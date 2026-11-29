1 minut de citit Publicat la 22:23 29 Noi 2026 Modificat la 23:38 29 Noi 2026

Alexandr Stoianoglo, a fost candidatul pro-rus la prezidențialele din Republica Moldova din 2024. Foto: Hepta

ACTUALIZARE 23:30. Alexandr Stoianoglo conduce în continuare cu 58,30% din voturi, după procesarea a 63 de procese-verbale din 67. El va fi, cel mai probabil viitorul bașcan al Găgăuziei.

Duminică, 29 noiembrie, are loc turul al doilea al alegerilor pentru funcția de guvernator (bașcan) al Găgăuziei. Cetățenii din regiunea moldoveană au de ales între Alexandr Stoianoglo, candidat independent, și Fiodor Gagauz, candidatul Partidului Socialiștilor (PSRM).

După procesarea a 21 de procese verbale (din 67), sau 9779 de voturi, Alexandr Stoianoglo a obținut 54,42% din voturi, iar Fiodor Gagauz – 45,58%, informează Ziarul de Gardă.

Alegerile din Găgăuzia

Candidatul independent Alexandr Stoianoglo, contracandidatul Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din 2024, și reprezentantul Partidului Socialiştilor, Fiodor Gagauz, s-au confruntat în turul al doilea al alegerilor din regiunea autonomă moldoveană.

Pentru funcţia de başcan al Găgăuziei au candidat opt persoane, dintre care cinci independenţi.



Alegerile anticipate pentru funcţia de başcan au fost organizate după condamnarea guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guţul, în dosarul finanţării ilegale a fostului partid „Şor”. Pe 17 august, Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat vacantarea funcţiei, invocând sentinţa de condamnare menţinută în apel.

Totodată, votanții au fost chemați la urne să îi aleagă pe cei 35 de deputați ai Adunării Populare, câte unul în fiecare dintre cele 35 de circumscripții electorale uninominale. Pentru aceste mandate au fost înregistrați 132 de candidați, potrivit CEC.

Pentru ca alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei din 15 noiembrie 2026 să fie considerate valabile, este necesară participarea a cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși în listele electorale din fiecare circumscripție electorală, potrivit Ziarului de Gardă.