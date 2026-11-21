Nicoleta Pauliuc, contestatara lui Bolojan, a fost demisă de la șefia Organizației Femeilor Liberale. Ea acuză o „răfuială politică”

2 minute de citit Publicat la 19:39 21 Noi 2026 Modificat la 19:39 21 Noi 2026

Senatoarea și prim-vicepreședinta PNL, Nicoleta Pauliuc. Foto: Facebook

Biroul Politic Național al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) a votat, sâmbătă, pentru demiterea senatoarei Nicoleta Pauliuc din funcția de președintă, relatează News.ro. Principalul motiv a fost „lipsa implicării, a activităţii susţinute şi a coordonării la nivel naţional a OFL”. Însă, Pauliuc susține că nu a greșit cu nimic, că este victima unei „răfuieli politice”, după ce a votat pentru Guvernul Veștea, iar decizia Biroului Politic nu este validă. „Președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite”, a spus senatoarea PNL pe Facebook.

Biroul Politic Național al OFL a decis, în ședința de sâmbătă, demiterea Nicoletei Pauliuc din funcția de președintă cu 42 de voturi „pentru”.

„Biroul Politic Naţional al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL), reunit sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în format fizic şi online, a aprobat, prin vot secret, demiterea din funcţia de preşedinte OFL a doamnei Nicoleta Pauliuc.

Din cele 45 de voturi exprimate, 42 au fost în favoarea propunerii de demitere, două împotrivă şi un vot a fost consemnat ca nul (abţinere).

Principalul motiv care a stat la baza acestei decizii îl reprezintă lipsa implicării, a activităţii susţinute şi a coordonării la nivel naţional a Organizaţiei Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizaţiilor judeţene”, a transmis OFL într-un comunicat de presă.

OFL a precizat, în comunicatul citat, că în ultimele trei lui, cele trei prim-vicepreședinte ale organizației, Geanina Pistru-Popa, Arina Moş şi Mihaela Suciu, alături de secretara generală OFL, Stela Firu, au susţinut reluarea dialogului şi a activităţilor organizaţiei, prin întâlniri cu reprezentantele filialelor din ţară.

Astfel, au fost organizate trei întâlniri succesive: în 20 septembrie, în 30 octombrie – 1 noiembrie şi în 21 noiembrie – şedinţa Biroului Politic Naţional OFL.

În comunicat se precizează că, la niciuna dintre cele trei convocări, Nicoleta Pauliuc nu a participat la dialogul cu reprezentantele organizaţiilor din ţară.

„Organizaţia Femeilor Liberale are nevoie de activitate, de dialog permanent şi de o echipă care construieşte împreună. Nu ne dorim dezbinare, ci o organizaţie în care fiecare femeie este ascultată, respectată şi implicată. Este momentul să trecem de la dialog la acţiune”, au declarat Geanina Pistru-Popa, Arina Moş şi Mihaela Suciu, prim-vicepreşedinţi ai OFL.

Reacția senatoarei PNL

În replică, senatoarea Nicoleta Pauliuc a spus că nu recunoaște decizia Biroului Național Politic al OFL.

„Statutul PNL prevede o singură sancțiune pentru o faptă, în funcție de gravitatea ei. Eu nu consider că am greșit, dar am ajuns la șase sancțiuni pentru același lucru.

Regulamentul OFL e clar: președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân președinta Organizației Femeilor Liberale”, a scris Pauliuc, într-o postare pe Facebook.

Nicoleta Pauliuc a spus că votul din OFL este „al șaselea episod de sancționare și presiune politică din ultimele luni”, după ce a votat pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Este al șaselea episod de sancționare și presiune politică din ultimele luni, toate pornite de la același lucru: am votat pentru învestirea unui prim-ministru liberal și am cerut instanței să verifice legalitatea unor decizii ale conducerii partidului”, a spus senatoarea.

Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu și-au pierdut săptămâna trecută și locurile din Delegația permanentă la Adunarea Parlamentară a NATO.