Alegeri în Găgăuzia: Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz au intrat în turul doi pentru funcția de bașcan

2 minute de citit Publicat la 09:31 16 Noi 2026 Modificat la 09:34 16 Noi 2026

Vulcănești, cel mai sudic oraș din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova. Foto: Getty Images

Candidatul independent Alexandr Stoianoglo, contracandidatul Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din 2024, și reprezentantul Partidului Socialiştilor, Fiodor Gagauz, se vor confrunta în turul doi al alegerilor pentru funcţia de başcan al Unităţii Teritoriale Autonome (UTA) Găgăuzia, relatează Ziarul de Gardă. Distanța dintre cei doi contracandidați este semnificativă, Stoianoglu având un avans de peste zece procente.

După procesarea a 94% din procesele-verbale, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a obţinut 38,46% din voturi, iar Fiodor Gagauz, 25,06% din sufragii, transmite și NewsMaker, potrivit Agerpres.

Pentru a câştiga din primul tur de scrutin un candidat trebuie să acumuleze mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, alegătorii sunt chemaţi din nou la urne pentru a alege între primii doi clasaţi. Conform calendarului electoral prezentat de CEC, turul doi este prevăzut pentru 29 noiembrie.

În primul tur, care a avut loc duminică, secţiile de votare au fost deschise între orele 07:00 şi 21:00. Prezenţa la urne a fost de circa 37,6%, potrivit datelor comunicate la încheierea votării. În aceeaşi zi, locuitorii autonomiei au votat şi pentru deputaţii Adunării Populare (parlamentul local).



Pentru funcţia de başcan al Găgăuziei au candidat opt persoane, dintre care cinci independenţi.



Alegerile anticipate pentru funcţia de başcan au fost organizate după condamnarea guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guţul, în dosarul finanţării ilegale a fostului partid „Şor”. Pe 17 august, Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat vacantarea funcţiei, invocând sentinţa de condamnare menţinută în apel.

Totodată, votanții au fost chemați la urne să îi aleagă pe cei 35 de deputați ai Adunării Populare, câte unul în fiecare dintre cele 35 de circumscripții electorale uninominale. Pentru aceste mandate au fost înregistrați 132 de candidați, potrivit CEC.

Pentru ca alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei din 15 noiembrie 2026 să fie considerate valabile, este necesară participarea a cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși în listele electorale din fiecare circumscripție electorală, potrivit Ziarului de Gardă.

Pragul de 25% se aplică separat pentru fiecare dintre cele 35 de circumscripții, nu la nivelul întregii Găgăuzii;

Dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturile valabil exprimate, se organizează turul al doilea;

În turul al doilea, pragul de participare scade la 20%;

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor regionale din UTA Găgăuzia a înregistrat 41 de incidente confirmate până la ora 22:00, dintr-un total de 124 de cazuri raportate şi prelucrate cu statut de incident. Printre cele mai grave nereguli se numără încălcarea secretului votului, votarea în locul altor alegători şi suspiciunile privind oferirea de bani pentru influenţarea opţiunii electorale, notează Deschide.md.