Surpriză înainte de prezidențialele din Franța: Le Pen scade în sondaje, un nou lider al dreptei urcă puternic. Cine e David Lisnard

Surpriză înainte de prezidențialele din Franța: Le Pen scade în sondaje, David Lisnard urcă puternic. Sursa foto: Profimedia

Un nou sondaj din Franţa, realizat de Toluna-Harris Interactive înaintea alegerilor prezidenţiale din 2027, arată o scădere a intențiilor de vot pentru Marine Le Pen și o ascensiune neașteptată a primarului din Cannes, David Lisnard, care urcă pe locul al treilea, la egalitate cu Raphaël Glucksmann, informează L’Express. Pe primele două locuri sunt Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon.

Cuvântul cheie al acestor alegeri prezidențiale rămâne „schimbare”, un termen menționat de alegători mai mult ca niciodată în ultimul barometru Toluna-Harris Interactive-M6-RTL. Și schimbarea are acum un nume: David Lisnard.

Sursa foto: captură L’Express

Iată candidatul neașteptat, cel care a făcut cele mai multe progrese în două săptămâni, câștigând două-trei puncte, pentru a se afla acum la egalitate cu Raphaël Glucksmann pe locul trei. Ambii candidați sunt creditați cu 11-12%.

Va fi primarul orașului Cannes „Zemmour-ul anului 2027”, cum a spus un apropiat al lui Édouard Philippe, cu o ascensiune spectaculoasă care în cele din urmă se va prăbuși ca un sufleu?

Deocamdată, cifrele sunt în favoarea sa: banii curg (aproximativ 7 milioane de euro, potrivit unui ales, în timp ce republicanii se chinuie să-și mărească fondurile), iar 9.000 de persoane s-au înscris deja pentru mitingul său de la Lyon din 13 decembrie, mai notează sursa amintită.

Marine Le Pen, în scădere

Marine Le Pen a înregistrat o scădere (-3 până la -5 puncte procentuale), care, potrivit lui Jean-Daniel Lévy, director adjunct al Tolunacorporate, poate fi explicată în două moduri: în timp ce electoratul său principal rămâne stabil, alegătorii care erau indeciși în trecut sunt și mai ezitanți. În plus, concurența sporită (cu prezența lui David Lisnard și Eric Zemmour) este oarecum în detrimentul candidatului Adunării Naționale.

Jean-Luc Mélenchon continuă să fie un al doilea loc solid, menținându-și avantajul confortabil față de rivalii săi. Candidatul din La France Insoumise are un avans de cel puțin șapte puncte față de candidatul de pe locul trei.

Intențiile de vot ale lui Edouard Philippe și Gabriel Attal au scăzut cu două puncte procentuale față de ultimul sondaj (și chiar cu trei până la cinci puncte procentuale față de penultimul). Fie că se ia în considerare o candidatură solo de centru-dreapta sau o competiție cu Gabriel Attal, primarul orașului Le Havre se află pe locul cinci, cu 9 până la 10% din intențiile de vot.

Cât despre candidatul Renașterii, acesta este creditat cu 4% (în scenariul cu Edouard Philippe) până la 7% (în scenariul în care este unicul candidat centrist). Testat pentru prima dată în acest sondaj, Teddy Riner obține 4 până la 5% din intențiile de vot, mai bine decât Eric Zemmour (3 până la 4%). Cel mai recent candidat, Dominique de Villepin , are un motiv (nu mult mai mult) să fie optimist: începând cursa cu 1 până la 2%, are mai mult loc de câștigat decât de pierdut.

Votul „da” merge prost

Schimbare, cu siguranță, dar și frică. Teamă de două cifre. Aici ar putea fi marea neînțelegere a anului 2027: coluziunea dintre dorința de ceva nou și dorința principală de a elimina pe cineva.

Un indicator de la Toluna Harris Interactive merită atenție: motivația din spatele alegerii pe baza afilierii la un partid. Trei sferturi dintre susținătorii Renaissance, LR și RN citează cel mai adesea „dorința de a-l împiedica pe Jean-Luc Mélenchon să se califice pentru al doilea tur” ca principal motiv pentru alegerea unui candidat.

Cei ai LFI plasează „dorința de a o împiedica pe Marine Le Pen să se califice pentru al doilea tur” în fruntea listei.

Votul „da” se desfășoară cu dificultăți. Sprijinul este în primul rând o alegere implicită. Acest lucru este valabil mai ales pentru susținătorii ecologiști, care citează „onestitatea” candidatului drept motivația lor principală, tocmai în momentul în care Marine Tondelier demonstrează că onestitatea sa intelectuală este extrem de inconsistentă.

Așa se desfășoară alegerile din 2027. Nu mai este vorba de o schimbare în cadrul continuității, ci de o schimbare fără satisfacție. Această deconectare ar putea prefigura o perioadă post-prezidențială periculoasă, au încheiat jurnaliştii francezi de la L’Express.