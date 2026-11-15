Alegeri în Găgăuzia: Se votează pentru alegerea noului bașcan. Alexandr Stoianoglo, fostul rival al Maiei Sandu, favorit în sondaje

4 minute de citit Publicat la 16:35 15 Noi 2026 Modificat la 16:36 15 Noi 2026

Locuitorii Găgăuziei, regiunea autonomă din sudul Republicii Moldova, votează duminică pentru a-și alege noul bașcan. Foto: Getty Images

Locuitorii Găgăuziei, regiunea autonomă din sudul Republicii Moldova, votează duminică pentru a-și alege noul bașcan (guvernator) și cei 35 de deputați ai parlamentului local. Opt candidați se luptă pentru conducerea regiunii, iar favorit în sondaje este Alexandr Stoianoglo, fostul procuror general care a pierdut alegerile prezidențiale din 2024 în fața Maiei Sandu. Principalul său contracandidat este Fiodor Găgăuz, susținut de Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon, care a recuperat o parte importantă din diferența dintre ei în ultimele săptămâni, potrivit NewsMaker.

Peste 129.000 de cetățeni sunt așteptați la urne în cele 67 de secții de votare, deschise de la ora 07:00 până la 21:00. Fiecare alegător primește două buletine, unul pentru funcția de bașcan și celălalt pentru alegerea unui deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Până la ora 15:15, votaseră 33.005 persoane, adică 25,49% dintre alegătorii înscriși pe liste, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, citate de Moldova 1. Astfel, la nivelul regiunii a fost depășit pragul minim de participare de 25%, necesar pentru validarea scrutinului. Votarea continuă până seara, iar rezultatele vor fi cunoscute după numărarea buletinelor.

Cine sunt favoriții pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Pentru conducerea autonomiei candidează opt persoane, dintre care trei sunt susținute de partide politice, iar cinci participă ca independenți.

Alexandr Stoianoglo, fost procuror general al Republicii Moldova și actual deputat, conduce în ultimul sondaj IMAS, publicat pe 12 noiembrie, cu 26,5% din intențiile de vot. Acesta este urmat de Fiodor Găgăuz, candidatul Partidului Socialiștilor, cu 17,5%.

Diferența dintre cei doi s-a redus semnificativ în timpul campaniei. În septembrie, Stoianoglo avea o susținere de 32,4%, iar Găgăuz era creditat cu numai 3,2%. În noiembrie, diferența dintre ei a ajuns la nouă puncte procentuale.

Pe locul al treilea în sondaj se află Ivanna Koksal, candidată independentă, cu 9,6%, urmată de Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat, cu 4,8%, și Corneliu Dudnic, cu 4,5%.

În cursă mai sunt Ivan Kîlcic, din partea Partidului Popular Găgăuz, Piotr Vlah, susținut de partidul Noua Opțiune Istorică, și independentul Oleg Garizan.

Rezultatul rămâne însă greu de anticipat, deoarece peste 27% dintre persoanele intervievate în sondajul IMAS nu aveau o opțiune clară de vot.

Stoianoglo este un politician cunoscut în Găgăuzia, unde a avut o susținere puternică inclusiv la alegerile prezidențiale din 2024. Atunci, deși a pierdut în fața Maiei Sandu la nivel național, a obținut peste 97% din voturile exprimate în autonomie. Acesta a mai candidat pentru funcția de bașcan în 2006 și 2015, dar fără succes.

De această dată, Stoianoglo candidează ca independent. Partidul de guvernământ PAS nu are un candidat propriu pentru conducerea Găgăuziei.

Pentru a câștiga din primul tur, un candidat trebuie să obțină peste 50% din voturile valabil exprimate. Dacă nimeni nu reușește, primii doi clasați se vor confrunta într-un al doilea tur de scrutin, organizat în termen de două săptămâni.

Găgăuzia își alege un nou guvernator după condamnarea Evgheniei Guțul

Alegerile au loc după ce funcția de bașcan a rămas vacantă în urma condamnării Evgheniei Guțul, politiciană prorusă care a câștigat scrutinul din 2023 cu sprijinul oligarhului fugar Ilan Șor.

În august 2025, Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, declarat neconstituțional. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel în mai 2026, iar pe 17 august Adunarea Populară a Găgăuziei a declarat oficial vacantă funcția de guvernator.

Regiunea își alege acum atât noul bașcan, cât și conducerea parlamentului local, într-un moment în care relațiile dintre autoritățile de la Comrat și guvernarea de la Chișinău rămân tensionate.

Găgăuzia are un statut special de autonomie în cadrul Republicii Moldova, propriul parlament și propriul executiv. Regiunea este cunoscută pentru susținerea electorală puternică acordată partidelor proruse, în timp ce guvernarea de la Chișinău urmărește apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Peste 130 de candidați pentru parlamentul local

În paralel cu alegerea bașcanului, locuitorii Găgăuziei votează și pentru cei 35 de deputați ai Adunării Populare, parlamentul regiunii.

Pentru aceste mandate sunt înscriși 132 de candidați, potrivit datelor publicate duminică de NewsMaker. Dintre ei, 42 sunt susținuți de partide politice, iar 90 candidează independent. Regiunea este împărțită în 35 de circumscripții, fiecare urmând să trimită câte un reprezentant în parlamentul local.

Alegerile sunt monitorizate de observatori naționali și internaționali, inclusiv de o delegație a Consiliului Europei.

Până la ora 10:30, organizația Promo-LEX înregistrase 27 de incidente electorale. Printre acestea se numără prezența unor materiale de propagandă în apropierea secțiilor de votare, fotografierea buletinelor, dar și cazuri în care persoane neautorizate au fost observate în secțiile de vot.

Într-un caz, un alegător a intrat într-o secție înainte de deschiderea oficială și a provocat un scandal, fiind necesară intervenția poliției. Observatorii au semnalat și situații în care erau notate numele persoanelor care se prezentau la urne, dar și ale celor care nu votaseră.

Cu toate acestea, reprezentanții Promo-LEX au declarat că procesul electoral se desfășura în general calm, fără incidente majore.

Secțiile de votare se închid la ora 21:00. Abia după centralizarea rezultatelor se va putea stabili dacă Găgăuzia își va alege noul bașcan din primul tur sau dacă va fi nevoie de o nouă rundă de vot.