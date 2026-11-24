De la piese pentru Toyota la motoare pentru drone militare: cum se reorientează industria auto japoneză spre apărare

3 minute de citit Publicat la 09:55 24 Noi 2026 Modificat la 09:55 24 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ani la rând, compania japoneză Aster și-a câștigat existența furnizând piese pentru mașinile Toyota. Acum însă, cu industria auto a Japoniei sub presiunea tot mai mare a concurenței chineze, firma și-a găsit o nouă nișă, tehnologia de apărare, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Aster produce motoarele electrice care echipează dronele construite de Anduril, companie americană de tehnologie militară. Deși a intrat în sectorul apărării abia anul trecut, firma japoneză obține deja de aici o zecime din venituri.

„Dronele reprezintă o afacere mult mai bună”, spune directorul companiei, Takenobu Hongo, despre noua orientare a firmei. Vorbim despre un domeniu privit multă vreme cu reticență în Japonia, o țară marcată de decenii de pacifism.

„În acest moment, pentru noi, motoarele destinate industriei auto nu sunt foarte profitabile”, recunoaște Takenobu Hongo.

Schimbarea de direcție a celor de la Aster nu este un caz izolat. Ea face parte dintr-un efort al autorităților de la Tokyo de a-i atrage pe numeroșii furnizori din industria auto în cea mai amplă consolidare militară a Japoniei de după Al Doilea Război Mondial.

Guvernul speră că, folosind lanțurile de aprovizionare care există deja, transformarea Japoniei în materie de securitate se va face mai repede.

Țara își întărește apărarea în fața amenințărilor venite din partea a trei vecini care dețin arme nucleare: China, Rusia și Coreea de Nord.

Efortul de reînarmare este susținut și de Statele Unite, principalul partener de securitate al Japoniei, care le cere aliaților să cheltuiască mai mult pe armată.

Pentru industria auto japoneză, care a fost cândva lider mondial, această consolidare militară este și o șansă importantă de diversificare.

Potrivit Asociației Producătorilor de Automobile din Japonia, fabricile din țară au produs în 2025 cu aproape 900.000 de vehicule mai puțin decât în urmă cu un deceniu.

Guvernul condus de Sanae Takaichi a promis că va prezenta, până la sfârșitul anului, o nouă strategie de securitate. Aceasta include un plan pentru reconstruirea industriei de armament, desființată după înfrângerea Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Planul se sprijină pe forța industrială a țării. Chiar dacă industria auto a pierdut teren în ultimii ani, Japonia rămâne al treilea cel mai mare producător de vehicule din lume.

Industria fabrică peste opt milioane de vehicule pe an, susține unul din zece locuri de muncă și implică aproximativ 70.000 de companii care produc o gamă foarte variată de componente.

Pontus Haggstrom, consultant pentru industria auto și fost director al Stellantis Japan, explică faptul că abilitățile apreciate în producția de mașini, precum precizia, fabricarea componentelor electronice și controlul calității, contează și în producția de armament.

„De asemenea, această industrie știe cum să fabrice produse complexe, la scară largă și cu un nivel ridicat de fiabilitate”, a adăugat Haggstrom.

Argumentele pentru folosirea capacităților de producție ale Japoniei au devenit și mai puternice în condițiile în care producătorii americani de armament se chinuie să refacă stocurile golite de conflictele din Orientul Mijlociu și din Europa.

„Clienții ne spun că furnizorii lor tradiționali nu au capacitatea necesară”, a declarat Hiroko Suzuki, director al Kyowa Industrial. Compania produce componente pentru motoare auto și primește tot mai multe comenzi pentru prototipuri de motoare destinate dronelor.

Kyowa face de mult timp și componente pentru rachete, însă ponderea apărării în vânzările sale anuale a crescut vizibil. Acum ajunge la 10%, față de 3% în primăvara lui 2025.

Potrivit oficialilor și analiștilor intervievați de Reuters, această orientare spre contractele militare se limitează deocamdată, în mare parte, la producătorii de componente mai mici.

Cei trei mari constructori auto ai Japoniei, Toyota, Honda și Nissan, s-au arătat prea puțin interesați de sectorul apărării. Toți trei au în continuare operațiuni importante în China, țară care a criticat eforturile Japoniei de a-și întări armata. În plus, companiile japoneze au fost mereu prudente când vine vorba de riscurile de imagine pe care le aduce asocierea cu industria de armament.

„Poziția fundamentală a companiei, în acest moment, este că nu vom întreprinde nicio activitate legată de apărare”, a declarat Hiroyuki Ueda, unul dintre directorii de top ai Toyota, la prezentarea rezultatelor financiare, la începutul acestei luni.