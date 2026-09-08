Pro-rusul Alexandr Stoianoglo, fost candidat la preşedinţia Moldovei, va participa la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Stoianoglo va participa la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Foto: Hepta

Deputatul moldovean pro-rus Alexandr Stoianoglo a anunţat, luni, că va candida pentru funcţia de bașcan al Găgăuziei. El a spus că îşi va suspenda mandatul de parlamentar pe durata campaniei, iar programul electoral, cu obiective, termene și surse de finanțare, va fi făcut public separat, notează Radio Moldova. Stoianoglo a candidat, în 2024, şi la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, când a fost învins de Maia Sandu.

Alexandr Stoianoglo a explicat, pentru sursa amintită, de ce candidează pentru funcţia de başcan:

"Am în spate mai multe legislaturi. Cunosc bine posibilitățile Parlamentului, limitele sale și prețul deciziilor luate la nivel de stat. Tocmai această experiență m-a condus la o concluzie importantă.

Nu orice problemă a Găgăuziei poate fi rezolvată din Parlament. Un deputat poate ridica o întrebare, poate propune o lege, poate insista pentru o decizie la nivel de stat.

Dar bașcanul are o altă responsabilitate: el reprezintă puterea executivă a autonomiei. Înseamnă o echipă, priorități, resurse și, mai ales, rezultate concrete pentru care trebuie să răspunzi în fața oamenilor.

De aceea, pentru mine, întrebarea nu este care funcție e mai înaltă, dar ce poți face mai mult și pentru ce ești gata să răspunzi personal. Sunt gata să-mi asum responsabilitatea pentru puterea executivă a autonomiei.

Programul îl voi prezenta separat, cu obiective concrete, termene și surse de finanțare. Vom vorbi despre economie și locuri de muncă, despre tinerii care pleacă pentru că nu se văd acasă, despre viitorul satelor noastre, despre educație, despre posibilitățile autonomiei și, desigur, despre relațiile dintre Comrat și Chișinău”, a afirmat Stoianoglo.

Alegerile pentru funcția de bașcan al Unității Teritorial Administrative Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie 2026. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, alegerile din autonomie vor costa peste 13.6 milioane de lei, bani asigurați din bugetul de stat.