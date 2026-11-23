Primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant circulă de luni în Bucureşti. Cum arată şi ce tarif pe kilometru are

1 minut de citit Publicat la 23:01 23 Noi 2026 Modificat la 23:01 23 Noi 2026

Primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant circulă de luni în Bucureşti. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, luni, că primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant a început să circule prin Capitală. Acesta are un tarif de 3,19 lei/km şi e dotat cu rampă de acces, sisteme de fixare și siguranță pentru scaunul rulant.

Taxiul destinat persoanelor cu handicap locomotor este disponibil pentru comenzi între orele 8.00 și 22.00.

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"Avem primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant. De azi, poate fi comandat la numărul 021/9444, între orele 8.00 și 22.00.

Tariful este cel clasic, de 3,19 lei/km. Autoturismul este dotat cu rampă de acces, sisteme de fixare și siguranță pentru scaunul rulant.

Ne ocupăm să avem un București adaptat, incluziv", a transmis PMB.

Proiectul „Mobilitate Incluzivă în Municipiul București” a fost aprobat în Consiliului General al Municipiului București în data de 13 mai 2026.

Scopul proiectului: testarea şi evaluarea nevoii de transport adaptat pentru persoanele cu dizabilități locomotorii din București.