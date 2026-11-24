Răsturnare de situație în ancheta morții lui Dudu Georgescu. Soția acestuia a dispărut și este căutată de poliția canadiană

1 minut de citit Publicat la 09:53 24 Noi 2026 Modificat la 10:03 24 Noi 2026

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai buni atacanţi din istoria României, a fost găsit mort la vârsta de 76 de ani, săptămâna trecută. Sursă foto: Hepta

Moartea fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, dublu câștigător al Ghetei de Aur, este învăluită în mister, iar ancheta din Canada ia o turnură tot mai complicată. Soția acestuia, care ar fi fost reținută inițial pentru 72 de ore și ulterior eliberată, a dispărut, iar anchetatorii canadieni încearcă acum să îi dea de urmă. Femeia ar fi principalul suspect în cazul morții fostului fotbalist.

21 mai 1977, două legende: Rică Răducanu era portar la Sportul Studențesc, iar Dudu Georgescu juca pentru Dinamo. Meciul i-a adus lui Dudu Georgescu a doua Gheată de Aur, după un total de 47 de goluri marcate în 31 de meciuri pentru Dinamo în sezonul 1976-1977 al Diviziei A, actuala Super Liga.

Dudu Georgescu a purtat tricoul lui Dinamo între 1973 și 1983.

În campionat a jucat în 260 de meciuri și a dat 207 goluri. Niciun alt jucător nu a marcat mai mult pentru Dinamo în prima ligă.

„A fost un om foarte bun și foarte corect cu colegii și cu noi, colegii de breaslă, și de activitate sportivă și culturală”, a declarat Gheorghe Turda, artist, interpret de muzică populară.

În data de 16 noiembrie, poliția din Toronto a fost solicitată prin apel de urgență să intervină în zona în care locuia fostul mare fotbalist.

Acesta locuia cu chirie într-un apartament administrat de un prieten de-ai lui, Șandor Gavrilă – un fost naist în ansamblul "Ciocârlia" al Ministerului de Interne, plecat în Canada și devenit om de afaceri peste Ocean.

La adresă, l-au găsit mort pe Dudu Georgescu. Soția lui ar fi fost reținută pentru 72 de ore și, ulterior, eliberată din custodia poliției. Potrivit unor surse, anchetatorii o caută acum pentru că ar fi principalul suspect în cazul morții marelui fotbalist. Tot ea l-ar fi găsit seara, în casă, fără puls, însă cu leziuni grave pe corp.

Dudu Georgescu a murit sărac și uitat. Singurul fotbalist român cu două Ghete de Aur a emigrat în Canada de două ori, pentru că nu și-a găsit locul în România și nici România nu l-a căutat.

Avea 76 de ani și un palmares cât 10 vieți. A marcat 47 de goluri într-un singur campionat. Așa a câștigat a doua gheată de aur în 1977.