Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, luni, că primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant a început să circule prin Capitală. Acesta are un tarif de 3,19 lei/km şi e dotat cu rampă de acces, sisteme de fixare și siguranță pentru scaunul rulant.
Taxiul destinat persoanelor cu handicap locomotor este disponibil pentru comenzi între orele 8.00 și 22.00.
"Avem primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant. De azi, poate fi comandat la numărul 021/9444, între orele 8.00 și 22.00.
Tariful este cel clasic, de 3,19 lei/km. Autoturismul este dotat cu rampă de acces, sisteme de fixare și siguranță pentru scaunul rulant.
Ne ocupăm să avem un București adaptat, incluziv", a transmis PMB.
Proiectul „Mobilitate Incluzivă în Municipiul București” a fost aprobat în Consiliului General al Municipiului București în data de 13 mai 2026.
Scopul proiectului: testarea şi evaluarea nevoii de transport adaptat pentru persoanele cu dizabilități locomotorii din București.