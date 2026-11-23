Rusia acuză o țară NATO și UE de "acțiuni ostile care sunt pe punctul de a declanșa un război deschis"

2 minute de citit Publicat la 21:57 23 Noi 2026 Modificat la 23:12 23 Noi 2026

Moscova amenință o țară NATO și UE cu războiul după ce aceasta a anunțat că își închide granița cu Rusia. Sursă foto: Getty Images

Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat luni Estonia de o serie de acțiuni ostile care sunt „pe punctul de a declanșa un război deschis”, notează Reuters. Reacția vine după ce guvernul de la Tallinn a anunțat închiderea completă a frontierei terestre cu Rusia, adaugă sursa citată.

Estonia, țară membră NATO și UE, urmează să închidă punctele de trecere a frontierei Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse începând cu data de 1 decembrie pentru cel puțin șase luni. Decizia urmează unei tentative de incendiere a unei companii estoniene din domeniul Apărării.

Oficialii de la Tallinn au acuzat serviciile de securitate ruse pentru incident. Rusia a negat implicarea în atac.

Moscova l-a convocat pe însărcinatul eston cu afaceri

Ministerul rus a publicat o declarație după ce l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova pentru a formula un protest oficial cu privire la decizia țării vecine de a închide granița.

„Diplomatului estonian i s-a spus încă o dată că astfel de acțiuni provocatoare și extrem de periculoase sunt pe punctul de a declanșa un război deschis cu Rusia”, a comunicat ministerul rus. Instituția a acuzat, de asemenea, guvernul eston că ar fi permis Ucrainei să-i folosească spațiul aerian „în mod ocult” pentru a ataca ținte rusești.

Într-o altă acuzație, diplomația rusă susține că Estonia că încearcă să obstrucționeze circulația navelor de marfă ale Moscovei în Marea Baltică, că plănuiește să interzică limba rusă și că amenință cu închiderea Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri politice și diplomatice cuprinzătoare, menite să protejeze interesele naționale ale Rusiei și drepturile legitime ale cetățenilor săi”, a amenințat ministerul de la Moscova.

Estonia neagă că ar fi permis Ucrainei să-i folosească spațiul aerian pentru atacuri pe teritoriul rus

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei a negat că ar permite utilizarea teritoriului său pentru operațiuni militare ucrainene.

„Deși, în general, nu comentăm și nu ne implicăm în narațiunile de propagandă rusești, în acest caz putem reitera faptul că Estonia nu a permis niciodată și nu va permite niciodată ca teritoriul său să fie folosit pentru operațiuni militare de către o altă țară”, a afirmat ministerul de la Tallinn.

Rusia acuză de mult timp Estonia și alte state NATO din regiunea Mării Baltice că permit dronelor ucrainene să le utilizeze spațiul aerian. Presa internațională a relatat incidente în care dronele ucrainene au pătruns în spațiul aerian al NATO. Kievul susține că astfel de incidente reprezintă o consecință a activității sistemelor de bruiaj operate de Rusia.

Într-o declarație făcută la Berlin, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comentat situația din Estonia și a menționat și incursiunea de săptămâna trecută a rachetelor rusești în Polonia. Rutte a spus că NATO monitorizează aceste evenimente și a reiterat că alianța dispune de opțiuni pentru a răspunde.

„Observăm situații în Polonia și Estonia. În ceea ce privește domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacitățile noastre de descurajare și apărare și vom face modificări acolo unde este necesar”, a asigurat el.