Soluția pentru a reduce prețul la energie și emisiile de CO2: „Nu mai pierdeți timpul și faceți ce trebuie”

2 minute de citit Publicat la 22:55 21 Noi 2026 Modificat la 22:55 21 Noi 2026

Există deja aproximativ 30 de milioane de pompe de căldură instalate în locuințe din Europa. Foto: Getty Images

Pompele de căldura sunt soluția cea mai la îndemână pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și pentru a proteja Europa de fluctuațiile prețurilor la combustibili, potrivit unei analize a Asociației Europene a Pompelor de Căldură (EHPA). Instalarea pompelor de căldură în toate clădirile și folosirea lor pe scară largă în industrie ar reduce emisiile de CO2 cu aproximativ 600 de milioane de tone anual, relatează Euronews.

„Liderii trebuie să nu mai piardă timpul în timp ce lumea arde și să facă ceea ce trebuie. Pompele de căldură reduc deja emisiile și oferă protecție împotriva fluctuațiilor prețurilor combustibililor fosili”, a spus Paul Kenny, directorul general al EHPA.

O nouă analiză realizată de Asociația Europeană a Pompelor de Căldură (EHPA) a concluzionat că instalarea pompelor de căldură în toate clădirile și în „procesele industriale compatibile”, alimentate cu energie regenerabilă, precum cea solară și eoliană, ar evita emiterea a aproximativ 600 de milioane de tone de CO2.

Cantitatea semnalată este mai mare decât emisiile anuale ale Germaniei, cea mai mare economie a Uniunii Europene, sau decât emisiile cumulate ale celor mai mici 17 state membre ale UE.

Ce sunt pompele de căldură și de ce reduc emisiile de CO2

În funcție de model, pompele de căldură captează energia din aer, apă sau sol și o transformă în căldură sau aer rece, în loc să ardă combustibili fosili la locul de utilizare.

Acestea funcționează într-un mod asemănător frigiderelor, dar în sens invers, folosind un agent frigorific care se transformă într-un gaz fierbinte prin comprimare.

Acest gaz fierbinte transferă căldura către sistemul de încălzire centrală, încălzind locuința. Ulterior, gazul se răcește și revine în stare lichidă, fiind pregătit să reia ciclul.

Pentru fiecare kilowatt-oră (kWh) de electricitate consumat, pompele de căldură furnizează, de regulă, între trei și patru kWh de energie termică.

Potrivit EHPA, fiecare pompă de căldură instalată într-o locuință înlocuiește, în medie, consumul a aproximativ 1.100 de metri cubi de gaz și previne emisia a două tone de CO2 pe an, dacă mica cantitate de electricitate necesară funcționării sale provine din surse regenerabile.

Există deja aproximativ 30 de milioane de pompe de căldură instalate în locuințe din Europa. Trei milioane au fost instalate doar în 2025.

Tehnologia pompelor de căldură a fost prinsă într-un „val de dezinformare” referitor la capacitatea acestora de a funcționa la temperaturi scăzute, la zgomotul pe care îl produc și la posibilitatea instalării lor în clădiri vechi.

„Schimbarea climatică nu așteaptă”

Directorul general al EHPA îi îndeamnă pe liderii europeni să aleagă această soluție pentru că este dovedit că „funcționează” și are și avantajul de a proteja Europa de fluctuațiile prețurilor la combustibili.

„Schimbarea climatică nu așteaptă și nu ar trebui să o facem nici noi”, a spus Paul Kenny, directorul general al EHPA.

Directorul general al EHPA a adăugat că statele trebuie să faciliteze instalarea pompelor de căldură în toate clădirile și în sectoarele industriale care funcționează la temperaturi scăzute, prin asigurarea unor ajutoare financiare inițiale, a unei electricități curate și accesibile și a unei conectări „fără probleme” la rețeaua electrică.