CFR Cluj și Petrolul Ploiești amenință că dau în judecată Federația Română de Fotbal dacă vor fi depunctate. Ce s-a întâmplat

1 minut de citit Publicat la 22:39 27 Noi 2026 Modificat la 22:39 27 Noi 2026

Sigla Federației Române de Fotbal. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Federația Română de Fotbal / Facebook

CFR Cluj și Petrolul Ploiești au amenințat că vor da în judecată Federația Română de Fotbal (FRF) dacă aceasta va decide depunctarea celor două echipe din cauza întârzierii unor plăți. Cele două echipe sunt în insolvență, scrie, vineri, Eurosport.

Petrolul Ploiești, văzută de mulți drept o candidată serioasă la retrogradare, se află pe locul al 4-lea, unde va încheia etapa a 17-a. CFR Cluj, în ciuda insolvenței, a avut un parcurs peste așteptări, unde a adunat 22 de puncte.

Totuși, cele două grupări ar putea să primească o lovitură dură care le-ar trimite în play-out, pe ardeleni chiar în lupta pentru rămânerea în SuperLiga. Din cauza întârzierii plăților, Federația Română de Fotbal se pregătește să o depuncteze pe Petrolul Ploiești cu opt puncte, iar pe CFR Cluj cu 12 puncte.

O decizie urmează să vină pe 8 decembrie, iar cele două cluburi sunt pregătite să meargă în instanță dacă FRF decide să le depuncteze. Petrolul și CFR Cluj se află în insolvență și, din punct de vedere legal, nu au cum să achite sume anterioare deschiderii procedurii.

În cazul în care FRF va decide sancțiuni, cele două echipe consideră că oficialii forului ar încălca Legea insolvenței, neputând trece peste tabelul creditorilor în baza unui simplu regulament sportiv.

Deoarece legea penală îi asimilează pe membrii comisiilor FRF funcționarilor publici (art. 308 Cod Penal), această încălcare a legii le-ar putea atrage urmărirea penală pentru abuz în serviciu, o infracțiune de care nu ar putea fi acuzați în lipsa acestui statut.

Marius Șumudică ar fi cerut aprobarea achitării unor datorii dinaintea insolvenței, solicitare respinsă de instanță. Practic, Petrolul Ploiești și CFR Cluj nu au voie să stingă restanțe mai vechi de intrarea în procedura de insolvență, chiar cele care ar urma să le aducă depunctarea.