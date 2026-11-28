FBI-ul a recuperat monede de argint de pe o navă olandeză care a dispărut în 1712. Avea la bord aproximativ 200 de persoane

2 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:08 28 Noi 2026

FBI-ul a recuperat monede de argint de pe o navă olandeză care a dispărut în 1712. Avea la bord aproximativ 200 de persoane. Sursa foto: Guvernul Australiei

În anul 1712, o navă comercială olandeză, care transporta aproximativ 200 de persoane și 128.000 de guldeni în monede de argint, a dispărut în largul coastei Australiei de Vest. După mai bine de două secole, scafandrii i-au descoperit epava sub stânci impunătoare de coastă, unde mii de monede de argint zăceau împrăștiate pe fundul mării. O mare parte din această comoară avea să dispară, în cele din urmă, în mâinile jefuitorilor. Săptămâna aceasta, la peste 300 de ani de la naufragiu, 23 de monede de argint furate au fost recuperate de autoritățile australiene în urma unei anchete internaționale la care au contribuit FBI și poliția olandeză, relatează Daily Galaxy.

Potrivit Guvernului australian, aceasta este prima dată când artefacte istorice subacvatice, furate și duse în străinătate, sunt returnate în Australia în urma unei anchete penale. Monedele proveneau de pe Zuytdorp, o navă comercială operată de Compania Olandeză a Indiilor de Est.

"Pentru prima dată, bunuri de patrimoniu cultural subacvatic australian, furate și scoase în afara țării, au fost returnate Australiei în urma unei anchete penale. Cele 23 de monede au fost sustrase din epava navei Zuytdorp, situată în largul coastei regiunii Mid West din Australia de Vest, și recuperate în cadrul unei operațiuni la care au participat Australia, Țările de Jos și Statele Unite.

Astăzi, reprezentanți ai Țărilor de Jos și ai Statelor Unite au restituit în mod oficial monedele ministrului adjunct Josh Wilson, la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (EPA) din Canberra", a transmis Guvernul australian, într-un comunicat de presă, publicat pe site-ul instituţiei, marţi, 24 noiembrie.

Nava Zuytdorp se afla în drum din Țările de Jos spre Batavia, actuala Jakarta, Indonezia. Încărcătura sa de argint era destinată susținerii activităților comerciale ale Companiei Olandeze a Indiilor de Est în Asia.

Epava unei nave și comoara de argint de pe fundul mării

Nava Zuytdorp naviga în anul 1712 din Țările de Jos spre Batavia, actuala Jakarta, capitala Indoneziei. Încărcătura de argint pe care o transporta era destinată susținerii activităților comerciale ale Companiei Olandeze a Indiilor de Est în Asia.

Primele indicii importante cu privire la locul în care se afla epava au apărut în 1927, când un tânăr geolog a descoperit monede de argint olandeze și alte obiecte istorice de-a lungul coastei Australiei de Vest.

În 1964, trei scafandri au explorat apele de la baza stâncilor și au descoperit rămășițe ale navei, inclusiv fragmente din coca acesteia, tunuri și ancore. Monedele de argint s-au dovedit a fi deosebit de valoroase pentru istorici, întrucât purtau informații despre perioada în care au fost produse.