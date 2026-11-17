Bolojan, despre ultimatumul dat liberalilor care îl contestă: „Nu are legătură cu procesele intentate. Nu e vorba nici de șantaj”

Bolojan a explicat că toate deciziile pe care le-a luat partidul, au fost luate cu o majoritate confortabilă. FOTO: Hepta

Ilie Bolojan a explicat, marţi, la Digi 24, că ultimatumul transmis liberalilor care îl contestă nu este legat de procesele pe care aceştia le-au intentat după Congres. El a subliniat că „nu e vorba nici de şantaj, nici de încălcarea drepturilor constituţionale”, ci de un „bun simţ” de a respecta deciziile partidului.

„Solicitarea pe care am făcut-o colegilor noştri nu este legată de procesele legate de Congres sau de alte aspecte privind decizii de natură statutară, sunt legate efectiv de decizia pe care partidul a luat-o de a face o recomandare pentru vot politic în cazul Guvernului Veştea de a nu vota Guvernul Veştea grupurilor noastre parlamentare, or aceşti parlamentari contestă, de principiu, o decizie a unui partid de a face o recomandare unui grup de parlamentari, de consilieri locali sau consilieri judeţeni, de a vota conform angajamentelor faţă de electorat sau a deciziilor partidului. Ori asta înseamnă să negi pur şi simplu baza democraţiei. De asta avem partide ca să existe coerenţă în ceea ce fac acele partide”, a precizat Bolojan.

El a adăugat că în condiţiile în care sunt parlamentari liberali care nu votează conform deciziilor grupului, nu mai există coerenţă.

„Sigur, şi partidele şi orice organizaţie poate funcţiona fără disciplină, dar nu poate performa fără disciplină. Nu e vorba nici de şantaj, nici de încălcarea drepturilor constituţionale, este vorba pur şi simplu de un bun simţ că, atunci când eşti membru într-un partid şi grupul din care faci parte ia o decizie politică importantă, să fii conştient că, ori o respecţi sau, dacă este incompatibilă cu ceea ce crezi tu, te pui în afara acelui partid, dar nu poţi să stai acolo, să dai lecţii de morală şi să nu înţeleagă oamenii ce face acel partid.

Şi noi, pentru că suntem în opoziţie, avem nevoie de claritate în ceea ce facem, avem nevoie de coerenţă ca să fim cât se poate de clari şi atunci nu există decât două posibilităţi: ori cei care sunt în Parlament înţeleg acest lucru şi se conformează deciziilor liderilor grupurilor, adică ceea ce decid grupurile parlamentare, ori dacă nu, se auto-exclud. Dacă nu au bunul simţ să facă asta, înseamnă că trebuie să luăm acele măsuri”, a mai explicat Bolojan.

Ce spune Bolojan despre posibile excluderi

Întrebat dacă vor exista excluderi, Bolojan a spus: „Cu siguranţă, grupurile noastre parlamentare vor analiza aceste situaţii şi vor lua nişte măsuri în perioada următoare”.

„E practic o ultimă mână întinsă pentru a înţelege că partidul a luat nişte decizii, va fi în opoziţie în perioada următoare şi este evident că pentru a-i convinge pe cetăţeni că merită să ne voteze în 2028, că venim cu soluţii serioase, e nevoie şi de un comportament care înseamnă normalitate, claritate şi o anumită disciplină. Altfel nu vom putea performa”, a adăugat liderul liberalilor.

Întrebat în legătură cu faptul că preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov Hubert Thuma îl susţine pe Alin Tişe la conducerea Partidului Naţional Liberal, Bolojan a spus: "E dreptul fiecărui coleg să candideze când vor fi alegeri şi dreptul fiecăruia dintre colegi să susţină orice fel de candidat în momentul alegerilor, dar astăzi nu suntem în această situaţie”.

El a explicat că toate deciziile pe care le-a luat partidul, au fost luate cu o majoritate confortabilă.

„Faptul că sunt nişte colegi gălăgioşi care încearcă să dea un semnal că sunt mult mai mulţi decât sunt în realitate, nu poate să afecteze deciziile pe care conducerea PNL, colegii, în majoritate, le-au luat legate de direcţia partidului şi de ceea ce facem. Iar gândiţi-vă că de festivaluri ale democraţiei, într-o perioadă în care partidul trebuie să-şi clarifice cât se poate de clar ceea ce are de făcut şi să convingă electoratul în 2028, dacă le-am mai parcurge, n-am face decât să repetăm ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câţiva ani”, a mai spus Bolojan.

Mai mulţi liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea şi Hubert Thuma, au atacat în instanţă deciziile luat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

De asemenea, în 4 noiembrie, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a anunţat că îşi asumă candidatura la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal la viitorul congres al formaţiunii, susţinând că partidul se îndreaptă într-o direcţie greşită.