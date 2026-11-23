Grecia cere Marii Britanii să-i dea înapoi comorile vechi de 2.500 ani. Mitsotakis: Partenonul nu a fost construit ca să fie dezmembrat

2 minute de citit Publicat la 18:41 23 Noi 2026 Modificat la 18:41 23 Noi 2026

Sculpturile se află la Muzeul Britanic. Foto: Getty Images

Niciun acord privind returnarea sculpturilor de pe Partenon nu poate implica recunoașterea dreptului de proprietate al unei părți străine, a declarat luni premierul Kyriakos Mitsotakis, reiterând faptul că reunificarea acestora la Atena rămâne un obiectiv național nenegociabil, informează Ekathimerini.com.

Cu prilejul inaugurării vechiului Muzeu al Acropolei, chiar pe Acropole, Mitsotakis a afirmat că disputa nu reprezintă doar o revendicare juridică asupra unor artefacte individuale, ci o chestiune ce ține de restaurarea unui monument care a fost fragmentat.

„Partenonul nu a fost construit pentru a fi dezmembrat”, a spus el, argumentând că sculpturile sale au fost concepute ca un întreg unitar și ar trebui expuse împreună, în locul pentru care au fost create.

Mitsotakis a descris returnarea acestora drept un „obiectiv național major și nenegociabil”, afirmând că Grecia urmărește să restaureze un monument lăsat incomplet în urma îndepărtării unor părți din decorul său sculptural.

„Nu se poate ajunge la nicio soluție și la niciun acord dacă acestea recunosc un drept de proprietate străin”, a declarat el. „Partenonul a fost creat ca un întreg unitar și așa trebuie să rămână pentru totdeauna.”

Ce sunt Sculpturile Partenonului

Sculpturile, cunoscute în Marea Britanie sub numele de „Marmurele lui Elgin”, includ secțiuni din friza Partenonului, panouri în relief și figuri care au împodobit odinioară templul vechi de 2.500 de ani de pe Acropole. Acestea au fost îndepărtate la începutul secolului al XIX-lea de către Lordul Elgin – pe atunci ambasador britanic în Imperiul Otoman, într-o perioadă în care Grecia se afla sub stăpânire otomană – și duse în Marea Britanie. Guvernul britanic le-a achiziționat în 1816, acestea devenind ulterior parte a colecției British Museum.

Grecia a solicitat în repetate rânduri returnarea lor la Atena, argumentând că au fost luate în mod ilegal și că ar trebui reunite cu sculpturile rămase, expuse la Muzeul Acropolei. British Museum susține, în schimb, că Elgin le-a dobândit în mod legal, cu permisiunea autorităților otomane, și că acestea fac parte din colecția sa.

Vechiul Muzeu al Acropolei revine în circuitul turistic

Redeschiderea Vechiului Muzeu al Acropolei, situat pe Acropolă, lângă Partenon, marchează revenirea acestuia în circuitul public după aproape 19 ani. Colecțiile sale au fost transferate la noul Muzeu al Acropolei, iar clădirea istorică a fost, ulterior, închisă. Mitsotakis a declarat că guvernul a decis să restaureze clădirea și să o integreze în situl arheologic, în loc să o lase să servească drept spațiu de depozitare și birouri.

Noul Muzeu al Acropolei, proiectat de arhitectul elvețian Bernard Tschumi în colaborare cu arhitectul local Michael Photiadis, a fost deschis publicului în 2009. Situat la poalele Acropolei, acesta a fost construit, parțial, pentru a oferi un cadru adecvat sculpturilor rămase la Atena și pentru a susține argumentele Greciei în favoarea restituirii pieselor aflate la Londra.

Mitsotakis a precizat că guvernul continuă, de asemenea, lucrările de restaurare a zidurilor Acropolei și îmbunătățirea accesului către platoul estic, precum și a facilităților destinate vizitatorilor cu dizabilități. El a descris redeschiderea muzeului ca parte a unui demers mai amplu de integrare a sitului arheologic în viața cotidiană a orașului.