Hackerii „Panda”, susținuți de China, suspectați că se află în spatele atacului cibernetic care afectează încă Comisia Europeană

3 minute de citit Publicat la 23:12 27 Noi 2026 Modificat la 23:12 27 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Comisia Europeană suspectează că un grup de hackeri susținut de China se află în spatele unui atac cibernetic care îi lovește sistemele de o lună și care este încă în desfășurare. Prima scurgere confirmată de date personale îi privește pe utilizatorii EU Academy, notează Euronews.

Comisia Europeană suspectează că un atac cibernetic de amploare, care continuă să se extindă în sistemele sale informatice, este opera unei rețele de actori ostili susținute de China, potrivit a două surse care cunosc situația.

„Panda” este numele de cod care circulă în interiorul Comisiei pentru presupușii autori. În comunitatea de securitate cibernetică, numele de animale sunt folosite pentru a lega, în linii mari, grupurile de hackeri de statele care le sponsorizează, în acest caz China.

Public, Comisia a refuzat până acum să atribuie oficial responsabilitatea pentru atac, pentru că ancheta internă este încă în desfășurare.

„În ceea ce privește atribuirea, avem nevoie ca ancheta să fie încheiată ca să putem afla cine se află în spatele acestui atac. Așa că, deocamdată, nu facem nicio atribuire”, a declarat luni, în fața jurnaliștilor, Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru tehnologie.

Pe 22 octombrie, departamentul IT al Comisiei a detectat un actor rău intenționat în rețelele sale interne. La o lună după începutul atacului, executivul european nu a reușit încă să izoleze complet breșa și a fost nevoit să scoată sâmbătă de pe internet site-ul EU Academy.

EU Academy este o platformă online care le oferă tinerilor cursuri de dezvoltare profesională și formare de specialitate.

„Incidentul este încă în curs de investigare. Accesul public la platformă a fost dezactivat și au fost luate măsuri pentru izolarea, atenuarea și limitarea impactului incidentului, inclusiv prin implementarea unor controale preventive, de detectare și corective”, se arată pe site-ul EU Academy.

Comisia a confirmat scurgerea unor nume și adrese de e-mail și îi avertizează pe utilizatori că atacatorul ar putea reveni, de exemplu cu campanii de phishing construite pe baza datelor lor personale.

Aceasta este prima consecință majoră a incidentului. În cazul celorlalte sisteme informatice, experții UE în securitate cibernetică nu au confirmat furtul unor date care să-i afecteze pe angajații Comisiei. Totuși, mai multe aplicații interne au fost oprite preventiv, iar unele sunt în continuare indisponibile.

Potrivit evaluării actuale a amenințării, actorul legat de China nu a vizat anumite sisteme sau persoane, caz în care atacul ar fi fost mai discret. În schimb, a vrut să testeze, la scară mai largă, cât de mult poate compromite rețelele informatice ale Comisiei.

Suspiciunea unei legături cu serviciile de securitate chineze se bazează pe gradul de sofisticare al atacului și pe folosirea ARTEX, un instrument de securitate cibernetică dezvoltat în China, care folosește inteligența artificială pentru a detecta vulnerabilități pe care hackerii le pot exploata apoi.

Mari companii de securitate cibernetică, precum Microsoft și CrowdStrike, au atribuit grupurilor Storm-0940 și Panda Vapor, legate de China, atacuri în care ARTEX a fost folosit în campanii globale de spionaj bazate pe inteligență artificială, care au vizat sute de organizații din întreaga lume.

Comisia a mai fost ținta a două atacuri cibernetice anul acesta: unul asupra infrastructurii cloud care găzduiește site-ul Europa.eu și unul asupra infrastructurii sale mobile, în ianuarie.

Se consideră că și acestea provin din zona amenințărilor cibernetice chineze, dar de la alte grupuri, iar niciunul nu a fost atribuit oficial.

Guvernul chinez a negat constant că ar sponsoriza, coordona sau sprijini grupuri de hackeri acuzate de atacuri cibernetice împotriva unor guverne și instituții străine.

De când atacul a devenit public, săptămâna trecută, principalul sindicat al angajaților Comisiei a criticat vehement modul în care a fost gestionat incidentul, mai ales pentru că funcționarii au aflat despre el din presă.

Un oficial al Comisiei a respins aceste critici și a subliniat că, în astfel de cazuri, comunicarea publică nu este prevăzută, pentru că i-ar da de veste atacatorului că sunt în curs măsuri de contracarare.

Secretul previne și răspândirea panicii, care le-ar îngreuna munca experților în securitate care încearcă să izoleze incidentul, potrivit informațiilor Euronews.