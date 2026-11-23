5 minute de citit Publicat la 21:55 23 Noi 2026 Modificat la 21:55 23 Noi 2026

Corveta rusă „Mercury”, aflată la cheu în portul libian Benghazi, s-a scufundat, după atacul cu drone navale. Foto: Profimedia Images

Ucraina lovește în mod regulat ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei, însă acum recunoaște un atac desfășurat mult dincolo de zona de război, şi anume în Africa de Nord, informează Politico. Este pentru prima dată când Kievul recunoaște că a lovit nave rusești atât de departe de casă.

Atacul, o încercare de a submina capacitatea Rusiei de a-și proiecta puterea în regiuni îndepărtate, scoate în evidență competența tehnologică tot mai mare a Ucrainei, dar implică, de asemenea, riscul unor repercusiuni diplomatice la adresa Kievului.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că, duminică, forțele sale au scufundat corveta rusă „Merkuri”, aflată ancorată în portul libian Benghazi. A fost lovită, de asemenea, nava rusă de transport mărfuri uscate „Angara”, despre care Kievul a susținut că era utilizată pentru transportul de armament.

Într-un alt incident, o navă de mărfuri care naviga sub pavilion rusesc a fost avariată în urma unui atac cu dronă în Golful Finlandei, sâmbătă dimineața, a anunțat Ministerul Apărării de la Helsinki. Autoritățile finlandeze au precizat că Ucraina a efectuat atacul în apele internaționale; cu toate acestea, Ucraina nu și-a asumat responsabilitatea.

"Ucraina caută instrumente suplimentare de presiune”

Ucraina și-a extins atacurile asupra țintelor rusești mult dincolo de zona de război, într-o încercare de a provoca daune mai mari Moscovei, a declarat Mikola Bielieskov, cercetător în cadrul Institutului Național de Studii Strategice al Ucrainei.

„Având în vedere că operațiunile de pe linia frontului și loviturile asupra rafinăriilor de petrol și a complexului industrial de apărare nu sunt suficiente pentru a forța inamicul să pună capăt războiului imediat și necondiționat, Ucraina caută instrumente suplimentare de presiune”, a spus el.

Operațiunea din Libia marchează prima dată când Ucraina își asumă responsabilitatea pentru o lovitură la o asemenea distanță, însă negarea acesteia ar fi fost inutilă, după ce guvernul de la Benghazi a publicat înregistrări video ale atacurilor.

Există, de asemenea, acuzații potrivit cărora forțele ucrainene sunt active de multă vreme în alte teatre de operațiuni.

La începutul acestui an, Grecia a anunțat că va demara o anchetă după ce o dronă navală încărcată cu explozibili a fost descoperită în Marea Ionică. Instituții media din Grecia și Ucraina au identificat dispozitivul ca fiind, cel mai probabil, o dronă de tip „Magura”, de fabricație ucraineană.

Sudanul, Mali și Nigerul au acuzat forțele ucrainene de operațiuni speciale de implicare în afacerile lor interne; trupele de mercenari ale Rusiei sunt prezente în toate cele trei țări. Kievul a respins categoric aceste acuzații.

„Aceste operațiuni au demonstrat agilitatea și îndrăzneala remarcabile ale serviciilor de informații de la Kiev în atacarea punctelor vulnerabile ale vastului aparat de securitate al Kremlinului și ale prezenței sale globale”, a notat organizația Carnegie Endowment for International Peace într-un raport publicat anul trecut, adăugând: „Persistența unor astfel de atacuri sugerează că Kievul va continua să caute modalități de a pedepsi Rusia dincolo de linia frontului".

Furia Libiei

În urma atacurilor de duminică, autoritățile locale libiene au depus o plângere la Națiunile Unite și au solicitat o anchetă. "Solicităm Ucrainei să ofere o explicație oficială cu privire la activitățile sale militare în Libia”, a declarat Osama Hammad, șeful guvernului libian numit de parlament.

Ucraina a precizat că operațiunea a fost desfășurată de pe mare. Potrivit SBU, o așa-numită „navă-mamă” a transportat în zonă șapte drone maritime de fabricație ucraineană, de unde au fost lansate.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat luni atacul din Golful Finlandei.

„Toate țările riverane sunt, fără îndoială, îngrijorate de acest lucru. Este o situație foarte periculoasă. Duce la o escaladare a tensiunilor în regiune”, a spus el, adăugând: „Desigur, sperăm că statele baltice își vor folosi influența pentru a convinge regimul de la Kiev să renunțe la aceste practici teroriste periculoase”.

Chiar și cei mai apropiați aliați ai Kievului își exprimă rezervele față de atacurile care vizează navele comerciale.

„Ucraina are, desigur, dreptul de a lovi ținte militare – sau ținte utilizate în scopuri militare – pe teritoriul Rusiei, pentru a slăbi atacurile rusești asupra Ucrainei”, a declarat luni ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. „În același timp, Ucraina poartă, în mod firesc, o responsabilitate aparte. Războiul nu trebuie să se extindă în Marea Baltică.”

Referitor la atacurile din Libia, Peskov a menționat că Kremlinul a „luat act de declarația [președintelui ucrainean Volodimir] Zelenski privind distrugerea navei”, dar a refuzat să facă alte comentarii.

Deși nu există nicio îndoială că „Merkury” este o navă militară, Kievul a susținut că și nava de transport a constituit o țintă legitimă.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei au demonstrat, încă o dată, că flota militară rusă și logistica acesteia nu dispun de rute sigure, nici măcar departe de Marea Neagră”, a transmis SBU. „Astfel de operațiuni speciale unice perturbă capacitățile logistice ale inamicului și obligă Rusia să plătească pentru agresiunea sa, chiar și la o distanță strategică de Ucraina".

Ucraina nu și-a asumat responsabilitatea pentru scufundarea, în luna martie, a tancului petrolier pentru GNL (gaz natural lichefiat) „Arctic Metagaz”, navă sub pavilion rus care naviga între Libia și Malta, a declarat Igor Semivolos, director executiv al think-tank-ului „Asociația pentru Studii privind Orientul Mijlociu”. Moscova susține că de vină este Kievul.

„Un tanc petrolier este o navă civilă. Un atac asupra unei astfel de nave ar ridica probleme de mediu și ar duce la plângeri depuse la Organizația Maritimă Internațională. O corvetă, în schimb, este o navă de război a agresorului, o țintă militară legitimă. Este sigur să-ți asumi responsabilitatea pentru un astfel de atac”, a explicat Semivolos.

Rusia trebuie să-şi mute transportul de GNL

Scufundarea navei „Metagaz” a transmis un semnal de avertisment Moscovei, a afirmat Sebastian Rötters, expert în sancțiuni în cadrul ONG-ului Urgewald, forțând Rusia să-și transporte GNL-ul „pe rute mai lungi și mai costisitoare”.

„Cele mai recente atacuri din apropiere de Benghazi arată că riscurile nu au dispărut”, a spus el.

Zelenski a subliniat, luni, că atacurile din Libia fac parte dintr-o campanie mai amplă, menită să determine Moscova să pună capăt războiului.

„Rusia poate simți riposta noastră din vestul Siberiei – unde îi ard rafinăriile de petrol – și până pe coasta Libiei, unde i se scufundă navele de război”, a declarat el. „Am propus Rusiei, de zeci și zeci de ori, măsuri pentru reducerea intensității luptelor. Și niciodată nu am fost noi cei care au escaladat situația.”