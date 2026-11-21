Un sat din Suffolk a votat să „iasă din Marea Britanie” din cauza planurilor de a-i caza pe solicitanții de azil în apropiere

3 minute de citit Publicat la 23:48 21 Noi 2026 Modificat la 23:48 21 Noi 2026

sursa foto: Getty

Locuitorii unui sat din comitatul Suffolk au votat să „iasă din Marea Britanie”, într-un referendum organizat ca răspuns la planurile guvernului de a caza 930 de solicitanți de azil într-o fostă bază militară din apropiere, scrie The Guardian.

Aproximativ 500 de locuitori din Barnham aveau drept de vot la referendumul simbolic de sâmbătă. Au fost 257 de voturi pentru independență, 16 împotrivă și un buletin anulat.

După vot, Helen Beck, președinta Asociației Locatarilor din Barnham, a spus că steagul satului va înfățișa o pasăre a ogorului pe un „fundal albastru de Suffolk”.

Baza RAF Barnham a fost unul dintre cele trei terenuri ale Ministerului Apărării desemnate în iunie de guvern drept posibile locații pentru noi centre de cazare a solicitanților de azil.

Un referendum similar a avut loc în septembrie la Piddington, în comitatul Oxfordshire, unde locuitorii au votat de asemenea să iasă din Marea Britanie, pe fondul planurilor de a caza peste 1.000 de migranți într-o altă fostă bază militară.

La Barnham, planurile au provocat proteste în fața bazei. Referendumul i-a întrebat pe locuitori dacă susțin obținerea statutului de „dependență a Coroanei”, un sistem asemănător celui din Jersey, Guernsey și Insula Man.

John Bauer, președintele consiliului parohial, a spus că acest statut ar permite satului să „rămână loial Coroanei”, dar să iasă de sub jurisdicția Ministerului de Interne (Home Office).

Pe când era în opoziție, Partidul Laburist a criticat politica conservatorilor de a caza solicitanții de azil în baze militare. Odată ajuns la guvernare, partidul a făcut însă cale întoarsă. Și conservatorii și-au schimbat poziția, iar Kemi Badenoch le-a transmis sătenilor nemulțumiți că „Partidul Conservator este de partea voastră”.

„Știm că problema ambarcațiunilor trebuie să înceteze și avem un plan ca să o oprim”, a declarat ea vineri.

La începutul acestei luni s-a anunțat că firma de construcții Kier va proiecta noua tabără de la RAF Barnham.

Înaintea votului de sâmbătă, deputatul local, laburistul Peter Prinsley, a spus că se opune amenajării bazei. Prinsley a afirmat că planurile seamănă cu un „lagăr de concentrare” și a avertizat că autorizația de construire ar putea fi greu de obținut, din cauza îngrijorărilor de mediu legate de speciile rare din zonă, în special pasărea ogorului, mai ales că alte cereri de construire din apropiere au fost respinse în trecut.

„Acesta este un referendum simbolic”, a spus Prinsley. „Nu va produce un rezultat obligatoriu. Mă aștept ca (rezultatul) să fie covârșitor în favoarea statutului de dependență a Coroanei. Sunt 500 de alegători, așa că mă aștept să fie 500 la zero”.

El a adăugat că guvernul „face foarte multe pentru a rezolva problema migrației ilegale” și a subliniat că migrația netă ar putea scădea „mai mult sau mai puțin la zero până la sfârșitul anului”.

A spus însă că nu crede că „taberele militare mari, din locuri izolate, vor fi vreodată potrivite pentru repartizarea persoanelor care cer azil. Adevărul este că oamenii care ajung aici cu bărci mici nu sunt migranți ilegali. Sunt oameni care cer azil. Adversarii noștri politici i-au descris pe acești oameni drept «ilegali, infractori, violatori» și tot felul de lucruri care nu sunt. Sunt doar oameni care au ajuns aici cu bărci mici. Guvernul preia controlul asupra acestei probleme, dar este o problemă complicată”.

Prinsley a declarat că terenul propus la Barnham are probleme specifice, care l-ar putea face nepotrivit.

„Este un loc izolat, fără acces pietonal, aflat pe un drum principal foarte periculos. Când era folosit drept cazare militară, pe acel drum au avut loc accidente grave. Este, de asemenea, o zonă de interes științific special, pentru că este locul în care cuibărește pasărea ogorului, ceea ce va face orice cerere de autorizație foarte dificilă, chiar și una a guvernului, pentru că acestea sunt protecții la nivel mondial”, a precizat acesta.

El a sugerat că „clădirile de birouri dezafectate din unele orașe mari” ar putea fi locuri mai potrivite pentru cazarea solicitanților de azil, pentru că acolo sunt disponibile mai multe servicii.

„Pare un lagăr de concentrare”, a adăugat Prinsley. „Nu pare un loc care să aibă o abordare plină de compasiune față de oamenii care fug de persecuție și ale căror cereri de azil sunt în curs de procesare”.

El a mai spus că criticile legitime la adresa planurilor au fost deturnate de partidele de opoziție, care urmăresc să „ațâțe conflictele rasiale”.

„Recunoaștem intensitatea sentimentelor din comunitățile locale și ascultăm cu atenție îngrijorările exprimate. Guvernul lucrează la o repartizare mai echitabilă a centrelor de cazare pentru solicitanții de azil în toată țara, cu economii de peste un miliard de lire sterline de la alegeri încoace. Asta include închiderea tuturor hotelurilor pentru solicitanții de azil și trecerea la alte forme de cazare, inclusiv în foste baze militare. Acestea sunt concepute să fie autonome, cu pază permanentă și camere de supraveghere, pentru a reduce impactul asupra comunităților locale”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat.