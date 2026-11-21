Avionul de lux primit cadou de Trump din Qatar a doborât două recorduri la întoarcerea din China

3 minute de citit Publicat la 22:05 21 Noi 2026 Modificat la 22:05 21 Noi 2026

Aeronava a zburat la o altitudine de aproximativ 10.000 de metri și a avut o viteză medie de 926 km/h. Foto: Getty Images

Avionul de lux Boeing 747-8, pe care Donald Trump l-a primit cadou de la Qatar, a făcut istorie, la întoarcerea din Shenzhen (China), a anunțat Casa Albă. Aeronava a doborât două recorduri: a decolat cu o greutate apropiată de limita maximă admisă pentru un Boeing 747-8 comercial și a zburat 15 ore fără realimentare, potrivit simpleflying.com.

Aeronava, care zboară în prezent sub denumirea de VC-25B, a decolat din Shenzhen la data de 19 noiembrie, ora locală 5:54 PM, și a aterizat la baza militară Andrews la ora locală 20:01, fără să facă o oprire pentru realimentare.

La bord se afla președintele american Donald Trump, care se întorcea de la summitul APEC.

Aeronava a zburat la o altitudine de aproximativ 10.000 de metri și a avut o viteză medie de 926 km/h, trecând deasupra unor orașe precum Shanghai, Tokyo, insula Shemya, Winnipeg și Cleveland.

Trump a estimat durata zborului la aproximativ 14 ore și jumătate și a spus că, în mod normal, călătoria durează aproape 20 de ore, cu o oprire pentru realimentare. Președintele american a spus că echipamentele mai noi au redus din timpul de zbor.

Cum se compară cu modelul 747-8i

VC-25B are la bază modelul 747-8i. Acesta din urmă are o greutate maximă admisă la decolare de 447.694 kg, potrivit publicației TWZ.

Pentru acest tip de aeronavă este menționată frecvent o autonomie de zbor de 15-16 ore.

Distanța parcursă, de 13.890 km, se încadrează în limita celor aproape 14.446 km indicate de Boeing pentru un avion comercial 747-8i.

Comparația are însă anumite limite. Aeronava VC-25B este probabil mult mai ușoară decât un avion de linie încărcat la capacitate maximă, chiar și cu rezervoarele pline.

Este posibil să fi fost instalate rezervoare suplimentare în timpul conversiei, astfel că autonomia sa maximă reală rămâne neclară. Prin urmare, recordurile arată că aeronava a funcționat aproape de limita superioară a capacităților sale, nu că ar fi depășit parametrii pentru care a fost proiectată.

„VC-25B a efectuat cea mai grea decolare din istoria Forțelor Aeriene, cu o greutate de 450 de tone, și a realizat cel mai lung zbor fără escală efectuat vreodată de Air Force One, cu o durată de aproape 15 ore”, potrivit unui comunicat înmânat jurnaliștilor care au însoțit delegația americană în China.

Cât costă programul VC-25B

VC-25B nu poate fi realimentat în timpul zborului.

Nici celelalte două avioane VC-25B, pe care Boeing are contract să le livreze, nu vor putea face acest lucru. Potrivit TWZ, cerința a fost eliminată în 2017, ca măsură de reducere a costurilor.

În schimb, noua aeronavă de comandă E-4C, construită pe baza aceluiași model 747, va păstra această capacitate. Cele două avioane VC-25A, aflate deja la o vârstă înaintată, pot fi realimentate în aer, însă numai în situații de urgență. Acestea au făcut o oprire în Alaska pentru realimentare în timpul zborului de întoarcere din această călătorie.

Cerințele privind autonomia de zbor sporesc îngrijorările. Cerința inițială pentru VC-25B era de aproximativ 13.000 km, dar ulterior a fost redusă la circa 10.000.

În schimb, fișa tehnică a Forțelor Aeriene indică o autonomie de aproximativ 12.594 km pentru VC-25A. TWZ concluzionează că, dacă noile avioane nu vor depăși cu mult valoarea revizuită, nu vor putea efectua acest traseu fără escală. Publicația indică drept posibilă cauză greutatea suplimentară a sistemelor de protecție împotriva efectelor unui atac nuclear, a sistemelor defensive și a echipamentelor specializate.

Simple Flying estimează costul programului VC-25B la 5,3 miliarde de dolari, sumă determinată de necesitatea protecției împotriva impulsurilor electromagnetice, a sistemelor de evitare a rachetelor și a comunicațiilor securizate la nivel global.

Vizita lui Donald Trump în China a dus toate cele trei aeronave prezidențiale 747 în Asia. VC-25B, vopsită în schema de culori roșu, alb și albastru preferată de Trump, l-a transportat pe președinte.

Cele două avioane VC-25A mai vechi, cu numerele de înregistrare 82-8000 și 92-9000, au însoțit-o, iar toate trei au fost văzute împreună la Manila.

Un al doilea avion însoțește în mod obișnuit aeronava prezidențială pentru a servi drept rezervă în cazul unei defecțiuni tehnice, însă nu se știe dacă și cel de-al treilea avion a continuat drumul spre China.

Aeronava dăruită de Qatar președintelui Donald Trump a ajuns la baza militară Andrews pe 19 iunie și va fi folosită până la livrarea modelului VC-25B pe termen lung.

A debutat ca Air Force One pe 1 iulie, când l-a transportat pe președinte în Dakota de Nord. Forțele Aeriene au acceptat aeronava cu mai puțin de două luni înainte. L3Harris a finalizat conversia în 10 luni, iar TWZ arată că există încă întrebări importante privind capacitatea avionului de a îndeplini toate cerințele pentru deplasarea președintelui SUA. Oficialii și compania care a realizat conversia susțin însă că problemele au fost rezolvate.

Costul final al modificărilor nu a fost făcut public, estimările inițiale indicând o sumă mai mică de 400 de milioane de dolari.