schimb, am vorbit, spre exemplu, la Bruxelles, cu cu domnul Boris Pistorius, ministru german al Apărării, și am avut o discuție despre ceea ce putem să facem împreună pentru mai multă securitate la Marea Neagră. Da, asta mă interesează. Mă interesează ca împreună cu Germania, cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu aliații din NATO, să putem să furnizăm mai multă securitate”, a încheiat Radu Oprea.

Precizările acestuia au loc în contextul în care grupul german Rheinmetall a anunțat vineri, 27 noiembrie, că Ministerul Apărării Naționale din România a comandat un număr suplimentar de 66 de vehicule de luptă Lynx, în baza unui contract-cadru pentru 298 de vehicule Lynx, atribuit în mai 2026, valoarea noilor vehicule comandate fiind de aproximativ 738 de milioane de euro, informează un comunicat de presă al companiei germane.

În mai 2026, Rheinmetall a primit cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria recentă a companiei. În cadrul programului SAFE, România a contractat grupul cu sediul la Dusseldorf pentru realizarea unor proiecte ample în domeniul apărării. Acestea includ fabricarea de vehicule de luptă, sisteme de apărare antieriană, muniție și componente pentru muniție, precum și patru nave militare, având o valoare totală de 5,7 miliarde de euro.

Cea mai mare parte a flotei de vehicule a României va fi formată din vehicule de luptă ale infanteriei, completate de variante blindate pentru aruncătoare de mine, puncte de comandă și evacuare medicală. Livrarea vehiculelor Lynx va începe în 2028 și este programată să se încheie până în 2030.

„Rheinmetall își extinde semnificativ capacitatea de producție pe care o deține de mulți ani în România, pentru a onora aceste comenzi. În acest scop, în România sunt realizate investiții în valoare totală de câteva sute de milioane de euro.

O parte importantă a valorii adăugate este generată în acest stat membru NATO și al UE. Obiectivul este crearea a mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractori vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare. De asemenea, va avea loc un transfer tehnologic amplu”, a informat grupul german.

România este deja una dintre piețele principale ale Rheinmetall. Filiala Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, își desfășoară activitatea de mulți ani. Contractele majore atribuite în prezent vor fi, de asemenea, onorate cu implicarea altor facilități.