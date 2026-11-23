2 minute de citit Publicat la 18:04 23 Noi 2026 Modificat la 18:04 23 Noi 2026

Premierul ungar Peter Magyar. Foto: Getty Images

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat luni că va vizita în curând în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei pentru a-și arăta sprijinul față de minoritatea maghiară care trăiește în această regiune, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

Tratamentul acordat etnicilor maghiarilor din Transcarpatia a fost o sursă recurentă de tensiune între Kiev și Budapesta, care s-a plâns că Ucraina restricționează drepturile culturale, educaționale și lingvistice ale minorității.

Actualul premier al Ungariei a adoptat o atitudine mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orban, și a anunțat în octombrie că a convenit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună relațiile bilaterale pe o nouă bază.

Totuși, Peter Magyar a declarat de mai multe ori că Ungaria nu va trimite arme în Ucraina și a cerut să se facă progrese în privința respectării drepturilor minorității.

''Niciun prim-ministru maghiar nu a vizitat maghiarii din Transcarpatia de la începutul războiului. Aceasta se va schimba în curând când mă voi întoarce în Transcarpatia în calitate de prim-ministru, după 2024'' (când era în opoziție n.r.), a declarat premierul Magyar în Parlament.

Regiunea Transcarpatia se află în Munții Carpați și se învecinează cu patru state membre ale UE: Ungaria, România, Slovacia și Polonia.

Peter Magyar și-a reiterat de asemenea opinia că negocierile privind bugetul UE și discuțiile despre suportul financiar european pentru Ucraina ar trebui tratate separat.

''Există forțe politice care și-ar dori ca negocierile să se concentreze pe modul în care următorul buget pe 7 ani al Uniunii Europene se raportează la finanțarea Ucrainei... punctul de vedere al guvernului maghiar este clar; cele două trebuie tratate separat'', a spus șeful executivului de la Budapesta.

Peter Magyar a spus că va discuta despre următorul buget al UE cu colegii săi din Cehia, Polonia și Slovacia în cadrul unei reuniuni mai târziu în cursul zilei de luni, la Bratislava. El a adăugat că Ungaria nu poate accepta cea mai recentă propunere pentru următorul buget al UE a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, publicată sâmbătă.

La începutul acestei luni, cancelarul german Friedrich Merz a spus că vrea ca noul buget al UE, care începe din 2028, să se concentreze pe creșterea cheltuielilor pentru apărare și competitivitate, dar și să asigure că toate țările UE contribuie la sprijinirea Kievului.

Prim-ministrul slovac Robert Fico l-a acuzat atunci pe cancelarul Merz de ''șantaj'' pentru că a legat sprijinul financiar pentru Ucraina de discuțiile despre bugetul UE.

În decembrie 2025, UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Slovacia, Cehia și Ungaria au decis să nu participe și au semnalat că nu vor lua parte la niciun alt nou împrumut.