Comorile secrete ale României: Sub Munții Apuseni se ascund peșteri cu urme de Neanderthalieni și un ghețar uriaș

2 minute de citit Publicat la 00:08 28 Noi 2026 Modificat la 00:08 28 Noi 2026

Comorile secrete ale României: Sub Munții Apuseni se ascund peșteri cu urme de Neanderthalieni și un ghețar uriaș. Foto: Captură Antena 3 CNN

România are păduri în care omul nu a intervenit de sute de ani, peșteri cu urme preistorice și specii rare, pe care nu le mai găsim în altă parte. Sunt locuri spectaculoase, dar și ecosisteme fragile, tot mai puse la încercare de schimbările climatice. Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Romsilva, arată cel mai bine cât de greu se păstrează acest echilibru.

În inima Țării Moților se întinde Parcul Natural Apuseni, al treilea ca mărime din țară, cu aproape 76.000 de hectare. Pădurile virgine, cheile, peșterile și ghețarii ascund ecosisteme aproape neatinse și stochează cantități uriașe de carbon. Tot aici trăiesc peste 1.300 de specii de animale, unele întâlnite doar în Apuseni, pe care rangerii le monitorizează și le protejează zi de zi.

Cosmin Dobra, ranger la Administrația Parcului Natural Apuseni: „Aici avem toate speciile strict protejate, de la urs, care se află în vârful piramidei, la lup și pisică sălbatică. Avem capra neagră, o specie pe care doar aici o găsim”.

Sub munte se află peste 1.500 de peșteri, adevărate arhive naturale. La Coliboaia au fost descoperite picturi rupestre preistorice, iar la Ghețarul de la Vârtop, urma tălpii unui om de Neanderthal, veche de peste 62.000 de ani. Cea mai vizitată rămâne Peștera Urșilor, cu peste 100.000 de vizitatori anual.

Alin Moș, directorul Parcului Natural Apuseni: „Peștera Urșilor adăpostește un număr foarte mare de fosile de urs de cavernă. Sunt acei urși care trăiau pe teritoriul României acum câteva zeci de mii de ani și care, de multe ori, găseau adăpost în astfel de peșteri”.

Peștera Scărișoara găzduiește cel mai mare ghețar subteran din România, cu un volum ce ajunge până la 130.000 de metri cubi.

Alin Moș, directorul Parcului Natural Apuseni: „Este o bancă de date privind trecutul acestei zone, care se păstrează în acest bloc de gheață. Se conservă aici foarte multe resturi de plante și animale care au viețuit în această zonă în trecut”.

Dar Apusenii nu înseamnă doar natură. Aproximativ 10.000 de oameni trăiesc în comunitățile din parc, unde meșteșugurile, păstoritul și tradițiile moților țin vie identitatea locului.

În Moldova, în Parcul Natural Vânători-Neamț, zimbrul și elanul, revenit recent aici, împart același habitat.

Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători-Neamț: „Cu siguranță, această muncă de pionierat, vorbim de reintroducerea zimbrului și poate și a elanului, nu poate fi realizată decât într-o arie protejată, pentru că acolo, sau aici, animalele găsesc condiții similare cu cele pe care le-au avut în trecut, pentru că intervenția omului este mult redusă”.

Turiștii îi pot urmări în natură, iar parcul se descoperă și prin trasee educative sau un treasure hunt pe urmele lui Eminescu, Creangă și Sadoveanu.

Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători-Neamț: „Pentru cei care sunt doritori cu adevărat de aventură, de efort, facem și Bison Safari în libertate, folosindu-ne de animalele care au colare GPS”.

În România sunt 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Romsilva, cu păduri virgine și habitate rare. Aici intră situri UNESCO, precum Cozia sau Grădiștea Muncelului, dar și specii emblematice, de la zimbri la lostrițe. Provocarea este echilibrul dintre nonintervenție și refacerea habitatelor.

Daniel Robu, director general adjunct al Romsilva: „Cel mai greu este să luptăm cu schimbările climatice. Aici va fi adevărata provocare, pentru că au fost incidente în zonele cu protecție integrală, unde au existat fenomene de uscare pe suprafețe mari”.

În fața schimbărilor climatice, protejarea acestor teritorii devine tot mai importantă. Nu doar pentru biodiversitate, ci și pentru comunitățile care depind de ele și pentru generațiile care vor moșteni acest patrimoniu natural și cultural.