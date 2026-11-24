Cum se lucrează în atelierele care produc steaguri, cu câteva zile înainte de 1 Decembrie. La Oradea se face unul lung de 50 de metri

Atelierele care produc steaguri lucrează la foc continuu pentru Ziua Națională. Vânzările au crescut cu 50%. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Se lucrează la foc continuu într-un atelier de producție a steagurilor din Oradea, cu doar câteva zile înainte de 1 decembrie, când românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Naţională. Angajatele ajung să confecționeze și 300 de drapele pe zi, iar comenzile au crescut atât de mult, încât vânzările sunt cu până la 50% mai mari față de o lună obișnuită. Cele mai multe solicitări vin de la școli și instituții, iar comanda care comandă sunt de la steaguri sunt manifestările dedicate Zilei Naționale. Printre comenzi se află și un tricolor lung de 50 metri, pregătit pentru un eveniment la care vor participa foarte mulți copii.

Tricolorul, între emoţia românilor şi munca din atelierele de producţie

Interesul crescut pentru steaguri se vede și în rândul cumpărătorilor, care au început deja pregătirile pentru 1 decembrie. Tot mai mulți vor să marcheze Ziua Națională printr-un gest simbolic: arborarea drapelului României.

"Ăsta e perfect! E perfect, da", a spus un pensionar care se afla într-un magazin cu steaguri din Oradea. Întrebat de un reporter Antena 3 CNN unde va amplasa tricolorul, acesta a răspuns: "La casă, da. Am o căsuță, așa, mai la periferie, de vacanță, cum se zice, și vreau să îl pun". Ulterior, bărbatul a mai adăugat: "Eu, când m-am întors în țară, după 25 de ani, m-a lovit așa, emoția, totdeauna tricolor, când îl văd".

Întrebată de un reporter Antena 3 CNN dacă se munceşte mult în perioada aceasta, angajata unui atelier de producţie a steagurilor a răspuns: "Foarte mult. Facem cam 50 pe zi. Iar cel mai spectaculos a fost cel de 50 de metri".

"În fiecare an, înainte de 1 decembrie, toată lumea dorește steagul României. Cresc și vânzările cu ocazia asta. ață de o perioadă normală, pot să spun acum, chiar și cu 40-50%. Ne pare, în schimb, rău că persoane fizice nu prea ne mai calcă pragul", a declarat vânzătoarea unui magazin care vinde steaguri.

Marţi, 1 decembrie, drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din România, la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf va fi amplasată o expoziţie de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30. Manifestații sunt anunțate și în alte mari orașe din țară, cu ocazia Zilei Naționale