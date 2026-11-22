„Marea pensionare” va îngropa sistemul de pensii? Șefa Casei Naționale de Pensii explică ce se va întâmpla după 2030

3 minute de citit Publicat la 08:00 22 Noi 2026 Modificat la 08:00 22 Noi 2026

În 2026, în România este aproape egalitate între numărul de pensionari şi totalul angajaţilor. În prezent, sunt 10 salariaţi la 9 seniori. Foto: Getty Images

Președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, a declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că ieșirea la pensie a generației „decrețeilor” nu provoca colapsul sistemului public de pensii. Șefa CNPP a spus că foarte mulți dintre aceștia au muncit zeci de ani în străinătate, așa că indemnizația lor va fi completată cu ce au contribuit în alte state europene, iar venitul plătit de România „va fi mai mic”.

Generația „decrețeilor”, adică cei care s-au născut începând cu finele anului 1966 - 1967, după decretul 700 emis de regimul comunist, începe să iasă la pensie anticipată în 2027.

Între 1967 şi 1972 s-au născut peste 2 milioane de copii. Având în vedere că vârsta de pensionare care se va aplica „decreţeilor” este, potrivit legislaţiei actuale, de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, reiese că aproximativ 1,8 milioane de români vor ieşi la pensie, la limită de vârstă, în primii 5-6 ani de după anul 2030.

În condițiile în care și în România, ca și în multe alte state europene și nu numai, criza demografică se accentuează, numeroși economiști și experți au avertizat că acest număr mare de pensionari vor pune o presiune uriașă pe sistemul public de pensii din România, dar și pe piața muncii.

Totuși, șefa Casei Naționale de Pensii spune că sistemul va funcționa. Ea a spus că a analizat acest aspect, alături de Banca Mondială, iar rezultatul a fost că presiunea pe sistemul de pensii publice din România va fi mică.

Valentina Robu a spus că mulți dintre cei care fac parte din generația „decrețeilor” au muncit în străinătate și au contribuit la sistemul de pensii din alte state europene.

„Sistemul de pensii va funcționa. Știu că s-a vehiculat în presă foarte mult și despre intrarea în sistem a decrețeilor. Haideți să vin și eu aici cu o clarificare.

Decrețeii ar fi undeva la 3.000.700, da? În momentul în care am lucrat la reforma sistemului de pensii și am făcut analize împreună cu cei de la Finanțe, am avut consultanța celor de la Banca Mondială, care au solicitat tot felul de informații vizavi și de acest segment.

Am constatat că din analiza, din analiza datelor pe care le avem la dispoziție, și mă refer la ce avem noi în declarația 112, că din 3.000.700, undeva la 1.000.000 de decreței sunt în sistem. Cei care sunt în sistem au vechime undeva de la o lună până la 26 de ani.

Adică sunt foarte mulți care au doar 5 ani, doar 7 ani sau doar 9 ani, semn că foarte mulți din această categorie au lucrat afară și momentul în care vor veni la pensie, calculul se va face strict pe ce au contribuit în România, astfel că venitul care va fi plătit din sistemul de pensii românesc va fi mai mic, dar va fi completat cu ce au contribuit în alte state europene”, a spus Valentina Robu.

Anul acesta s-au împlinit 60 de ani de la decretul 770, prin care nașterea a devenit o obligație de stat. Prin acest act normativ, accesul la întrerupere de sarcină la cerere a fost interzis și accesul la contraceptive a fost restricționat drastic. Peste 10.000 de femei au murit în urma avorturilor clandestine.

În 2026, în România este aproape egalitate între numărul de pensionari şi totalul angajaţilor. În prezent, sunt 10 salariaţi la 9 seniori.

Cei mai mulți angajați, raportat la numărul de pensionari, se află în orașele mari. În București sunt 10 salariați la 4 pensionari. La fel și în Ilfov. Urmează Cluj și Timiș, însă sunt zone din țară unde numărul de pensionari îl depășește cu mult pe cel al angajaților. De exemplu în Vaslui și Neamț, si Teleorman, unde sunt 10 salariați la 14 pensionari.

Statul plătește lunar peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Iar plățile vin din contribuţiile celor activi sau din împrumuturi.

Populaţia ţării a înregistrat, la început de an, un spor negativ, numărul deceselor fiind de două mai mare decât cel al născuţilor-vii, potrivit Institutului Național de Statistică.