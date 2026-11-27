Politico: Spania se pregătește să vireze „la dreapta” la alegerile de duminică. Ce înseamnă pentru Bruxelles un nou guvern la Madrid

6 minute de citit Publicat la 23:11 27 Noi 2026 Modificat la 23:11 27 Noi 2026

Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta spaniol Vox, la un miting electoral, înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Spania. Vox ar putea ajunge la guvernare, alături de conservatorii din Partidul Popular, conform sondajelor de opinie. Foto: EPA/Agerpres

După opt ani de guvernare socialistă, sondajele indică o posibilă victorie a partidelor de dreapta, la alegerile anticipate parlamentare programate duminică. Ceea ce va reuși, totuși, să facă, efectiv, o guvernare de dreapta în Spania va depinde însă de echilibrul de putere dintre Partidul Popular (PP, conservator) și formațiunea de extremă dreapta Vox, se arată într-o analiză Politico.

Programele de guvernare ale partidelor de dreapta spaniole sunt sărace în detalii. În cazul PP, vorbim de o strategie intenționată, după cum a precizat, sub anonimat, un politician spaniol, astfel încât actualul lider al PP, Alberto Núñez Feijóo, să evite să facă prea multe promisiuni în campanie.

Totul va depinde de modul în care vor fi împărțite ministerele într-o posibilă coaliție dintre PP și Vox (condus de Santiago Abascal).

Chiar și așa, o astfel de schimbare, după 8 ani de guvernare socialistă a lui Pedro Sanchez, ar putea zdruncina actuala agendă politică a Spaniei în mai multe domenii cheie. Un lucru rămâne, totuși, clar: E puțin probabil ca Spania să devină eurosceptică.

Vox poate fi o formațiune extrem de critică la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a instituțiilor UE, dar liderii săi știu că există limite până unde poate fi împins euroscepticismul în Spania. Țara este, în esență, foarte pro-europeană: drumul său spre aderarea la UE a mers mână în mână cu tranziția la democrație după moartea liderului fascist, generalul Francisco Franco.

Migrația, cel mai important subiect electoral în Spania, după criza locuințelor

Migrația reprezintă, în mod clar, un domeniu în care politica din „era Sánchez” va fi, cel mai probabil „inversată”, într-o viitoare guvernare PP-Vox.

Ambele partide spaniole de dreapta au criticat puternica actuala politică față de migranți de către guvernul socialist al lui Sanchez.

De la ultimele alegeri din 2023, migrația a urcat pe locul doi în topul preocupărilor spaniolilor, după criza locuințelor.

Criza din Ceuta, unde zeci de mii de bărbați tineri din Maroc au pătruns în Spania, a intensificat și mai mult retorica Vox și a PP, care au adoptat termenul „invazie”.

Ceuta este un oraș autonom spaniol situat pe coasta de nord a Africii, la granița cu Marocul și cu Marea Mediterană, la intrarea vestică în Strâmtoarea Gibraltar. Alături de teritoriul învecinat Melilla, este unul dintre puținele locuri în care Uniunea Europeană are o frontieră terestră cu Africa.

Politica emblematică a Vox privind migrația este cunoscută sub numele de „prioritate națională”, practic o abordare de tip „Spania, prima”.

Manifestul Partidului Popular al lui Feijóo include „criterii de prioritate pentru accesul la anumite beneficii, servicii și resurse publice”, dar PP nu limitează criteriile la cetățenie, spunând că ar trebui să acopere și rezidenții legali pe termen lung din Spania.

Vox a făcut, de asemenea, din „remigrație”, o expresie folosită în cercurile de extremă dreapta din Germania și Austria, una din principalele sale teme de campanie electorală.

Comisia Europeană a precizat că propunerile de „remigrație” nu sunt conforme cu legislația UE, iar PP s-a distanțat deja de o astfel de idee.

Agricultura - subiectul preferat al extremiștilor Vox, care fac apel la „Spania rurală”

Extrema dreaptă prezintă „Spania rurală” drept adevărata inimă a națiunii.

Partidul lui Abascal a încercat întotdeauna să preia controlul asupra departamentelor de agricultură din guvernele regionale unde guvernează deja împreună cu PP.

În aceste condiții, Ministerul Agriculturii ar fi probabil unul din principalele obiective ale Vox, într-un posibil guvern de coaliție cu popularii.

În plus, o proporție semnificativă a imigrației în Spania este legată de sectorul agricol, care depinde de un mare număr de muncitori migranți, care lucrează pe salarii extrem de mici.

Vox a vorbit despre extinderea „principiului priorității naționale” și în acest sector, cerând creșteri salariale în domeniu, pentru a face aceste locuri de muncă atractive pentru spanioli, deși a evitat să facă din acest aspect o problemă centrală a politicii sale de imigrare. PP propune vize temporare și angajarea în țările de origine ale lucrătorilor.

De asemenea, Vox respinge acordul comercial UE-Mercosur cu America de Sud, văzut drept „un atac” la adresa producătorilor spanioli, în timp ce PP încearcă să evite dezbaterea Mercosur, dar, în general, se declară favorabil pactului.

Alte subiecte importante ale dezbaterii electorale din Spania: Tehnologia, centrele de date și războiul împotriva „Big Tech”

Actualul premier socialist Pedro Sánchez a avut o relație tensionată cu ceea ce el a numit „tehnoligarhi”, dispută care acoperă o parte importantă a mesajului său electoral.

Această cruciadă publică a Madridului împotriva Big Tech va dispărea însă odată cu un guvern PP-Vox. Abascal s-a întâlnit deja cu miliardarul american Elon Musk, care a sprijinit de altfel, în mod public, partidul Vox din Spania.

În cazul Partidului Popular, liderul său Alberto Núñez Feijóo se angajează să blocheze accesul la rețelele sociale pentru cei sub 14 ani și îl acuză pe guvernul lui Sánchez că e prea blând în protecția copiilor pe rețelele sociale. Pe de altă parte, Vox se opune acestui tip de limită de vârstă.

Centrele de date ar putea aduce o schimbare mai mare. Un decret socialist care stabilește limite privind consumul de energie al centrelor de date și condițiile de suveranitate tocmai a fost aprobat de guvern și ratificat de parlament. Legea ar putea fi însă abrogată de o viitoare guvernare de dreapta.

Energia și schimbările climatice: Un guvern de dreapta ar putea „întoarce” politicile verzi ale actualului guvern socialist

Energia și schimbările climatice au fost priorități politice majore ale guvernului socialist, plasând Spania printre țările cele mai ambițioase din UE în materie de probleme ecologice. Se așteaptă ca acest lucru să se schimbe substanțial sub un guvern PP-Vox.

Cât de mult se va schimba va depinde de sprijinul Vox. Partidul lui Abascal leagă multe dintre problemele agricole ale Spaniei de regulile climatice și își mobilizează susținătorii împotriva agendei climatice de ani de zile. Vox a criticat, de exemplu, tăierea plantaților de măslini, pentru a face loc panourilor solare.

PP se aliniază ferm cu mainstream-ul european nou în materie de climă și energie, alăturându-se Partidului Popular European, care susține relaxarea regulilor climatice.

Relația cu China. O guvernare de dreapta ar putea avea o atitudine mai „ostilă” față de Beijing

Sub guvernul lui Sánchez, Spania a devenit unul dintre cei mai mari susținători ai UE în favoarea strângerii legăturilor cu Beijingul și a stabilit un dialog strategic cu Xi Jinping din China.

Feijóo a promis că va respecta orice acord la nivelul UE pentru a înăspri poziția blocului față de Beijing. În plus, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Feijóo, în materie de politică externă, precum diplomatul Ildefonso Castro, ar putea dirija un prim-ministru PP către o poziție mai dură față de China, dacă o astfel de abordare s-ar alinia cu politica Washingtonului.

Vox este agresiv în privința Chinei și în 2025 l-a acuzat pe Sánchez că flatează "dictatura comunistă chineză". Ambele partide de dreapta susțin excluderea furnizorilor cu risc ridicat din achizițiile publice, invocând Huawei ca exemplu, și au criticat dur reînnoirea contractelor de către guvernul actual cu compania chineză.

Drepturile femeilor și „războaiele culturale” ale extremei drepte din Spania cu „progresismul”

Guvernul lui Sánchez a încercat să promoveze valorile progresiste pe plan internațional, iar un guvern spaniol din care face parte Vox ar reprezenta un contrast puternic față atitudinea și politicile adoptate până acum de Madrid în acest domeniu.

În timpul campaniei sale, Feijóo a promis să desființeze Ministerul Egalității și să încorporeze responsabilitățile acestuia, care se concentrează în principal pe criterii de gen, într-un alt departament.

În plus, dacă se va urma modelul Vox deja implementat la nivelul guvernelor regionale, partidul lui Abascal va căuta să înființeze un minister al familiei.

Într-un interviu la radio, Feijóo a deschis și o dezbatere despre o posibilă reformă a legii avortului din Spania, susținând că părinții minorilor care decid să facă un avort ar trebui să fie informați despre această decizie. Vox, care în 2023 a pledat pentru abrogarea legii, are o atitudine încă „vagă” referitoare la acest subiect.